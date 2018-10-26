Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Караченцов ушёл, когда и все ушли

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 14

кино театр ссср мосфильм in memoriam ленком
Караченцов ушёл, когда и все ушли

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в пятницу, 26 октября, в Москве за день до своего 74-летия. "Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов. 

Николай Караченцов в начале октября попал в больницу с двусторонним воспалением легких, а накануне вечером у него отказали почки и его срочно перевели в реанимацию городской онкологической больницы N62. Там он и скончался сегодня в 08:50. 

Прощание с актером пройдет в его родном театре "Ленком" 29 октября. Что касается места захоронения, то этот вопрос будет решен сегодня позднее. 

У Николая Караченцова, который в 2005 году попал в аварию в Москве на Мичуринском проспекте, получил травму головы (перенес несколько операций на мозге) и долгие годы проходил лечение и нейрореабилитацию, ко всему еще обнаружили в 2017 году неоперабельную раковую опухоль в легком. 

Отметим, что речь актера за прошедший с момента аварии 13 лет так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимал участие в отдельных проектах: к примеру, в презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!", снялся в эпизодической роли в фильме "Белые Росы. Возвращение", выходил на сцену во время юбилеев и торжественных мероприятий.

От редакции: Случай, когда соболезнования выражаешь не только близким, но и всем кинозрителям, поклонникам. 

Однако это и тот случай, когда уход актёра произошёл гораздо раньше, а нынче - только физическая смерть. Ничего хорошего, но и трагического ничего. Звучит, может быть, сурово - но правдиво. Тринадцать лет тишины после очень громкой, лихой, стремительной жизни на сцене. Если использовать термин "самоактуализация", то можно с уверенностью сказать, что уж он-то самоакутализировался процентов на 300... И вот потом наступила тишина-немота, как будто отведённое, насыщенное работой время вышло, и только стрелки побежали дальше, отсчитывая лишь бытие организма.

Играл, как рассказывают актёры Ленкома, даже когда играть не нужно было - играл "по жизни". Взять хотя бы его фирменный "приход Караченцова в зал Ленкома" в день репетиции, ставший уже классической актёрской зарисовкой, воспроизводимой многими ленкомовцами в меру таланта: "привет, здорово, салют, о, кого я вижу!" - и так, с неизменной сигаретой, от дверей до сцены, причём, с улыбчивым обаянием и очень точной адресацией приветствий. Абдулов как-то раз поглядел на это и пошутил: "Коль, а можешь это всё повторить прямо сейчас, дубль два!" - перехохмил собрата по сцене.

На сцене Ленкома он был не просто уже патриархом, а долгожителем: в той же "Юноне и Авосе" он бессменно играл от премьеры (1983) до середины нулевых, пережив таким образом нескольких Кончит (главная женская роль). Потому что в роли Резанова ему не было равных, ну, и потому что такое сочетание сценической энергии, мужского обаяния, неисчерпаемого задора, мимической палитры - было только у него. Всё дальнейшее под названием "Юнона и Авось" - лишь воспоминание об оригинале. Увы, он пережил и себя в этой роли - ведь в театре приходилось бывать не только по торжественным дням, видеть репетиции, тех, кто пришёл на смену - конечно, Певцов тоже "не на помойке нашёлся", но всё же не то, не то, не Резанов, а удалец-молодец, не угадывается в нём вдовец.

Это воспоминание лишь об одной роли - а сколько быо их! Как и все советские актёры, в период бурно одобряемой им (и ими в большинстве) демократии - он не встретил достойных своего таланта ролей в кино. Ничего, затмевающего советское прошлое, Мосфильм. Пел - хотя у него это получалось  условно, но после Сержа Гинсбура таким "обаянтам" можно "всё"... Снимал для нового демократического ТВ и его музканалов клипы с малоизвестными молодыми-красивыми партнёршами, но всё равно, даже в его собственных песнях все видели того Джонни из "Человека в бульвара Капуцинов", когда был самый расцвет и советского кино (хотя Эпохи - закат рукотворный), и его актёрской планиды рассвет... Но слишком многое именно тогда оборвалось, осталось навсегда в 1980-х. 

Вот так парадоксально всё выглядит и сейчас: на дворе "десятые", а хоронить-то будем снова восьми-десятые и начало девяностых (последняя яркая роль - в "Ловушке для одинокого мужчины"). Как Абдулов, тоже заядлый курильщик и себя-прожигальщик, Караченцов больше жил и общался в 90-х, нежели снимался, а если и снимались они - то это была неизбежная "игра на понижение", как все эти попытки римейков - и "Белых росов" и прочего. Нет, уходит опять Эпоха, хоть и в неурочный час...

Проходя мимо Ленкома, каждый раз пытаюсь понять - зачем они, в мэрии которые, друзья Марка Захарова, замостили и проезжую часть собянинско-бирюквской плиткой? Неужто, просчитав количество грядущих похорон этих талантливых и неверных сынов Эпохи и столпотворений на прощания, увидев похороны Абдулова?..

Дмитрий Чёрный, писатель, зритель, москвич   



Рейтинг:   1.84,  Голосов: 19
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 14
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:56
Ты, ушлепок, не годишься даже в качестве памперса Великому Актеру со своим "писательством", "зрительством" и "москвичевством". И твоя-то, гнида, эпоха давно ушла, ты, скотина даже под стол еще не ходил, сволочь леворадикальная!
Ответить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:50
Ты, ушлепок, не годишься даже в качестве памперса Великому Актеру со своим "писательством", "зрительством" и "москвичевством". И твоя-то, гнида, эпоха давно ушла, ты, скотина даже под стол еще не ходил, сволочь леворадикальная!
Ответить
Вон как жидовского социопта колбасит! Зачот!
Про жидов написал 26.10.2018 13:46
Вон как жидовского социопта колбасит! Зачот!
Ответить
Re: Re: Re: Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:44
Ты, ушлепок, не годишься даже в качестве памперса Великому Актеру со своим "писательством", "зрительством" и "москвичевством". И твоя-то, гнида, эпоха давно ушла, ты, скотина даже под стол еще не ходил, сволочь леворадикальная!
Ответить
(без названия)
правофланговый написал 26.10.2018 13:38
Целая плеяда
великих имен в искуссве кшла только с начала 2018 года - Михаил Державин, Людмила Сенчина, Олег Табаков, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон. Поневоле начинаешь думать- уже ушли родившиеся в 1930-1940 годы.
Ответить
Re: Re: Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:36
Раскрыть комментарий
Ответить
Re: Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:29
Раскрыть комментарий
Ответить
Re: Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:24
Раскрыть комментарий
Ответить
Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 13:18
Раскрыть комментарий
Ответить
Re: слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! трижды! написал 26.10.2018 13:17
Полностью согласен!
Ответить
Вообще...
Тов. Тамсямский написал 26.10.2018 13:04
Да к черту, к черту Караченцева, "Ленком" и всю прочую маркзахаровщину! Насчет ушедшей с ними эпохи...К сожалению, уйти-то они ушли, а вот эпоху с собой не забрали, нам оставили. Россия и русский народ все что с ней связано будут расхлебывать еще очень долго... а может быть и захлебнутся в итоге.
Ответить
(без названия)
правофланговый написал 26.10.2018 13:01
человек с бульвара капуцинов вышел уже в конце 1987 года, кстати последняя роль Андрея Миронова в ней была, мистер Ферст. В 90е пожалуй заметные роли досье детектива Дубровского и Петербургские тайны. Да 90-е еще играют актеры советской школы хотя ыильмы то уже не советские. Кстати неизличимую травму получил тоже в связи со смертью родственника, спешил за рулем , когда умерла теща, смерть действительно ходит рядом.
Ответить
слышь, ты, гнида (писатель, зритель, москвич)
Изыди НАХ! написал 26.10.2018 12:14
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
стоик1253 написал 26.10.2018 12:00
Вечная память настоящему артисту.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Потоп на юге России
Потоп на юге России
25.10.2018
Новое оружие в Керчи: психо-социопатический террор
Новое оружие в Керчи: психо-социопатический террор
26.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Башкирский зампрокурора успешно поработал на имидж воровской власти (1)
Утренняя зарядка в китайском детском саду напоролась на нож бешеной домохозяйки (0)
Очередной мост рухнул в Приморье, есть жертвы (2)
Караченцов ушёл, когда и все ушли (14)
Карточка не той системы - гуляйте лесом! (4)
По свободе слова ударили харрасментом (6)
Трудовое законодательство РФ оставляет прав рабочему даже меньше, чем в Российской империи (9)
Режим ЧС введен в Краснодарском крае (9)
Вторая причина появления керченского стрелка (23)
Новое оружие в Керчи: психо-социопатический террор (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Переход к социализму неизбежен
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Юбилейнoе
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Капитализм в России нежизнеспособен
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не надо тебе медицинскую страховку, скотина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss