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Московский листок

Короли, как и королевы - всегда вне подозрений, заявила говорящая голова Путина

Опубликовано 26.10.2018 в разделе комментариев 7

террор нефть силовигархия классоваяненависть саудиты
Короли, как и королевы - всегда вне подозрений, заявила говорящая голова Путина

Владимир Путин провел телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого король рассказал президенту о расследовании убийства журналиста Джамаля Кашогги. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Помимо этого, они обсудили вопросы Сирии и проблемы в Ближневосточном регионе. Король подтвердил свое приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию. 

Агентство SPA сообщает, что король рассказал Путину о мерах, принятых для расследования обстоятельств смерти журналиста. В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность в прозрачности проводимых расследований. 

Уверенность в непричастности к убийству глав Саудовской Аравии выразил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о том, что Кремль верит в непричастность королевской семьи к случившемуся, сообщает РИА "Новости".

От редакции: Забавно, как подлецы всех стран (правительства-империалисты) независимо от плохих своих взаимоотношений - бросились защищать Саудитов, влияющих на нефтяные котировки. И Трамп, и Песков-Путин - солидарность, которой стоит поучиться пролетариям!

Не удержался, и строчнул политсатирой:

 

Сырьевых императоров talk 

- Здравствуй, друг ты мой Володя!

- Здравствуй, братец Саудит!

- Время наше на исходе, все орут, что я бандит:
Что замучен и разрублен во посольстве был Джамаль
По моей, не божьей воле! Королевства им не жаль…

- Успокойся, Сальманэлло! И бери с меня пример –
Так рубили тут и рвали мы с братвой эСэСэСэР.
Ну, и где же ты, расплата? Нет, господь при нас теперь,
Коли ждёшь маво совета – притвори покрепче дверь.
Помнишь, как со Скрипалями слили всё на двух козлов?
Так же слейте кровь на крайних, Асири к тому готов…

- Но, Володя, был писатель даже в Штатах знаменит,
Для писательских собратьев я останусь же бандит? 

- Что писатели, братэлло? В мире всё решает нефть,
Коль взялись за это дело в США – не надо бздеть.
Со своими Джемалями – видел, как разобрались?
ЦАР и царь (я) – безответен. Виновата только жисть.

- Ой, Володенька, спасибо, прям спокойно щас вздохнул,
Да – деньжата в инвестфонды ваши я сегодня вдул.

- Вот и славно, Сальманэлло, слышу снова мужика.
Извини, ко мне тут Игорь, ладно, ладно, всё – пока!


Дмитрий Чёрный

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Всего комментариев к статье: 7
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А может еще на балалайке?
интересуюсь написал 26.10.2018 20:35
С такими талантами и всего лишь "редактор"??!!!
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Да он сам себя распилил
С,П,Вдиван написал 26.10.2018 19:53
чтобы досадить августейшим особам
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(без названия)
киргуду написал 26.10.2018 19:50
незнаю верит ли народ саудовской аравии своим туркам ,а вот я своим туркам и темболее самому турку не верю......асдабол он и точка....
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Мотрий!
сочиняйте написал 26.10.2018 19:20
Стихи! Совсем не так занудное у вас получается, как публицистика и порнография.
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Да нет, не каждый
от Кукса написал 26.10.2018 19:11
Не каждый король всегда вне подозрений. Учитывая наш опыт с подопытным кроликом от Маргарет Тетчер Горбачевым М., то
каждый руководитель должен быть под тройным контролем, чтобы не дать ему возможность предать интересы народов страны.
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нашлась разгадка Такого "творчества"
"я сегодня вдул". написал 26.10.2018 18:51
Грибочки видимо хорошие в этом году уродились али посылочку из Канады прислали.там говорят знатный "табачок" намедни разрешили.Вот и понятно почему революционный наш все время смеется,цитата-"я сегодня вдул".
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какой дебил забанил... ник?
Виктор Николаевичь написал 26.10.2018 18:48
Чорный, учись выражать свои мысли связно.
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