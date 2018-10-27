"Шалтая-болтая" Глазастикова арестовали за глаза

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. "Постановлением суда в отношении Глазастикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ ", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Глазастикову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

При этом уже около двух лет известно, что Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (известен в интернете под псевдонимом Льюис), был арестован в ноябре 2016 года.

Чуть позже арестовали еще двоих членов группы - Константина Теплякова и Александра Филинова. Их Мосгорсуд 6 сентября 2017 года признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Обоим было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием Аникеев 6 июля прошлого года был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Позже апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала приговор законным.

6 августа этого года стало известно, что Аникеев вышел на свободу.

Потерпевшими по делу Аникеева были признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу "Шалтай-Болтай", числятся в розыске.

На допросах Аникеев говорил, что он с сообщниками не только торговал взломанными переписками, но и вносил в них изменения. Причем фальсификации совершались как Аникеевым, так и Глазастиковым. Сам Владимир Аникеев объяснил это желанием "привлечь дополнительное внимание" и "искусственно завысить цену" украденных электронных писем. Часть взломанной переписки публиковалась для продажи на сайте международной биржи секретной информации.

Аникеев сообщил, что "переписка Тимаковой" почти из 500 сообщений, датируемых 2004-2015 годами, была выкуплена через неделю после публикации анонса, 30 января 2015 года, "неустановленным лицом" за 150 биткоинов (на тот момент 2,4 млн рублей).

По оценке Глазастикова, которую приводило эстонское информагентство rus.DELFI, с 2014 года группировка "Шалтай-Болтай" заработала суммарно около двух миллионов долларов.

Аникеев отрицал контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицал, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

По данным неофициальных источников, причиной ареста хакеров стала утечка переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. Согласно другой версии, аресты якобы связаны с размещением кибермошенниками на электронной бирже переписки сотрудников Министерства обороны в 2015 году. Это "задело" главу ведомства Сергея Шойгу, и после этого власти объявили на хакеров охоту.

Также ранее выдвигалась версия, что с "Шалтаем-Болтаем" был связан начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, который стал фигурантом другого уголовного дела о госизмене. По версии следователей, Михайлов вместе со своим подчиненным Дмитрием Докучаевым, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации. Ее они за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в "Лаборатории Касперского") и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.

Напомним, арест предполагаемого создателя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева напрямую связан с кражей документов Минобороны. Как сообщает газета «Фонтанка», после того, как «Шалтай-Болтай» выставил на торги украденные документы Минобороны и обвинил ведомство в непрофессионализме министр Сергей Шойгу лично поручил департаменту военной контрразведки заняться хакерами.

Так называемый «Анонимный интернационал» безнаказанно взламывал переписку чиновников, политиков и бизнесменов минимум три года.

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