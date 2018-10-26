Утренняя зарядка в китайском детском саду напоролась на нож бешеной домохозяйки

Полиция Китая задержала женщину за нападение с ножом на воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

"Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Пострадавшие дети отправлены в больницу для оказания неотложной помощи. В настоящее время ведется расследование. Мотив нападавшей на данный момент неясен", - пишет издание.

Женщина ранила кухонным ножом по меньшей мере 14 детей.

По данным издания, видео, сделанные свидетелями происшествия, широко распространились в социальных сетях. Один из пользователей твиттера опубликовал скриншот из группы в китайской соцсети WeChat, один из участников которой утверждает, что инцидент произошел в районе, где живет его теща.

"Женщина и ее муж поругались, и чтобы отомстить общественности, она напала с ножом на детей в детском саду. Дети были на улице, делали утреннюю зарядку", - сообщил участник чата.

Отметим, что в КНР такие случаи не редкость.

В прошлом году в январе полиция КНР задержала мужчину, который устроил резню в детсаду. В итоге пострадали более десяти малышей. Преступление было совершено в детском саду, расположенном в городе Пинсян Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, передает CNN со ссылкой на китайские государственные средства массовой информации. Примерно в 15:30 в дошкольное заведение пробрался 41-летний мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленнику удалось вскарабкаться по стене здания и проникнуть внутрь. Затем он причинил ранения 11 малолетним воспитанникам.

А в 2010 году по Китаю прокатилась целая серия нападений на детские сады. 29 апреля в городе Тайсин провинции Цзяньсу 47-летний Сюй Юйюань ворвался в детский сад с ножом. 20-сантиметровым лезвием он нанес ранения 28 детям и трем взрослым. Пятеро детей были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Большинству из пострадавших детей было четыре года - практически все они ходили в одну группу. Среди раненых оказались двое воспитателей и один охранник.

15 мая преступник был приговорен к смертной казни. Слушания по делу Сюй Юйюаня продолжались всего несколько часов. За судебным процессом наблюдали примерно 300 человек. Юйюань объяснил свой поступок тем, что был разозлен на общество, поскольку остался без работы и был обременен долгами.

30 мая 2010 года смертный приговор был приведен в исполнение.

30 апреля 2010 года пятеро детей пострадали в результате нападения на группу дошкольного образования в начальной школе города Вэйфан восточной провинции Шаньдун. Мужчина, вооруженный молотком, набросился на группу детей дошкольного возраста, а затем, схватив двоих малышей, облился бензином и поджег себя. Учителям удалось отбить детей из рук горящего маньяка.

Нападавший скончался на месте от полученных ранений. Пострадавшие дети были направлены в больницу.

12 мая произошла новая трагедия - в результате нападения на детский сад в городе Ханьчжун погибли девять человек, а 11 человек ранения. Около 8:00 мужчина ворвался на территорию детского сада и ножом для рубки продуктов убил семерых детей и двоих взрослых.

Убийцей оказался 48-летний крестьянин одной из пригородных деревень - после кровавой расправы он вернулся домой и покончил с собой.

Наконец, в августе 2010 года резня произошла в детском саду китайской провинции Шаньдун. Тогда погибли трое малышей и работник учреждения, а еще около 20 воспитанников и другой воспитатель получили ранения, причем двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

От редакции: Любящим порассуждать об успехах "социалистического" Китая - на заметку. Когда перестаёт быть свято детство - значит, что-то плохое исподволь происходит в обществе. Вспомните нашего Чикатило, это детище перестройки... Капиталистические "ценности" явно выходят из-под контроля КПК, и раз за разом изуродованные этим самым обществом люди среднего, предпенсионного возраста, вымещают злобу на тех, кто не просто беззащитен, а, по идее, и выращивается ими, этими господами предпенсионного возраста, для светлого будущего, ради которого, ради приближения коммунизма то есть, и напрягаются так все мышцы и извилины нации. Но явно коммунизма нет впереди, и вот система идёт вразнос, как и в Керчи "нашей" злополучной нанося удары не виновным в эксплуатации или утверждении социальной несправедливости, а по случайным беззащитным...

Отвратительно... Впрочем, какова жестокость маньяков, такова там и жестокость наказаний - возможно, в назидание и эту категорию преступников начнут казнить публично. Впрочем, родителям пострадавших детей это явно не послужит лекарством.

Д.Ч.

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