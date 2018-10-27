Россия готовится к войне. С "внутренним врагом"

Россия готовится к войне, готовится защищать свою территориальную целостность, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов: «Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю».

Он сказал, что россияне готовятся «защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей».

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Про территорию - никаких вопросов, а вот про принципы хотелось бы подробней. Защищать принципы - дело благородное, но хотелось бы знать, какие-такие у властей РФ принципы вдруг обнаружились?

Все 90-е шли под рефреном "живи настоящим", любая идеология признавалась устаревшей и ненужной, что даже нашло отражение в Конституции РФ: "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной" (ст.13).

А теперь вдруг у нашей власти появились принципы, за которые "мы как один умрем"?

Ну и про "наших людей" тоже интересно. Это не нашим людям только-только повысили пенсионный возраст? Не им готовятся внести дополнительный налог на самозанятых? НДС подняли тоже, наверно, "нашим людям"? Это не у них шестой год подряд уровень и качество жизни падают, а поголовье миллиардеров - растет?

Надо понимать, что все это сделано, чтоб "нашим людям" не жалко было расставаться с жизнью - кому она нужна, такая?

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А кто же у нас главный враг, от которого мы должны защищать нашу Родину, не щадя живота своего, а такоже иных частей тела?

Численность российской армии около 900 тысяч человек, она всего лишь на пятом месте в мире, уступая не только США и Китаю, но и КНДР, где военнослужащих на 300 тысяч больше.

Зато численность МВД в России - такая же, 894 тысячи человек.

Есть Росгвардия, непосредственным руководителем которой считается президент - 340 тысяч штыков.

Еще есть ФСБ, численность которой засекречена, но надо понимать - не маленькая.

По любому, численность вооруженных формирований, нацеленных на борьбу с "внутренним врагом", куда больше армии, направленной на борьбу с врагом внешним. И в целом понятна уверенность чиновника МИДа в полной готовности России к войне - если в столкновении с армией США или объединенными войсками НАТО победа неизветно, на чьей стороне будет, то к блистательной виктории над врагом внутренним - все готово!

Тогда и с принципами все понятно: "Загоним быдло в подвалы!" Это еще со времен Гражданской войны известная позиция. И с "нашими людьми" ясно - думаю, душ по 200-300 им для начала хватит...

Анатолий Баранов