Очередной мост рухнул в Приморье, есть жертвы

Один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Михайловском районе Приморского края. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская. "По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - сказал собеседник агентства.

Она добавила, что следствие проводит проверку по факту обрушения.

В администрации Михайловского района агентству сообщили, что большегрузный автомобиль во время обрушения придавил ехавший по мосту легковой автомобиль.

В свою очередь, представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю сообщил, что в настоящее время спасатели работают на месте происшествия. К ликвидации последствий привлечено 12 человек и четыре единицы техники, от МЧС России один человек и одна единица техники.

Как сообщалось, два пролета моста через реку Осиновка на 5-м километре автодороги "Осиновка - Рудная пристань" в Михайловском районе Приморского края обрушились в пятницу. По предварительным данным, мост обрушился во время проезда по нему большегрузного автомобиля.

От редакции: Да, с мостами худо дело на всём Дальнем Востоке - проклятый тоталитаризм и разворованный социализм, конечно, оставили многое в наследство, но и оно невечно... Вот и в Забайкалье как раз в тот день, когда Путин изволили прокатиться на камазе по Крымскому мосту - рушился под напором ледохода очередной мост. В общем, сказывается не хроническое, а системное недофинансирование инфраструктуры - зато в карманах "ответственных", вроде Ротенберга оседают миллиарды.

Предсказанный, а точнее просчитанный Максимом Калашниковым ещё в нулевых постепенный крах инфраструктуры накрывает сырьевую империю и красующегося в нимбе миротворца Путина - как раз тогда, когда на неё уже нет денег. Вот в нулевых были нефтерублики, с избытком были, но все ушли не туда (в загадочные стабфонды а оттуда вникуда) - а теперь и в ПФР приходится залезать, и вообще латать тришкин кафтан нефтебюджета. Потому что временщики у власти, потому что приоритет частной собственности и накачивание деньгами и собственностью фетиша либерализма - Частника, - к этому и приводят. Зато платные дороги появились в Москве и Ленинграде, и коммерция шагает туда, где прежде было государство (на маленьком островке столичного комфорта) - государство силовигархов сокращается и отдаёт в виде пакетов акций уже иностранцам всё то, что было прежде советским, всенародным. Это - системная особенность, не частность, и ждать что как-то само постепенно вылечится - глупо. Становится только хуже.

Д.Ч.

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