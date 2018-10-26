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Московский листок

Режим ЧС введен в Краснодарском крае

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 1

сочи наводнение кубань
Режим ЧС введен в Краснодарском крае

По данным на 21.00, в трех муниципалитетах (Туапсинский и Апшеронский районы, город Сочи) подтопило 1846 домов, где живут 5379 человек, отселено 377 человек (из них – 186 детей) с последующим размещением в шести пунктах временного размещения. В ликвидации последствий непогоды участвуют более 1 тысячи 460 человек и 330 единиц техники, из них – 3 аварийно-восстановительных поезда, в том числе – от МЧС России – 420 человек и 110 единиц техники. 

В Туапсинском районе обследовали 45 домов и эвакуировали 5 человек. Пять завалов расчистили от грязи и камня, на 11 объектах откачали воду, расчистили 28 придомовых территорий. Также в населенные пункты доставлено 1,5 тонн продуктов питания и воды. В Апшеронском районе проводятся поисково-спасательные работы, эвакуировали 81 человек. В Сочи очистили 15 придомовых территорий от наносов. 

28 бригад восстанавливают нарушенное энергоснабжение на территории 18 населенных пунктов Туапсинского района. Нарушено железнодорожное сообщение - перевезено 1130 человек на 27 автобусах с сопровождением экипажами ГИБДД. Сейчас ожидают перевозку в Туапсе пассажиры шести поездов, в Сочи – пассажиры 23 поездов (в гостиницах Сочи размещено 186 человек), в Горячий Ключ ожидают перевозку 340 человек (проводится расселение в ПВР).

***

Трудно сказать, насколько эффективно действуют аварийные службы и муниципальные власти, это выяснится несколько позже. В принципе, подобные вещи в холодном сезоне происходят на югах практически регулярно, так что неожиданностью все это для специальных служб не могло быть - это часто случается, не на Кубани, так на Дону, не на Дону, так в Крыму. Кстати, глядя на видеохронику, оцените, какой дикой авантюрой была Зимняя олимпиада в Сочи...

Есть, конечно, вопрос с предупреждением подобных катаклизмов. Ливни, понятно, предотвратить невозможно, но ливневая канализация даже в "олимпийском" Сочи явно не справилась. И многое другое тоже вызывает вопросы - почему, например, железнодорожные пути так спроектированы, что становятся уязвимы для затопления?

Но это все махание кулаками после драки. А драку явно проиграли...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В пустыне чахлой и сухой Махает девушка ногами! Такое видел я в кино, А почему - гадайте сами!
!!!!TOTJABOGTOTIVSJO!!!&&& написал 26.10.2018 01:27
"И многое другое тоже вызывает вопросы - почему, например, железнодорожные пути так спроектированы, что становятся уязвимы для затопления?
Но это все махание кулаками после драки. А драку явно проиграли..."
-Таки это инфраструктуру по всему миру проектиравли под лругой климат!
Не рассчитывали на ливни и ветер 290 км/час! То таки да! Драку мы не проиграли - это пока-что амеры да индусы всякие, но все еще впереди - будет много приключений - то таки да...
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