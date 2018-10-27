Юрист ФБК арестован и оштрафован на четверть миллиона

Симоновский суд Москвы оштрафовал руководителя юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 250 тыс. руб. Административное наказание назначено за организацию несогласованной акции против пенсионной реформы 9 сентября.

Юрист был задержан у выхода из метро утром в четверг, 25 октября. Ночь он провел в отделении полиции. В отношении сотрудника ФБК составили административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Ранее Жданов был оштрафован на 20 тыс. руб. за нарушение правил организации массовой акции, которая прошла 5 мая. Согласно материалам дела, он нарушил порядок организации публичного мероприятия, опубликовав 12 апреля в Twitter запись о планах подать уведомления о проведении митингов. Впоследствии власти отказались согласовать акцию.

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Понять, чем юрист Жданов нарушил закон, непросто. Ну сообщил, что подал заявку на проведение митинга. Что ж в этом за преступление? В чем секрет? Разве подача заявки - это что-то предосудительное?

Тем более странно выглядит задержание и суд по административному делу спустя полтора месяца после события. Они б еще заявку в Интерпол подали, мол, разыскивается организатор несанкционированной акции, вот бы мировая общественность посмеялась. Хотя придется долго объяснять, что такое "несогласованная акция" при наличии 31-й статьи Конституции...

А.Б.