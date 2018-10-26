Караченцов ушёл, когда и все ушли

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в пятницу, 26 октября, в Москве за день до своего 74-летия. "Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов.

Николай Караченцов в начале октября попал в больницу с двусторонним воспалением легких, а накануне вечером у него отказали почки и его срочно перевели в реанимацию городской онкологической больницы N62. Там он и скончался сегодня в 08:50.

Прощание с актером пройдет в его родном театре "Ленком" 29 октября. Что касается места захоронения, то этот вопрос будет решен сегодня позднее.

У Николая Караченцова, который в 2005 году попал в аварию в Москве на Мичуринском проспекте, получил травму головы (перенес несколько операций на мозге) и долгие годы проходил лечение и нейрореабилитацию, ко всему еще обнаружили в 2017 году неоперабельную раковую опухоль в легком.

Отметим, что речь актера за прошедший с момента аварии 13 лет так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимал участие в отдельных проектах: к примеру, в презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!", снялся в эпизодической роли в фильме "Белые Росы. Возвращение", выходил на сцену во время юбилеев и торжественных мероприятий.

От редакции: Случай, когда соболезнования выражаешь не только близким, но и всем кинозрителям, поклонникам.

Однако это и тот случай, когда уход актёра произошёл гораздо раньше, а нынче - только физическая смерть. Ничего хорошего, но и трагического ничего. Звучит, может быть, сурово - но правдиво. Тринадцать лет тишины после очень громкой, лихой, стремительной жизни на сцене. Если использовать термин "самоактуализация", то можно с уверенностью сказать, что уж он-то самоакутализировался процентов на 300... И вот потом наступила тишина-немота, как будто отведённое, насыщенное работой время вышло, и только стрелки побежали дальше, отсчитывая лишь бытие организма.

Играл, как рассказывают актёры Ленкома, даже когда играть не нужно было - играл "по жизни". Взять хотя бы его фирменный "приход Караченцова в зал Ленкома" в день репетиции, ставший уже классической актёрской зарисовкой, воспроизводимой многими ленкомовцами в меру таланта: "привет, здорово, салют, о, кого я вижу!" - и так, с неизменной сигаретой, от дверей до сцены, причём, с улыбчивым обаянием и очень точной адресацией приветствий. Абдулов как-то раз поглядел на это и пошутил: "Коль, а можешь это всё повторить прямо сейчас, дубль два!" - перехохмил собрата по сцене.

На сцене Ленкома он был не просто уже патриархом, а долгожителем: в той же "Юноне и Авосе" он бессменно играл от премьеры (1983) до середины нулевых, пережив таким образом нескольких Кончит (главная женская роль). Потому что в роли Резанова ему не было равных, ну, и потому что такое сочетание сценической энергии, мужского обаяния, неисчерпаемого задора, мимической палитры - было только у него. Всё дальнейшее под названием "Юнона и Авось" - лишь воспоминание об оригинале. Увы, он пережил и себя в этой роли - ведь в театре приходилось бывать не только по торжественным дням, видеть репетиции, тех, кто пришёл на смену - конечно, Певцов тоже "не на помойке нашёлся", но всё же не то, не то, не Резанов, а удалец-молодец, не угадывается в нём вдовец.

Это воспоминание лишь об одной роли - а сколько быо их! Как и все советские актёры, в период бурно одобряемой им (и ими в большинстве) демократии - он не встретил достойных своего таланта ролей в кино. Ничего, затмевающего советское прошлое, Мосфильм. Пел - хотя у него это получалось условно, но после Сержа Гинсбура таким "обаянтам" можно "всё"... Снимал для нового демократического ТВ и его музканалов клипы с малоизвестными молодыми-красивыми партнёршами, но всё равно, даже в его собственных песнях все видели того Джонни из "Человека в бульвара Капуцинов", когда был самый расцвет и советского кино (хотя Эпохи - закат рукотворный), и его актёрской планиды рассвет... Но слишком многое именно тогда оборвалось, осталось навсегда в 1980-х.

Вот так парадоксально всё выглядит и сейчас: на дворе "десятые", а хоронить-то будем снова восьми-десятые и начало девяностых (последняя яркая роль - в "Ловушке для одинокого мужчины"). Как Абдулов, тоже заядлый курильщик и себя-прожигальщик, Караченцов больше жил и общался в 90-х, нежели снимался, а если и снимались они - то это была неизбежная "игра на понижение", как все эти попытки римейков - и "Белых росов" и прочего. Нет, уходит опять Эпоха, хоть и в неурочный час...

Проходя мимо Ленкома, каждый раз пытаюсь понять - зачем они, в мэрии которые, друзья Марка Захарова, замостили и проезжую часть собянинско-бирюквской плиткой? Неужто, просчитав количество грядущих похорон этих талантливых и неверных сынов Эпохи и столпотворений на прощания, увидев похороны Абдулова?..

Дмитрий Чёрный, писатель, зритель, москвич