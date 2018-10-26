Короли, как и королевы - всегда вне подозрений, заявила говорящая голова Путина

Владимир Путин провел телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого король рассказал президенту о расследовании убийства журналиста Джамаля Кашогги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо этого, они обсудили вопросы Сирии и проблемы в Ближневосточном регионе. Король подтвердил свое приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию.
Агентство SPA сообщает, что король рассказал Путину о мерах, принятых для расследования обстоятельств смерти журналиста. В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность в прозрачности проводимых расследований.
Уверенность в непричастности к убийству глав Саудовской Аравии выразил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о том, что Кремль верит в непричастность королевской семьи к случившемуся, сообщает РИА "Новости".
От редакции: Забавно, как подлецы всех стран (правительства-империалисты) независимо от плохих своих взаимоотношений - бросились защищать Саудитов, влияющих на нефтяные котировки. И Трамп, и Песков-Путин - солидарность, которой стоит поучиться пролетариям!
Не удержался, и строчнул политсатирой:
Сырьевых императоров talk
- Здравствуй, друг ты мой Володя!
- Здравствуй, братец Саудит!
- Время наше на исходе, все орут, что я бандит:
Что замучен и разрублен во посольстве был Джамаль
По моей, не божьей воле! Королевства им не жаль…
- Успокойся, Сальманэлло! И бери с меня пример –
Так рубили тут и рвали мы с братвой эСэСэСэР.
Ну, и где же ты, расплата? Нет, господь при нас теперь,
Коли ждёшь маво совета – притвори покрепче дверь.
Помнишь, как со Скрипалями слили всё на двух козлов?
Так же слейте кровь на крайних, Асири к тому готов…
- Но, Володя, был писатель даже в Штатах знаменит,
Для писательских собратьев я останусь же бандит?
- Что писатели, братэлло? В мире всё решает нефть,
Коль взялись за это дело в США – не надо бздеть.
Со своими Джемалями – видел, как разобрались?
ЦАР и царь (я) – безответен. Виновата только жисть.
- Ой, Володенька, спасибо, прям спокойно щас вздохнул,
Да – деньжата в инвестфонды ваши я сегодня вдул.
- Вот и славно, Сальманэлло, слышу снова мужика.
Извини, ко мне тут Игорь, ладно, ладно, всё – пока!
Дмитрий Чёрный
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интересуюсь написал 26.10.2018 20:35
С,П,Вдиван написал 26.10.2018 19:53
киргуду написал 26.10.2018 19:50
сочиняйте написал 26.10.2018 19:20
от Кукса написал 26.10.2018 19:11
каждый руководитель должен быть под тройным контролем, чтобы не дать ему возможность предать интересы народов страны.
"я сегодня вдул". написал 26.10.2018 18:51
Виктор Николаевичь написал 26.10.2018 18:48