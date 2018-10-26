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Московский листок

Башкирский зампрокурора успешно поработал на имидж воровской власти

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 3

коррупция регионы вертикаль башкирия
Башкирский зампрокурора успешно поработал на имидж воровской власти

Первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова заподозрили в получении взятки в размере 10 млн рублей, его задержали в Москве при попытке вылететь за рубеж, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 

Уголовное дело возбуждено также на коллегу Горбунова - заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артура Шаретдинова. 

По данным следствия, они получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. 

23 октября Горбунов ушел в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Сообщалось, что ему выплатят выходное пособие в размере 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин. 

При этом ранее в прессе появились сообщения об обысках в рабочем кабинете и дома у Горбунова. По данным СМИ, их проводили в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы, который был задержан при получении более 5 млн рублей взятки. 

Как сообщили в СК, Горбунов пытался уехать из России, однако был задержан в аэропорту "Шереметьево".

- Когда звучит на митингах термин "воровская власть", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это для нас понятие вполне конкретное, и не надо тешить себя надеждами, что мы наблюдаем отдельные случаи, исключения, - все ветви нынешней буржуазной власти работают только на горючем коррупции, сколько ни меняй персонажи, процесс идёт туда же. Вы спросите, отчего же, в чём причина такого повсеместного воровства, включая органы, призванные воров сажать? Исторически при Путине продолжается начавшееся с ельцинских указов разворовывание того, что всенародно и не ради денег строилось десятилетиями как лестница к коммунизму - и это была не хлипкая деревянная лесенка, она состояла из новых городов, новейших машин, десятков тысяч заводов (ныне распроданных на металлолом), из гарантирующей социальное равенство инфраструктуры, в которую были вложены не просто огромные материальные средства, но и много "мозгов", в ней жила и живёт советская, ленинская идея, идея восхождения от эксплуатации человека человеком к бесклассовому обществу, к коммунистическому, "самомотивированному" труду, основанному на высокой сознательности и не разделяемому на физический и интеллектуальный. Но сейчас-то ворам - любым, от мелких до силовигархов, расхищающих на государственном уровне и на госдолжностях невозобновляемые ресурсы экс-социалистической страны, - "простор открыт и ничего святого". Вот и хапают, и бегут - этот маршрут одинаков "Кабинет - Шереметьево", что для этого зампрокурора, что для Алишера Усманова или Романа Абрамовича: награбленное разными способами, что через прибавочную стоимость, что в виде взяток, всякими путями вывозится за рубежи РФ, и туда же переезжает в итоге и элита времён "стабильности", в общем - правящий класс... Помните, как хапанул "Башнефть" силовигарх Сечин? Полагаете, не было там посредников - в этих самых структурах, которые считаются "независимой ветвью власти"? А это очень много нала, котрый долго рассовывать по карманам. Тем временем сама Башкирия, как и прочие отдалённые от зоны централизации капитала регионы - проходит этап депопуляции и деиндустриализации. Вот так, например, выглядит там дававший многим жителям республики работу завод. Сейчас выглядит. "Никакой деиндустриализации" - как считает прорывовец Н.Быстров.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
филолог написал 26.10.2018 15:45
Воровство чиновников от коррупции неотделимо, ибо это есть равнозначимые понятия по принципу нанесения ущерба государственной казне, а следовательно и благосостоянию народа.
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(без названия)
между прочим написал 26.10.2018 15:11
Термин воровская власть и термин коррупция, это совершенно разные термины.
Коррупция означает, что изначально система работала правильно, но затем пришли люди, которые начали совершать
должностные преступления и рекрутировать новых лиц для совершения должностных преступлений.
Термин воровская власть означает, что воровство было изначальной целью власти, что все крупные фигуры во власти попали наверх, потому что помогали воровать своим предшественникам.
Можно конечно говорить, что и в Коза Ностра есть коррупция. Но это особая коррупция, она состоит в том, что особо жадные люди мафии на местах проявляют излишнюю самодеятельность или не делятся с вышестоящими людьми. Она не является определяющим фактором вредоносности этой организации.
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(без названия)
размышляющий написал 26.10.2018 14:02
Год прошел с момента выступления в Совете Федерации РФ драматурга Эдварда Радзинского, который в течение 40 минут вразумлял "элиту", что коррупция ни к чему хорошему не приведет. Она приведет лишь только к Октябрю 1917 г. Вывод - горбатого только могила исправит.
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