Как я выбирался из затопленного Сочи и луч ненависти РЖД ржд капитализм Многабукв, но читать обязательно тем, кто ездить поездами, чтобы не повторять ошибок



Итак, мне все же удалось вырваться из охваченного водным апокалипсисом юга. И я злой, как собака. Не на стихию, понятное дело, а на действия сотрудников РЖД, затянувшие мою поездку на сутки.



Я сейчас оставлю за скобками то, что подобное у нас на югах случается постоянно, почти каждый год и почти в одно и то же время, достаточно вспомнить Крымск. Были ли сделаны выводы? Не уверен. Почему все это повторяется? К Олимпиаде из Сочи сделали конфетку, но это оказалось лишь витриной. По факту была фактически уничтожена ливневая канализация, переделана с грубейшими ошибками. О стройке там, где строить нельзя в принципе – промолчу. Мзымта каждый год доказывает это человеку, регулярно смывая то, что тот на ней понастроил. Старожилы Поляны говорят, что рано или поздно, природа уничтожит к чертовой бабушке все олимпийское великолепие, построенное, кстати, на наши с вами денежки. Я понимаю, что хотели, возможно, как лучше, но получилось – как всегда: успеть к очередному съезду партии, а потом – хоть потоп. И в прямом, и в переносном смыслах слова.



Вопрос к РЖД? Почему пути находились в таком состоянии? Почему рухнул мост? Не знали, что там бывают подобные катаклизмы? Когда проводился плановый ремонт и тестирование в последний раз?



Это не шутки же! Не работает единственная железнодорожная ветвь, размыта федеральная автотрасса. Город, который называют летней столицей России, витриной власти – оказывается в западне, в полной изоляции. Хорошо, хоть самолеты летают. А если все на них ломанутся? А если стихия закроет небо?



Характерно, что все это происходит через полторы недели после заседания клуба «Валдай», на котором присутствовали первые лица, элита бизнеса. Ну, Путин и еще несколько человек улетят в любом случае, а остальные?



Вернусь к претензиям к РЖД. Я все понимаю, стихия, форсмажор и т.д. Но почему никто о ней не оповестил? Почему поезда продолжали отправлять даже тогда, когда стало совершенно ясно, что они встанут и создадут колоссальную пробку в Туапсе?



Мы выехали в 18-30 из Адлера, около 22 были в Туапсе (несколько раз останавливаясь по пути). Там уже стояло несколько поездов, один из которых – внимание – с 11 утра. То есть в 11 утра (по факту, убежден, что ранее) было известно, что произошло. Не думаю, что ремонтники настолько непрофессиональны, чтобы не оценить масштаб повреждений и объяснить непонимающим, что это минимум на сутки! Минимум, а то и больше! Тем не менее, в 13-00 мне был продан билет на поезд, который шел фактически в никуда, и сотрудники РЖД об этом не знать не могли. А в 18-30, согласно расписанию, поезд отправился из Адлера и предсказуемо застрял в Туапсе. Предсказуемо – для всех, кроме лохов пассажиров, которые не имеют (как оказалось, очень полезной привычки) перед поездкой читать сводки МЧС. Ну, и, возможно, поездной бригады, которую, возможно, тоже никто не оповестил (что вряд ли – меня очень смутило, что в самого начала поездки никто ни у кого даже билетов не проверил)



Я что-то не понимаю, или…



РЖД должны были сразу после получения информации о стихийном бедствии и оценок специалистов по времени устранения последствий закрыть продажу билетов на поезда, которые заведомо не прибудут в пункт назначения в срок. Или предупреждать об этом покупателей билетов. Или, накрайняк они должны были перед отправлением поезда оповестить пассажиров, предложив им выбор: сдать билет и улететь на самолете или продолжить поездку, понимая все риски опозданий и застреваний в пути.



Такая альтернатива нам была предложена уже в Туапсе, внимание, после 15 часов стояния на станции. То есть тогда, когда все уже всюду опоздали, а пути назад были отрезаны. Тем, кто хотел в МСК были предложены автобусы до Горячего Ключа, где они могли пересесть на такой же поезд из Москвы, пассажиры которого теми же автобусами (неужели, не могли побольше найти?) перебрасывались в Туапсе.



В итоге часть народу отказалась от поездки, и чтобы попасть в Адлер и сдать билеты им пришлось ждать два часа, пока желающие продолжить поездку доедут до Гор.Ключа, и еще столько же – пока желающие попасть в Сочи из Москвы доедут на тех же автобусах обратно в Туапсе. Добавьте к этому еще час-два разборок, руганий, сборов и т.д. И еще неизвестно, сколько они потом ехали до Адлера при том, что там скопилось огромное количество поездов, а дождь только усилился.



Я молчу о том, что пассажирам, многие из которых дети и инвалиды, пришлось под дождем тащиться с баулами через пути, по лестнице к этим автобусам. И о том, что питание было организовано из рук вон плохо, половина народу его тупо не получила.



И да, когда мы прибыли в ключ, оказалось, что предложенный поезд на три вагона короче, в итоге посадка, согласно купленным билетам, как нам обещали проводники, оказалась просто невозможной. Опять, скандалы, ругания, выяснения отношений пассажиров друг-с другом и с проводниками, проклятия и снова задержки времени. Части народу пришлось с вещами ехать в тамбурах аж до Ростова, где прицепили недостающие вагоны.



Вывод: РЖД не только оказались не готовы к стихии в плане инфраструктуры, но и в плане организации ликвидации последствий. Но больше всего меня возмутило то, что они продолжали продавать билеты и отправлять поезда с заведомо известной задержкой минимум в сутки, не предупредив пассажиров.



Лучом ненависти РЖД (или ФПК, я не знаю, кто у них там ответственный за эти дела) они отделаться не должны. Есть ли у меня в друзьях грамотные юристы или те, кто попадал в такие ситуации? Можно ли взыскать с них денежку за моральный и материальный ущерб? Сумма не важна, важно то, что компании, которые плюют на клиентов, должны быть биты рублем просто из принципа. Авиакомпании в подобных случаях сами предлагают компенсацию. Тут – никто ничего не предложил. Жажда наживы, стремление продать как можно больше билетов (и получить как можно меньше возвратов) привела к поломке планов у тысяч людей.



Кто-то должен понести ответственность, как вы считаете?



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