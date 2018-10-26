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Московский листок

Новое оружие в Керчи: психо-социопатический террор

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, что в Керчи применили, по сути, новое оружие массового социопсихологического поражения. Как исполнилось предостережение Сергея Переслегина.



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