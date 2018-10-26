Башкирский зампрокурора успешно поработал на имидж воровской власти

Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова заподозрили в получении взятки в размере 10 млн рублей, его задержали в Москве при попытке вылететь за рубеж, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено также на коллегу Горбунова - заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова.

По данным следствия, они получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

23 октября Горбунов ушел в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Сообщалось, что ему выплатят выходное пособие в размере 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин.

При этом ранее в прессе появились сообщения об обысках в рабочем кабинете и дома у Горбунова. По данным СМИ, их проводили в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы, который был задержан при получении более 5 млн рублей взятки.

Как сообщили в СК, Горбунов пытался уехать из России, однако был задержан в аэропорту "Шереметьево".

- Когда звучит на митингах термин "воровская власть", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это для нас понятие вполне конкретное, и не надо тешить себя надеждами, что мы наблюдаем отдельные случаи, исключения, - все ветви нынешней буржуазной власти работают только на горючем коррупции, сколько ни меняй персонажи, процесс идёт туда же. Вы спросите, отчего же, в чём причина такого повсеместного воровства, включая органы, призванные воров сажать? Исторически при Путине продолжается начавшееся с ельцинских указов разворовывание того, что всенародно и не ради денег строилось десятилетиями как лестница к коммунизму - и это была не хлипкая деревянная лесенка, она состояла из новых городов, новейших машин, десятков тысяч заводов (ныне распроданных на металлолом), из гарантирующей социальное равенство инфраструктуры, в которую были вложены не просто огромные материальные средства, но и много "мозгов", в ней жила и живёт советская, ленинская идея, идея восхождения от эксплуатации человека человеком к бесклассовому обществу, к коммунистическому, "самомотивированному" труду, основанному на высокой сознательности и не разделяемому на физический и интеллектуальный. Но сейчас-то ворам - любым, от мелких до силовигархов, расхищающих на государственном уровне и на госдолжностях невозобновляемые ресурсы экс-социалистической страны, - "простор открыт и ничего святого". Вот и хапают, и бегут - этот маршрут одинаков "Кабинет - Шереметьево", что для этого зампрокурора, что для Алишера Усманова или Романа Абрамовича: награбленное разными способами, что через прибавочную стоимость, что в виде взяток, всякими путями вывозится за рубежи РФ, и туда же переезжает в итоге и элита времён "стабильности", в общем - правящий класс... Помните, как хапанул "Башнефть" силовигарх Сечин? Полагаете, не было там посредников - в этих самых структурах, которые считаются "независимой ветвью власти"? А это очень много нала, котрый долго рассовывать по карманам. Тем временем сама Башкирия, как и прочие отдалённые от зоны централизации капитала регионы - проходит этап депопуляции и деиндустриализации. Вот так, например, выглядит там дававший многим жителям республики работу завод. Сейчас выглядит. "Никакой деиндустриализации" - как считает прорывовец Н.Быстров.

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