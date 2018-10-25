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Московский листок

Ленинградские метростроевцы требуют выплат и повышения зарплаты, а буржуи им обещают конец года

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 3

метро ленинград рабочий класс
Ленинградские метростроевцы требуют выплат и повышения зарплаты, а буржуи им обещают конец года

Несколько десятков сотрудников «Метростроя» пришли к офису компании и потребовали выплаты заработной платы. Основная масса пришедших работают в «Управлении № 10 Метростроя» и «Семнадцатом управлении Метростроя». Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщил один из рабочих, изоляровщик Владислав Гамидов. 

«Нас было человек 40. На встречу пришел представитель прокуратуры. В итоге „Метрострой“ пообещал нам выплатить зарплату за август в конце этой недели, а за сентябрь — до середины ноября», — отметил рабочий. 

«У людей дети, семьи, обязательства разные. Все кредитных карт понабрали, банки названивают, а платить нечем. Верится с трудом, но хотелось бы верить, что деньги нам выплатят. Многие говорят — почему бы не уволиться, если зарплату не дают. Даже если я уволюсь, по ТК должны деньги выплатить сразу. Но те, кто увольняются, ждут зарплату по 2-3 месяца. Мы сегодня оставили заявления о том, что больше 15 дней сидим без денег», — пояснил Гамидов. 

Получить официальный комментарий «Метростроя» на момент публикации не удалось. 

Ранее строители уже устраивали забастовки. Они останавливали работу по прокладке тоннеля к станции метро «Горный институт» в марте и призывали объявить бойкот из-за невыплат зарплат в мае. 

В Метрострое «Росбалту» подтвердили, что руководство компании встретилось с представителями управлений и работниками. Сотрудникам пообещали выплачивать зарплату без задержек с конца 2018 года. По словам представителей компании, причина задержек зарплаты — отставание приемки заказчиком выполненных работ и использование системы банковского сопровождения. На проведение платежей уходит месяц и больше. «По-прежнему остро стоит вопрос об изменений тарифов на заработную плату, закладываемых в государственные контракты. Так, согласно контракту на строительство Невско-Василеостровской линии, зарплата рабочего 4-го разряда составляет всего 11 300 рублей в месяц», — указали в Метрострое.

Отметим, что немыслимое в СССР, где прославленные в песнях и во фресках метрополитена и домов культуры метростроевцы получали не только в срок, но и очень хорошую зарплату - унизительное, пренебрежительное отношение к этой профессии и рабочему классу вообще характерно для всех постсоветских буржуазных режимов. Вот, например, сейчас же, в октябре же бастовали в Астане коллеги по профессии - но кто-нибудь из ленинградского профсоюза их поддержал, хоть слово сказал солидарности казахстанским товарищам? Нет классовой солидарности - вот и наступает буржуазия на разрозненные отряды рабочих. И будет наступать, и будет обещать, не выплачивая в срок и без того скромных зарплат... Будет буржуй (частник или государство - не важно в данном случае) обманывать и наступать, пока не ощутит, что рабочие готовы не просто  к забастовкам, но и шагать широким фронтом на всём пространстве СССР. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: А с чего все началось?!...
киргуду написал 25.10.2018 18:29
волю покойного не выполнили,не положили на рельсы....хотя можно все исправить!!!!!!
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А с чего все началось?!...
**** написал 25.10.2018 17:58
И ни один сукин сын...
Не признается...
С чего все это началось - барское отношение к рабочим?!...
С образовательного ценза!
И ни одна партия не предложит его отменить!
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(без названия)
anvar написал 25.10.2018 17:36
Согласен, без возрождения рабочей солидарности мы слабы
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