Коттедж верного путинца банкира Бельянинова успешно ограбили

В столице неизвестный обворовал коттедж председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В момент совершения преступления в коттедже находилась супруга экс-чиновника.

"Неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол", - пояснил собеседник агентства. По данным Mash, преступник грозился застрелить жену хозяина дома.

По словам источника "Интерфакса", коттедж является домом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова. Сумма ущерба уточняется.

"Пока установлено, что похищены порядка 16 миллионов рублей (часть денег была валюте), а также коллекционные монеты", - добавил источник.

По информации телеграм-канала Mash, из дома Бельянинова вынесли около 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет - реплик царских червонцев, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата. При этом телеграм-канал "Банкста" пишет, что добычей грабителя стали свыше 50 млн рублей.

Жена бывшего главы ФТС Бельянинова, ограбленного накануне, описала нападавшего. Готовьтесь, это сюр.

Крепкое телосложение. Рост — 180–185 см. Лицо закрывает чёрная маска, на лбу — фонарь. Одет в жёлто-зелёный плащ с рисунками осенних листьев (потому что хочу и буду). На ногах чёрные ботинки, немного косолапит.

При себе может иметь сигнальный пистолет (!), шприц (!!) и (клянёмся, так и сказала) КОПЬЁ.

Все, кто видел мужчину, подходящего под описание, — сфотайте, плиз. Очень хочется увидеть.

Может, это наш Робин Гуд, просто долго из Британии добирался?