По свободе слова ударили харрасментом

Учредитель и генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила подробности скандала вокруг главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова, которого, по данным СМИ, обвиняют в харассменте. Колпаков решил сложить с себя полномочия в связи с поступившими обвинениями в «недостойном поведении». СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь идет о харассменте.

Тимченко уточнила в Facebook, что Колпакова обвинили в «неподобающем поведении». По ее словам, «произошло это в выходные».

«Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в Медузе не работает», — говорится в сообщении.

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Честно говоря, я даже не знаю, как переводится "харрасмент" на русский. Нет такого слова в русском языке. Тем более, нет такого понятия ни в уголовном праве РФ, ни в Трудовом кодексе.

Вот ни разу я не поклонник издания "Медуза", даже не вполне уверен, что вообще читал там что-то. И журналиста Колпакова не знаю вообще. Но наверно если он главный редактор издания, пользующегося какой-то популярностью, то что-то в профессиональном плане из себя представляет. И за что ж его пинком под зад за какой-то невразумительный "харрасмент" на выходных? Ну может, выпил человек и схватился не за ту красивую попу - что с того? В нормальной ситуации вопрос решается умеренным мордобоем и извинениями по протрезвлении.

Но с какой стати выгонять главреда как собачку какую? Да нет, и собачку-то, даже если она пристроилась к ноге с характерным движением, из дома не выгоняют.

Какой-то пионерский отряд, ей богу, где пионера Ваню, пойманного на онанизме, отправляют домой до окончания смены...

Ну, фамилия у учредителя и генерального директора издания знатная, так что теперь многое понятно насчет свободы слова и печати в Росфедерации. На кого глаз положил, холоп?!

А.Б.