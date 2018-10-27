Россия готовится к войне. С "внутренним врагом"

Россия готовится к войне, готовится защищать свою территориальную целостность, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов: «Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю».
Он сказал, что россияне готовятся «защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей».
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Про территорию - никаких вопросов, а вот про принципы хотелось бы подробней. Защищать принципы - дело благородное, но хотелось бы знать, какие-такие у властей РФ принципы вдруг обнаружились?
Все 90-е шли под рефреном "живи настоящим", любая идеология признавалась устаревшей и ненужной, что даже нашло отражение в Конституции РФ: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной" (ст.13).
А теперь вдруг у нашей власти появились принципы, за которые "мы как один умрем"?
Ну и про "наших людей" тоже интересно. Это не нашим людям только-только повысили пенсионный возраст? Не им готовятся внести дополнительный налог на самозанятых? НДС подняли тоже, наверно, "нашим людям"? Это не у них шестой год подряд уровень и качество жизни падают, а поголовье миллиардеров - растет?
Надо понимать, что все это сделано, чтоб "нашим людям" не жалко было расставаться с жизнью - кому она нужна, такая?
***
А кто же у нас главный враг, от которого мы должны защищать нашу Родину, не щадя живота своего, а такоже иных частей тела?
Численность российской армии около 900 тысяч человек, она всего лишь на пятом месте в мире, уступая не только США и Китаю, но и КНДР, где военнослужащих на 300 тысяч больше.
Зато численность МВД в России - такая же, 894 тысячи человек.
Есть Росгвардия, непосредственным руководителем которой считается президент - 340 тысяч штыков.
Еще есть ФСБ, численность которой засекречена, но надо понимать - не маленькая.
По любому, численность вооруженных формирований, нацеленных на борьбу с "внутренним врагом", куда больше армии, направленной на борьбу с врагом внешним. И в целом понятна уверенность чиновника МИДа в полной готовности России к войне - если в столкновении с армией США или объединенными войсками НАТО победа неизветно, на чьей стороне будет, то к блистательной виктории над врагом внутренним - все готово!
Тогда и с принципами все понятно: "Загоним быдло в подвалы!" Это еще со времен Гражданской войны известная позиция. И с "нашими людьми" ясно - думаю, душ по 200-300 им для начала хватит...
Анатолий Баранов
поправляшечка написал 27.10.2018 10:34
судитькпсесес написал 27.10.2018 10:34
А как же конституция по которой каждый человек имеет право на свободу?
Вот и выполз русофобский фашизм.
Первым делом коммунисты запретят интернет.
Потом начнут вешать и стрелять православных.
хаха написал 27.10.2018 10:23
Ну школота, чего с нее взять...
Крамольник написал 27.10.2018 10:14
Виктор Николаевичь написал 27.10.2018 10:09
Личный состав должен быть сформирован детьми и внуками депутатов госдумы, от свиночаек, мизулиных, железняков, до лизы и ксюши.
Михалковым выдать спецоружием черенки лопат.
а что написал 27.10.2018 10:02
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 27.10.2018 10:01
Самый ХУДШИЙ Враг России ЭТО...
Т.Н. нынешняя "власть" России!!!
` ` ` ` `
Эта ВРАЖЕСКАЯ России - Т.Н."ед-ро" -
Исполнитель ПОЛИТИЧЕСКОЙ воли ЧУЖ`ИХ!
* ВСЯ Россия "ЭТО" знает!
* А "уважаемый" в РФ полит-"паХАН"-
Vova,n...этого "НЕ" замечает!
` ` ` ` ` `
НЫНЕшняя,Т.Н, "власть-МАСТЬ" России,
вот КТО Главный враг России!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 27-10-18.
стоик1256 написал 27.10.2018 10:00
И продолжают сидеть до сих пор , только сейчас сионисты сняли маску якобы заботы о Людях?
Хотя их заботы выражаются в десятках убитых и замученный славян, оставшимся в живых дают минимальную пайку, чтобы хватало сил работать на олигархов?
.
Это и есть их принципы - эксплуатировать и уничтожать миллионами русских ?
хаха написал 27.10.2018 09:57
пикачунер написал 27.10.2018 09:51
Про защиту аналогично, советские рабы и их потомки без и национальности веры и истории не будут защищать членов КПСС сидящих сейчас у власти. Как не защитили в 1990.
Раб не будет защищать барак с 5 метровой кухней.
хаха написал 27.10.2018 09:40
. . . . написал 27.10.2018 09:38