По свободе слова ударили харрасментом

Учредитель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила подробности скандала вокруг главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова, которого, по данным СМИ, обвиняют в харассменте. Колпаков решил сложить с себя полномочия в связи с поступившими обвинениями в «недостойном поведении». СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь идет о харассменте.
Тимченко уточнила в Facebook, что Колпакова обвинили в «неподобающем поведении». По ее словам, «произошло это в выходные».
«Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в Медузе не работает», — говорится в сообщении.
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Честно говоря, я даже не знаю, как переводится "харрасмент" на русский. Нет такого слова в русском языке. Тем более, нет такого понятия ни в уголовном праве РФ, ни в Трудовом кодексе.
Вот ни разу я не поклонник издания "Медуза", даже не вполне уверен, что вообще читал там что-то. И журналиста Колпакова не знаю вообще. Но наверно если он главный редактор издания, пользующегося какой-то популярностью, то что-то в профессиональном плане из себя представляет. И за что ж его пинком под зад за какой-то невразумительный "харрасмент" на выходных? Ну может, выпил человек и схватился не за ту красивую попу - что с того? В нормальной ситуации вопрос решается умеренным мордобоем и извинениями по протрезвлении.
Но с какой стати выгонять главреда как собачку какую? Да нет, и собачку-то, даже если она пристроилась к ноге с характерным движением, из дома не выгоняют.
Какой-то пионерский отряд, ей богу, где пионера Ваню, пойманного на онанизме, отправляют домой до окончания смены...
Ну, фамилия у учредителя и генерального директора издания знатная, так что теперь многое понятно насчет свободы слова и печати в Росфедерации. На кого глаз положил, холоп?!
А.Б.
Крон Принц Пафнутий Аликперович ШЬ написал 26.10.2018 10:39
Облизал губки, улыбнулся по-б л я д с к и.
Да, под марихуаной, получил по хлебальничку и наутро кричал
Я НЕ П И Д О Р А С! Прошу, т. с. прощения, осознал, был не прав.
Мдя...
Хм....
Гнать его взашей, ибо повредил он веру в нормальные отношения людей и Максим Калашников никогда больше не напишет ни одну из своих талантливейших статей!
хаха написал 26.10.2018 10:23
Гонишь, жывотное!
это написал 26.10.2018 09:55
Надо заметить, что под термином "домогательство"; понимается не только сексуальное домогательство, но и любое другое домогательство, в отличие от широко распространенного (ошибочного) мнения. Во многих странах закон ограничивает возможность такого давления, юридические трактовки подобных действий различаются в разных культурах.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19226
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А ведь Вы. товарищ баранов вполне тянете на харрасмент со своими коммуно-большевистскими заморочками и грубыми шутками на этот счет. Только кто же Вас уволит?