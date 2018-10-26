Трудовое законодательство РФ оставляет прав рабочему даже меньше, чем в Российской империи

Премиально-депремиальную систему заработной платы, являющуюся основой трудовых отношений, закрепленной в ТК РФ, тормозящей развитие отечественной промышленности и неизбежно ведущей к массовым протестным действиям, прокомментировал… В.И.Ленин в 1895 году в статье "Объяснение закона о штрафах..." см. ПСС т. 2. Ясно, что между штрафом и депремированием разница такая же, как между бегемотом и гиппопотамом. Эту статью можно прочесть по ссылке:

http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=83:shtraf&catid=40:tom-2&Itemid=53

Закон и штрафах появился в Российской Империи (РИ) в результате стихийной борьбы рабочих против произвола фабрикантов, которые налагали взыскания рабочим по своему усмотрению. А Закон ограничил эти взыскания по каждому конкретному случаю: за прогул, за порчу имущества, за опоздание и т.п. Вот короткая цитата из этой статьи:

"Рассмотрим теперь подробно наши законы о штрафах. Чтобы ознакомиться с ними, надо разобрать следующие вопросы: 1) В каких случаях или по каким поводам разрешает закон налагать штрафы? 2) Каков по закону должен быть размер штрафов? 3) Каков порядок наложения штрафов указан в законе? т. е. кто по закону может назначать штраф? можно ли жаловаться на это? каким образом рабочему должно наперед объявить табель о штрафах? как должно записывать штрафы в книгу? 4) На что должны идти, по закону, штрафные деньги? где они хранятся? каким образом расходуются на нужды рабочих и на какие именно нужды? Наконец, последний вопрос 5) На всех ли рабочих распространяется закон о штрафах?

Когда мы разберем все эти вопросы, мы будем знать не только, что такое штраф, но и все особенные правила и подробные постановления русских законов о штрафах. А знать это необходимо рабочим, чтобы сознательно относиться к каждому случаю несправедливых штрафов, чтобы уметь разъяснить товарищам, почему существует та или другая несправедливость, потому ли, что начальство фабрики нарушает закон, или потому, что в самом законе существуют такие несправедливые правила, и чтобы сообразно с этим уметь выбрать подходящую форму борьбы против притеснений.

ПО КАКИМ ПОВОДАМ ФАБРИКАНТ МОЖЕТ НАЛАГАТЬ ШТРАФЫ?

Закон говорит, что поводы наложения штрафов, т. е. провинности, за которые хозяин фабрики или завода вправе штрафовать рабочих, могут быть следующие: 1) неисправная работа; 2) прогул; 3) нарушение порядка. "Никакие взыскания, сказано в законе, не могут быть налагаемы по другим поводам".

Первый повод неисправная работа. В законе сказано: "Неисправной работой считается производство рабочим, по небрежности, недоброкачественных изделий, порча им при работе материалов, машин и иных орудий производства". Надо запомнить тут слова: "по небрежности". Они очень важны. Штраф можно налагать, значит, только за небрежность. Если изделие вышло недоброкачественным не по небрежности рабочего, а, например, потому, что хозяин дал плохой материал, тогда фабрикант не имеет права налагать штраф. Необходимо, чтобы рабочие хорошо поняли это, и в случае наложения штрафа за неисправную работу, когда неисправность произошла не по вине рабочего, не по его небрежности, заявляли протест, потому что в таком случае штрафовать прямо незаконно. "



По этой статье можно сравнивать законодательства РИ и РФ о труде конца 19-го и начала 21-го века. Мы наблюдаем явный регресс законов о труде в России, поскольку по Закону РИ штраф был законодательно регламентирован и его наложение можно было оспорить в суде, а по ТК РФ депремирование не является видом дисциплинарного взыскания (ст.192), но представляется некой внезаконной «формой дисциплинарного воздействия», которую практически нельзя обжаловать в суде. Вот почему отечественная промышленность не модернизировалась десятилетиями и не будет еще очень долго модернизироваться.