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Московский листок

Чёртова дюжина кандидатов претендует на губернаторское кресло в Приморье

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 1

выборы вертикаль приморье
Чёртова дюжина кандидатов претендует на губернаторское кресло в Приморье

Избирательная комиссия Приморья в пятницу, 26 октября, начала прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Как сообщила ТАСС секретарь избиркома Наталья Камаева, документы подали 13 человек. 

"Сегодня документы подали 13 человек, из них пять самовыдвиженцев: Кожемяко Олег Николаевич, Щербаков Александр Владимирович, Васильев Виктор Евгеньевич, Гнездилов Вячеслав Николаевич, Михальченков Павел Владимирович. Остальные представлены партиями, одна из них - фракционная, это Андрей Андрейченко от ЛДПР, все остальные представлены нефракционными партиями: "Союз горожан", "За женщин России", "Партия Роста", "Патриоты России", "Демократическая партия России", "Коммунистическая партия социальной справедливости", "Зеленые", - сказала она, добавив, что прием документов продолжится также в выходные и праздничные дни. 

"Утром в избиркоме была большая очередь - представители кандидатов, кандидаты. При этом надо сказать, что документы принимали оперативно. Врио губернатора Олег Кожемяко подавал документы первым и отдельно, остальных уже принимали группами. Большинство претендентов приходили уже с готовым пакетом документов и юристами, и процедура приема комиссией занимала не более 15 минут. И то это потому, что некоторые заверяли копии паспортов на месте", - рассказал РИА "Новости" член "Единой России" Вячеслав Гнездилов. 

Представитель регионального избиркома Роман Охотников объяснил ТАСС большое количество претендентов на участие в выборах, подавших документы в первые же часы, в частности, сокращенной избирательной кампанией. "В первый же день они провели мероприятия по выдвижению кандидатов, и сразу подали документы, у нас сокращенная кампания, нужно быстрее собирать фильтр, быстрее открывать счет, на раскачку времени совсем нет", - сказал собеседник агентства. 

Подача документов для регистрации кандидата продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней. 

В настоящее время 13 человек, подавшие документы в краевую избирательную комиссию, считаются кандидатами на должность губернатора края. Они должны выполнить необходимые процедуры и предоставить подписи, после этого краевой избирком примет решение о регистрации, если что-то будет препятствовать или подписей не хватит, комиссия откажет кандидату в регистрации. 

Кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр - собрать 140 подписей депутатов и глав представительных органов. Самовыдвиженцы в дополнение к муниципальному фильтру должны собрать чуть более 7 тысяч подписей избирателей (0,5% от общего числа избирателей в регионе). 

Документы в избирком, в частности, подали самовыдвиженец Олег Кожемяко, занимающий должность врио губернатора края, выдвинутый ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко, выдвинутый партией "Зеленые" Олег Митволь, а также Роза Чемерис от партии "За женщин России". 

В сентябре в два тура прошли досрочные выборы губернатора Приморского края. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") с 49,55%, его соперник - коммунист Андрей Ищенко - получил 48,06%. 

Однако результаты выборов были отменены 20 сентября по рекомендации Центризбиркома России. Причиной отмены стала "невозможность достоверно определить результаты волеизъявления избирателей" из-за массовых фальсификаций на некоторых участках. Депутаты краевого Заксобрания назначили повторные выборы губернатора региона на 16 декабря. 

После отмены выборов Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, до этого занимавшего должность губернатора Сахалинской области.

Отметим, что именно на Дальнем Востоке - от Забайкалья до Приморья, - наислабейшие позиции у "ЕдРа", и после принятия Госдурой пенсионной реформы доверие к ней рухнуло окончательно. 

Однако создатель этой партии, Путин, стоя в сторонке, - пока латает управленческие дыры с внешним (пиарным) успехом...

Вчера, например, Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе говорится, что Путин принял отставку главы региона Натальи Ждановой, которая ушла с поста по собственному желанию. 

"Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Забайкальского края", - говорится в указе. 

При этом, что в Забайкалье, что в Приморье социальная и инфраструктурная ситуации - давно дерессивные. Рушатся мосты, бастуют золотодобытчики, действующим губернаторам население не доверяет, отсюда и феномен "приморскх партизан", фактически знаменующий создание альтернативных центров власти, переход властных полномочий непосредственно в руки восставшего народа. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
размышляющий написал 26.10.2018 15:10
Напомню, что иностранная интервенция в России 1918-1922 гг. закончилась именно в Приморье, когда японцы 25 октября покинули порт Владивосток.Именно приморцы первыми показали пример пускания по бороде на выборах представителей Кремля. Кожемяко на очереди?
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