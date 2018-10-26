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Московский листок

Коттедж верного путинца банкира Бельянинова успешно ограбили

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 4

криминал москва классованенависть
Коттедж верного путинца банкира Бельянинова успешно ограбили

В столице неизвестный обворовал коттедж председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В момент совершения преступления в коттедже находилась супруга экс-чиновника. 

"Неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол", - пояснил собеседник агентства. По данным Mash, преступник грозился застрелить жену хозяина дома. 

По словам источника "Интерфакса", коттедж является домом экс-главы ФТС Андрея Бельянинова. Сумма ущерба уточняется. 

"Пока установлено, что похищены порядка 16 миллионов рублей (часть денег была валюте), а также коллекционные монеты", - добавил источник. 

По информации телеграм-канала Mash, из дома Бельянинова вынесли около 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 30 коллекционных монет - реплик царских червонцев, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата. При этом телеграм-канал "Банкста" пишет, что добычей грабителя стали свыше 50 млн рублей.

Жена бывшего главы ФТС Бельянинова, ограбленного накануне, описала нападавшего. Готовьтесь, это сюр. 

Крепкое телосложение. Рост — 180–185 см. Лицо закрывает чёрная маска, на лбу — фонарь. Одет в жёлто-зелёный плащ с рисунками осенних листьев (потому что хочу и буду). На ногах чёрные ботинки, немного косолапит. 

При себе может иметь сигнальный пистолет (!), шприц (!!) и (клянёмся, так и сказала) КОПЬЁ. 

Все, кто видел мужчину, подходящего под описание, — сфотайте, плиз. Очень хочется увидеть.

Может, это наш Робин Гуд, просто долго из Британии добирался?



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Всего комментариев к статье: 4
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Участь бы-дла - незавидна! Будет бы-дло хсос-ать! Демакратии хатели,А пришлаЕ-б-ен-амать!
!!!!TOTJABOG-TOTIVSJO!!!& написал 26.10.2018 01:53
"пенсионер написал 26.10.2018 01:40
До чего же мерзкая рожа у этого мойщика Путинских туалетов. А ведь соскочил гаденыш,когда за жабры взяли, наверно очередной Путинский кошелек. "
- Таки пролетарий туалетного труда - таки, вроде рагуля-недочеловека (унтерменша) из ССгаличины, способного для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека, который моет туалеты в еу-ропке - то таки да...
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Re: Ну этого упыря следовало пощипать.
пенсионер написал 26.10.2018 01:42
Это даже позитивом с удовольствием назову, побольше таких новостей.
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Ну этого упыря следовало пощипать.
пенсионер написал 26.10.2018 01:40
До чего же мерзкая рожа у этого мойщика Путинских туалетов. А ведь соскочил гаденыш,когда за жабры взяли, наверно очередной Путинский кошелек.
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Полчаса работы
- почти миллион долларов, славно! написал 26.10.2018 00:42
.
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