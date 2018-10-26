Вторая причина появления керченского стрелка

Рост числа психических расстройств

Ещё раз напомню, что я не разбираю всех несуразностей поступающих из Керчи сведений об этом массовом убийстве, поскольку, с одной стороны, всё ещё очень мало таких сведений, которые бы можно было считать надёжными. Свежий пример. Первый сведения были о том, что Росляков переоделся уже в колледже, но появилась видеозапись его прихода и из этой записи видно, что он уже и одет в то, в чём убивал, только разве ещё и в куртку. Понятное дело, что такой поток ошибочной и, похоже, и лживой информации вызывает обоснованные подозрения, что истинная картина этого убийства не такая, как нам её представляют. Тем не менее, с другой стороны, сейчас я не буду этими подозрениями заниматься и ввиду наличия уже большого количества исследователей этих несуразностей.

Три причины появления керченского стрелка

Повторю, я рассматриваю только то, почему сам Росляков решился на убийство и на самоубийство – рассматриваю только ту версию, о которой говорил Навальный, и только те причины, которые кроме меня никто рассматривать не будет.

Теперь о проблеме, которая в отличие от курения, совершенно не интересуют ни Думу, ни правительство, ни президента государства «Рашка».

Вот врачи кричали в уже далёком 2007 году: «Во всем мире происходит рост числа психически больных людей. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В России показатели хуже, чем среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%».

А вот более современные крики:

«От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией. По прогнозам в 21 веке именно депрессия будет убийцей №1.

Человек, страдающий депрессией, имеет в 35 раз больше шансов покончить жизнь самоубийством. 56% страдающих депрессией предпринимают попытки к самоубийству, а 15% кончают жизнь таким образом.

Еще не так давно пик заболевания депрессией приходился на возраст между 30 и 40 годами, но на сегодняшний день депрессия резко «помолодела» и поражает людей до 25 лет. Среди тех, кто родился до 1940 года, число переболевших депрессией в возрасте до 25 лет составляет 2,5%. Среди родившихся в 1940-1959 годах этот показатель составляет уже 10%. По более поздним годам точных данных нет, но рост данной тенденции сохраняется».

Врачи кричат, а все СМИ об этой эпидемии сумасшествия дружно молчат, правда, Навальный, отдам ему должное, именно об этом и говорил, в том числе и о том, что Россия вырывается на одно из первых мест в мире по количеству самоубийств. То есть у трагедии в Крыму есть абсолютно медицинская, патологическая причина – рост числа сумасшедших вообще во всём мире, и особо быстрый рост числа сумасшедших в России.

Навальный в своём выступлении упомянул в числе известных случаев массовых убийств лицами, тронувшимися умом, трагедию с Аэробусом А-320, который разбился 24 марта 2015 года во французских Альпах. Тогда на борту лайнера находились 150 человек, и все они погибли. Причина – у второго пилота этого немецкого самолета, Андреаса Любитца, «поехала крыша» и он направил самолёт в склон горы. Я тогда же написал статью «Борьба с курением и катастрофа А-320», которую после сообщения о совершении этого убийства сумасшедшим, начал с риторического вопроса:

«Все это понятно, но причем тут борьба с курением?

А при том, что никотин в табаке является психоактивным веществом, антидепрессантом, являющимся лекарством для людей склонных заболеть психическим расстройством. Для таких людей курение - это лекарство...

Поскольку курение - это лекарство (антидепрессант), то борцы с курением – правительства и энтузиасты – это убийцы, лишающие сограждан наиболее доступного лекарства, предупреждающего психические расстройства, не так ли?

А положение с психическим болезнями уже катастрофическое: ««Европейский комиссар по здравоохранению Маркос Киприану назвал психические болезни «невидимыми убийцами в Европе». Более 50 тыс. граждан ЕС погибают ежегодно в результате самоубийств. Это чуть меньше, чем в дорожно-транспортных происшествиях (58 тысяч). При этом 15% страдающих острой депрессией совершают самоубийства, а 56% – попытки самоубийства. В целом 27% взрослого населения ЕС страдают той или иной формой психического расстройства».

То, что рост заболеваний психическими болезнями идет на фоне вакханалии борьбы с курением, это факт? Факт.

И вот представьте, что вы, к примеру, молодой пилот «Аэробуса» А 320, но у вас начинаются приступы депрессии. Однако, если раньше вы, пилот, не давали своей болезни развиться, закуривая сигарету каждый раз, когда вас что-то взволновало, то потом вас перепугали, что если куришь, то умрешь от рака, вот вы и бросили курить.

Таблетки антидепрессанты на работе вы пить не можете – если заподозрят, что вы лечитесь от психического расстройства, то вас лишат права летать. И вы на работе находитесь без этого лекарства – курения, - вы запускаете и запускаете свою болезнь. И запустили ее до состояния, при котором у вас в полете возникла мысль покончить жизнь самоубийством. Но красиво – вместе с пассажирами!

Согласитесь, если лишить человека лекарства, то та болезнь, против которой это лекарство помогает, либо начнется, либо обострится, не так ли? И если в Европе, в том числе и в результате борьбы с курением, число психически больных граждан достигло 27%, то чего удивляться самоубийствам, подобным случаю с пилотом Боинга А-320 авиакомпании Germanwings?

Слава борцам с курением! Героям слава!», - закончил я ту статью.

Заметим, что вся эта «мода» на расстрел безоружных людей и даже детей идёт из США – из самой-самой передовой станы в области борьбы с курением, и замети, что до начала борьбы с курением (до 50-х годов прошлого века) подобных убийств и в США не было.

А в июне 2016 года, в преддверии суда над собой, я подготовил проект заявления в Конституционный суд для тех, кто судебно-пострадает от помянутого выше закона, скажем, будет оштрафован за курение в неположенном месте (он непострадавшего КС заявление не примет по формальным причинам):

«Часть 3 статьи 41 Конституции РФ устанавливает запрет государственным органам скрывать от народа факты и обстоятельства, создающие угрозу здоровью людей: «3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». Депутаты Госдумы и Президент, приняв указанный закон, декларирующий в своих нормах охрану здоровья, скрыли от народа, что потребление табака и воздействие табачного дыма на самом деле не предупреждает заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности населения. Это сокрытие и применение остальных норм закона, является нарушением части 1 статьи 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья».

Никотин в табаке является общедоступным психостимулятором, проверенным веками и позволяющим психике человека устоять от расстройств в стрессовых ситуациях: «Несмотря на сильную токсичность, при употреблении в малых дозах (напр. при табакокурении) никотин действует как психостимулятор. Никотиновое воздействие на настроение различно. …С субъективной точки зрения это проявляется ощущениями расслабленности, спокойствия и живости, а также умеренно-эйфорическим состоянием». Раньше людям, постоянно находящимся в стрессовых ситуациях, табак выдавался вне зависимости от того, курят они или нет. Начиная с Первой мировой войны табак был обязательным к выдаче в действующих армиях всего мира, и уже 22 июня 1941 года Правительство СССР Постановлением СНК №1719сс распорядилось: «С 22 июня с.г. ввести табачное довольствие по нормам: для начсостава папирос первого сорта – 25 штук в сутки, спичек – 10 коробок в месяц; для рядового состава махорки – 20 граммов в сутки, бумаги – 7 книжек в месяц, спичек – 3 коробки в месяц». (ЦАМО Ф.48а. Оп. 3408 Д.22. Л.113).

Таким образом, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», декларируя в своих нормах охрану здоровья, скрывает от народа, что ведет борьбу с опробованным веками общедоступным лекарством, предотвращающим психические заболевания.

Утверждения в нормах закона, что отказ от курения табака предупреждает заболеваемость, инвалидность и преждевременную смертность, это ложь, направленная на сокрытие истинных целей закона.

Во-первых. Борьба правительств многих стран с привычным и доступным народу лекарством, смягчающим стрессы и предупреждающим психические расстройства, сопровождается ростом психических заболеваний. Это подтверждается общемировой статистикой. В Европе и в США уже много десятилетий ведется пропагандистская и законодательная борьба с курением. В результате эпидемия психических расстройств охватила США и Европу.

…Во-вторых. Ведущаяся полвека пропагандистская и законодательная борьба с курением и уменьшение потребления табака не только не вызвали снижения онкологических заболеваний, но наоборот, сопровождается их безудержным ростом, причем, рак во всех странах непрерывно молодеет – уносит жизни все более молодых людей. Об этом прямо свидетельствует, как общемировая статистика, так и статистика по отдельным странам.

…За десять лет с 1997 по 2007 в России число продаваемых сигарет увеличилось вдвое – с примерно 200 миллиардов до 400, а заболеваемость раком легкого уменьшилась на 12,9%. Государственная Дума и Президент сообщили об этом населению перед принятием закона?».

Прерву заявление к Конституционный суд дополнением. Соответственно, по данным ВОЗ Россия на конец 2011 года все еще находилась на 43-м месте в мире по числу смертей от рака легкого – 25,0 на 100 тысяч жителей. А США, инициировавшие борьбу с курением, находились на 9-м месте (35,4), Великобритания – на 18-м (31,0). В это время правительством и Думой начались приниматься тупые меры по лишению народа России привычного и доступного лекарства от стрессов – курения, - и эти меры закончились в 2013 году принятием соответствующего закона. В результате, по данным той же ВОЗ, к началу 2018 года по числу смертей от рака лёгкого Россия скатилась с 43 на 26 место в мире, увеличив смертность от рака лёгкого до 26,83 на 100 тысяч жителей.

Продолжу проект заявления в КС:

«…Таким образом, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» скрывает от народа и практикующих врачей, что:

- истинная причина онкологических заболеваний не устанавливается и заболеваемость всеми видами рака неудержимо растет;

- борьба с курением является оправданием субсидируемой из бюджета медицинской науки в вопросе, почему эта наука не ищет истинные причины заболеваемости раком;

- борьба с курением сопровождается безудержным ростом психических заболеваний;

- безудержный рост психических и онкологических болезней создает угрозу для жизни и здоровья граждан России.

И закончил проект этого заявления просьбой провести проверку соответствия Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Конституции Российской Федерации.

Чем, собственно борцы с курением отличаются от «Керченского стрелка»? Тот убивал потому, что возненавидел преподавателей и сокурсников, а борцы с курением убивают сограждан потому, что возненавидели запах табачного дыма.

Но в данном случае речь не о собственно курении, а о том, что правительство и Дума являются соучастниками убийства многих лиц в Керчи, и соучастие их заключается в том, что они не принимают меры против роста психических заболеваний в России, мало этого, добиваются лишения народа наиболее доступного и привычного лекарства против стресса.

Специально для дебилов: речь идёт не собственно о курении, а о росте психических заболеваний и лишении граждан России привычного лекарства, призванного этот рост сдерживать.

Третью причину разберём в окончании.

(окончание следует)