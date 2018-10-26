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Московский листок

В казахской Семее активиста приговорили к году ограничения свободы за требование нормализации водоснабжения

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 0

фемида казахстан неофеодализм экстремизм вода
В казахской Семее активиста приговорили к году ограничения свободы за требование нормализации водоснабжения

24 октября в Семее (Семипалатинске) уголовный суд №2 города Семей приговорил гражданского активиста Фарита Ишмухаметова к одному году ограничения свободы и общественным работам за пост, опубликованный в социальной сети Facebook. 

«Суд приговорил Ишмухаметова Ф. М. признать виновным в совершении уголовного правонарушения, признанного статьей 405 части 2 УК РК, и назначить ему наказание по данной статье в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Привлечь к принудительному труду сроком на 100 часов», — постановили в суде. 

В июне нынешнего года Фарит Ишмухаметов на личной странице социальной сети Facebook опубликовал запись, в которой возмущался отсутствию воды в поселке, находящемся на окраине города Семей. Обвинив нынешнюю власть в бездействии, в своем посте он поддержал запрещенную в Казахстане организацию ДВК. На момент суда активист свой пост уже удалил.

В свою очередь обвиняемый заявил о том, что поддерживает ДВК только в пункте «Повышение уровня жизни граждан». 

«Человек постоянно обращался, чтобы была вода. Когда к нему пришли из прокуратуры, он считал, что они просто хотят понизить его активность. Выражение своего мнения не является преступлением. Согласно пакту о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет право на свое мнение. Я считаю, что мнение Ишмухаметова законно и обоснованно. Это подтвердил и политолог, который был на судебном заседании. Каких-то экстремистских взглядов у него нет», — сказала адвокат Айжан Дарибаева. 

«Мы ходим по колено в воде, грязи, за 2 километра воду таскаем. Когда мне предупреждение дали, я старался не лезть в это. Но когда воды даже чтоб попить чая нет – куда мне деваться? Я стал требовать. Я ДВК поддерживал только в части про повышение уровня жизни граждан», — сказал Фарит Ишмухаметов. 

Активиста приговорили по статье 405 пункту 2 УК РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма». 

Приговор в законную силу пока не вступил.

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