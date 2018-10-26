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Московский листок

Административный надзор, под которым Мосгорсуд оставил Удальцова, есть запрет политической работы

Опубликовано 26.10.2018 автором Андрей Цуканов в разделе комментариев 1

протест левый фронт мосгорсуд
Административный надзор, под которым Мосгорсуд оставил Удальцова, есть запрет политической работы

Чуда не случилось. Горсуд Москвы оставил в силе решение суда об административном надзоре Сергею Удальцову и запретил ему на три года выезжать из Московского региона без разрешения полиции, участвовать в массовых акциях, покидать жилище с 22:00 до 06:00. То есть фактически Мосгорсуд применил запрет на политическую деятельность и лишил работы (его работа связана с командировками), несмотря на наличие несовершеннолетних детей и пожилых родителей.

При двух нарушениях ему могут дать до 1 года лишения свободы. Это самые настоящие политические репрессии наших дней.

Однако те, кто получают щедрые кремлёвские гранты, такие организации, как "Мемориал", "Дом Русского зарубежья" - вскоре будут проводить у Соловецкого камня акции поминовения "жертв политических репрессий" как раз эпохи социализма (на их языке - "тоталитаризма")... Будут "возращать имена" - и продолжать заниматься виктимизацией советского народа, который иноват во всём, включая подавление антисоветских заговоров и победу РККА над белогвардейщиной в Гражданской войне.

Что им до репрессий наших дней? Надзор - есть возвращение полицейских порядков времён давно павшего царизма. Удальцов теперь "поднадзорный", за ним будут ходить "шпики" - что, рады возвращению России которую потеряли, господа антисоветчики? Ведь фактически под домашний арест сейчас на глазах "прогрессивной общественности" сажают тех, кто "за совок, за ГУЛАГ" - святое дело таким посидеть, - верно, господа либералы и патриоты дореволюционной России? 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
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