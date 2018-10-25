Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Другоросска Шалина "обновила" автозак на выставке - своей кровью...

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 2

другая россия фсин
Другоросска Шалина "обновила" автозак на выставке - своей кровью...

Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». Об этом рассказала ее подруга Мария Алехина. 

Шалина залезла на автозак, представленный на выставке, и раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад», пишет «Медуза». После этого она вскрыла себе вены. Шалину задержали и доставили в НИИ имени Склифосовского. 

Шалина в 2011 году была приговорена к трем годам лишения свободы за хулиганство. Речь шла о стычке между участниками движений «Местные» и «Наши» и Эдуардом Лимоновым с его сторонниками у здания Таганского суда еще в 2006 году.

Тем временем члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая подготовили доклад о том, как пытают задержанных и свидетелей в отделах ФСБ. Проанализировав обращения пострадавших от пыток, правозащитники пришли к выводу, что для сотрудников ФСБ пытки являются практически неотъемлемой частью расследования уголовных дел, они всегда остаются безнаказанными, а потому в настоящий момент любой человек находится в группе риска. 

Авторы доклада, опубликованного на сайте "Команда 29", приводят полученные ОНК сообщения о пытках со стороны сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, медицинские документы, видео с историями самих жертв и их родственников. 

"По нашему мнению, во всех обращениях можно говорить о колоссальном давлении со стороны сотрудников ФСБ на всех участников событий: на самих жертв пыток, на врачей, оказывающих им помощь или проводящих обследование перед пытками, на свидетелей. И о в ряде случаев вполне обоснованном страхе, который мешает разным людям (врачам, судьям, судебным приставам, понятым, адвокатам, журналистам, сотрудникам полиции, сотрудникам военного следственного комитета) исполнять свои обязанности, и заставляет вольно или невольно способствовать пыткам со стороны сотрудников ФСБ", - пишут правозащитники.

Материалы по теме:

Будни Группы Немедленного Реагирования в Мосгорсуде

ФСИН отказалась извиняться перед заключенными, которых избивали и насиловали за решеткой 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 25.10.2018 20:57
"...во всех обращениях можно говорить о колоссальном давлении со стороны сотрудников ФСБ на всех участников событий... И о в ряде случаев вполне обоснованном страхе, который мешает разным людям ... исполнять свои обязанности, и заставляет вольно или невольно способствовать пыткам со стороны сотрудников ФСБ"
- - - - - - -
ФСБ не только систематически пытает. Она фактически вовлекает, делает соучастниками пыток представителей других государственных и социальных институтов и граждан. То есть, спецслужбная секта является не только растленной, но и растлевающей. И к физическим пыткам одних своих жертв добавляет моральные пытки других, кого принуждает покрывать эти физические пытки.
Ответить
(без названия)
yuriybirkov написал 25.10.2018 20:54
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Потоп на юге России
Потоп на юге России
25.10.2018
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
24.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Другоросска Шалина "обновила" автозак на выставке - своей кровью... (2)
Ленинградские метростроевцы требуют выплат и повышения зарплаты, а буржуи им обещают конец года (4)
Саудиты устами прокурора признали, что писателя Кашогги планировали убить (1)
Думаки разрешили себе и сенаторам отказываться от пенсий (3)
Не высказавший ни одной мысли, Сенцов награждён премией имени антисоветчика Сахарова (5)
США наложат санкции на Саудитов за убийство Кашогги, а РФ и КНР - рады новым инвесторам! (3)
Когда мы начнем работать на избирателя, а не на выборы? (7)
"Опала" Лужкова никак не повлияла на рост капиталов Батуриной (3)
Потоп на юге России (2)
Очередной потоп в Краснодарском крае уже уносит жизни дорогих россиян (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Проигрываем в очередной раз
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Правительство озаботилось жирными
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытый пoказ
Максим Калашников Максим Калашников: Что мешает патриотам объединиться? Откровенный разговор лидеров
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss