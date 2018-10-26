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Московский листок

По свободе слова ударили харрасментом

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 3

сми пресса свобода
По свободе слова ударили харрасментом

Учредитель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила подробности скандала вокруг главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова, которого, по данным СМИ, обвиняют в харассменте. Колпаков решил сложить с себя полномочия в связи с поступившими обвинениями в «недостойном поведении». СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь идет о харассменте.

Тимченко уточнила в Facebook, что Колпакова обвинили в «неподобающем поведении». По ее словам, «произошло это в выходные».

«Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в Медузе не работает», — говорится в сообщении.

***

Честно говоря, я даже не знаю, как переводится "харрасмент" на русский. Нет такого слова в русском языке. Тем более, нет такого понятия ни в уголовном праве РФ, ни в Трудовом кодексе.

Вот ни разу я не поклонник издания "Медуза", даже не вполне уверен, что вообще читал там что-то. И журналиста Колпакова не знаю вообще. Но наверно если он главный редактор издания, пользующегося какой-то популярностью, то что-то в профессиональном плане из себя представляет. И за что ж его пинком под зад за какой-то невразумительный "харрасмент" на выходных? Ну может, выпил человек и схватился не за ту красивую попу - что с того? В нормальной ситуации вопрос решается умеренным мордобоем и извинениями по протрезвлении.

Но с какой стати выгонять главреда как собачку какую? Да нет, и собачку-то, даже если она пристроилась к ноге с характерным движением, из дома не выгоняют.

Какой-то пионерский отряд, ей богу, где пионера Ваню, пойманного на онанизме, отправляют домой до окончания смены...

Ну, фамилия у учредителя и генерального директора издания знатная, так что теперь многое понятно насчет свободы слова и печати в Росфедерации. На кого глаз положил, холоп?!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Пердолить красножопых до усрачки.
Крон Принц Пафнутий Аликперович ШЬ написал 26.10.2018 10:39
А теперь представим Анатолий Баранов почесал яички у Максима Калашникова?
Облизал губки, улыбнулся по-б л я д с к и.
Да, под марихуаной, получил по хлебальничку и наутро кричал
Я НЕ П И Д О Р А С! Прошу, т. с. прощения, осознал, был не прав.
Мдя...
Хм....
Гнать его взашей, ибо повредил он веру в нормальные отношения людей и Максим Калашников никогда больше не напишет ни одну из своих талантливейших статей!
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Re: Харрасмент
хаха написал 26.10.2018 10:23
А тебя, дорогой, товарищ Баранов похлопывал или трогал? Или может жест какой неприличный показал?
Гонишь, жывотное!
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Харрасмент
это написал 26.10.2018 09:55
Домогательство, причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, запугивании, похотливых жестах, ненужных прикосновениях, похлопываниях, щипках, ударах, физическом нападении или в других подобных действиях.
Надо заметить, что под термином "домогательство"; понимается не только сексуальное домогательство, но и любое другое домогательство, в отличие от широко распространенного (ошибочного) мнения. Во многих странах закон ограничивает возможность такого давления, юридические трактовки подобных действий различаются в разных культурах.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19226
............................
А ведь Вы. товарищ баранов вполне тянете на харрасмент со своими коммуно-большевистскими заморочками и грубыми шутками на этот счет. Только кто же Вас уволит?
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