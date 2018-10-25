Другоросска Шалина "обновила" автозак на выставке - своей кровью...

Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». Об этом рассказала ее подруга Мария Алехина.

Шалина залезла на автозак, представленный на выставке, и раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад», пишет «Медуза». После этого она вскрыла себе вены. Шалину задержали и доставили в НИИ имени Склифосовского.

Шалина в 2011 году была приговорена к трем годам лишения свободы за хулиганство. Речь шла о стычке между участниками движений «Местные» и «Наши» и Эдуардом Лимоновым с его сторонниками у здания Таганского суда еще в 2006 году.

Тем временем члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая подготовили доклад о том, как пытают задержанных и свидетелей в отделах ФСБ. Проанализировав обращения пострадавших от пыток, правозащитники пришли к выводу, что для сотрудников ФСБ пытки являются практически неотъемлемой частью расследования уголовных дел, они всегда остаются безнаказанными, а потому в настоящий момент любой человек находится в группе риска.

Авторы доклада, опубликованного на сайте "Команда 29", приводят полученные ОНК сообщения о пытках со стороны сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, медицинские документы, видео с историями самих жертв и их родственников.

"По нашему мнению, во всех обращениях можно говорить о колоссальном давлении со стороны сотрудников ФСБ на всех участников событий: на самих жертв пыток, на врачей, оказывающих им помощь или проводящих обследование перед пытками, на свидетелей. И о в ряде случаев вполне обоснованном страхе, который мешает разным людям (врачам, судьям, судебным приставам, понятым, адвокатам, журналистам, сотрудникам полиции, сотрудникам военного следственного комитета) исполнять свои обязанности, и заставляет вольно или невольно способствовать пыткам со стороны сотрудников ФСБ", - пишут правозащитники.

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