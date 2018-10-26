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Московский листок

Карточка не той системы - гуляйте лесом!

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 2

медицина выборы собянин бюджет доходы омс
Карточка не той системы - гуляйте лесом!

Московский городской фонд ОМС предупредил, что полис обязательного медицинского страхования нового образца можно получить до 1 ноября, затем обмен возобновится только с 1 января 2019 года, пишет в пятницу «Российская газета»: «По закону об обязательном медицинском страховании сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября. Эти единые правила, как и форма нового полиса, на всей территории страны действуют с 2011 года. Но россияне не слишком спешат менять свои старые полисы (зеленая пластиковая карточка образца 1998 года) на новые». 

По закону лечебное учреждение не имеет права отказать больному, имеющему полис старого образца, как в экстренной помощи, так и в госпитализации. Но если случай не экстренный и произошел не в регионе проживания больного, то он может получить отказ.

***

Вот вы можете что-то понять?

Если по старой карточке не имеют права отказать в помощи - что естественно, поскольку при любой карточке вы являетесь гражданином и застрахованы - то почему имеют право отказать в неэкстренной помощи? 

Если карточки меняют до 1 ноября, то почему нельзя поменять 2-го, и нужно ждать Нового года? Зачем их вообще менять, карточки эти?

Сама по себе система страховой медицины - не слишком большое счастье. А теперь, получается, потихоньку, путем всяких хитростей, часть населения отпихивают от предоставляемых этой медициной услуг? Так получается? Вот не успел поменять одну ненужную карточку на другую, и два месяца - поражение в правах!

А там дальше еще что-нибудь придумают.

Например, сократят часть услуг, предоставляемых по ОМС. Московский вице- премьер Печатников уже объявил, пока в сослагательном наклонении, что неплохо бы, чтобы часть услуг онкологии больные оплачивали сами - дорого для государства, а раковым болным  в самый раз...

Это, конечно, пока продекты, но вот что при обмене карточек часть их обладателей точно окажутся вне системы медстрахования - запросто. Забыл, не поменял, а потом поздно будет...

Скажем, в солнечной и преуспевающей Грузии обязательным медицинским страхованием охвачено всего половина населения. А другая половина как-то обходится... Зато очень хорошо стало отдыхать в Батуми. 

Вот и в Москве - хорошо же стало. А ноябрь и декабрь можо прожить и без бесплатной медицинской помощи.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Баранов ты такой порядочный, прям как Ленин. Спасибо, я тронут. Ну это понятно.
Крон-принц Антошка МФ написал 26.10.2018 11:59
А теперь представим Анатолий Баранов почесал яички у Максима Калашникова?
Облизал губки, улыбнулся по-б л я д с к и.
Да, под марихуаной, получил по хлебальничку и наутро кричал
Я НЕ П И Д О Р А С! Прошу, т. с. прощения, осознал, был не прав.
Мдя...
Хм....
Гнать его взашей, ибо повредил он веру в нормальные отношения людей и Максим Калашников никогда больше не напишет ни одну из своих талантливейших статей!
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(без названия)
предпенсионер написал 26.10.2018 10:47
Бляхо-муха, вот повезло мне встречать старость при этом ублюдочном режиме кремлевских олигофренов!
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