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Московский листок

Газпром с комсомольским задором рапортует родине: скоро дадим КНР и Турции газ, ура!

Опубликовано 27.10.2018 в разделе комментариев 2

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Газпром с комсомольским задором рапортует родине: скоро дадим КНР и Турции газ, ура!

«Газпром» построил 95% морского участка газопровода «Турецкий поток» и 95% газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. 

Суммарно по обеим ниткам «Турецкого потока» уложено 1775 км труб. Также завершено сооружение объектов берегового примыкания в районе Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить до конца года. В районе турецкого поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала. 

Кроме того, уложено 2064 км труб на участке «Силы Сибири» от Якутии до российско-китайской границы. Двухниточный подводный переход газопровода через реку Амур готов на 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям, отмечается в сообщении. 

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания обсуждает с китайскими партнерами возможность поставок газа по «Силе Сибири» сверх контрактного объема. В сентябре зампред правления компании Виталий Маркелов говорил, что «Газпрому» осталось достроить последние 40 км первой очереди газопровода. Для завершения работ на наиболее сложном 8-километровом участке необходимо дождаться наступления холодов, указал он.

От редакции: Прямо комсомольским задором повеяло, стройками века (прошлого)! Только тогда строили газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, чтобы снабжать газом соцлагерь - и цена там играла условную роль, важно было наладить "экспорт социализма", индустрию ГДР и других соцстран напитать газом, а "назад" мы получали прекрасные изделия ГДРовской индустрии, например, включая и игрушки, так хоршо развивавшие наше поколение 1970-х годов рождения. Сейчас же всё наоборот: не просто капитализм снабжается нашим газом, а ещё и конкуренты, превосходящие Путинскую Россию в индустриальном развитии. Но это ли не повод для патриотизма? Китай же поставляет нам тоже кучу товаров: мы им газ, они нам изделия, те же химически вредные игрушки, чем хуже сотрудничества с ГДР?

Мы же строим, мы даём газ всем желающим этого "коллегам" - а что "коллеги" иногда сбивают наши самолёты с пилотами, это ничего, это на бизьнес силовигархии не влияет!.. Дадим Китаю газ, дадим газ Турции - это наш постсоветский долг, товарищи! Слава родным любимым нашим силовигархам - товарищу Миллеру, в первую очередь! Сырьевая империя единодушно гордится своими достижениями: пока не лишимся газа вовсе, не успокоимся, - будем работать, братья вы наши, родные миллиардеры, на обогащение ваше и казны нашей. И пенсиями готовы пожертвовать - только бы быстрее шла откачка газа из проклятых советских недр, по глупости сделанных большевиками всеобщими.

Что же касается снабжения газом родного населения - тут сложнее, тут цены на газ в баллонах выросли летом нынешнего года настолько, что некоторые молодые семьи вынуждены продавать свои сельские дома и переходить на съёмное жильё в Москве. Но ведь что такие мелочи для нашей мудрой путинской внешней политики? Тьфу!.. В Москве снизилось на четверть потребление газа - о чём тоже с искренней радостью и комсомольским задором рапортовал недавно родине товарищ Собянин. Можем же, молодцы! Зато больше газа дадим товарищам конкурентам - в этом и смысл капитализма и путриотизма!

Средняя стоимость 1 литра сжиженного газа, представляющего собой смесь пропана и бутана, колебалась от 14 до 19 рублей в течение последних нескольких лет в зависимости от времени года, однако летом 2018 года в июле цены за 1 литр сжиженного газа повысились до 28-32 рублей в разных регионах. Как рассказали жители населенных пунктов, резко возросшая цена грозит им остаться без отопления в отопительный сезон, если цены не будут снижаться и останутся на пиковом уровне. Также, рассказали заявители, купить сжиженный газ по более низкой цене невозможно – цена у всех поставщиков в регионе одинаковая. По мнению заявителей, удержание единой цены на сжиженный газ на ее пике является сговором на рынке поставщиков энергоносителей и требует проверки на соблюдение антимонопольного законодательства. 

Например, жительница Солнечногорского района Московской области Наталья Р. сообщила, что вынуждена с тремя детьми искать жилье в Москве и снимать квартиру, так как отапливать дом в осенне-зимний период нечем – цены на газ неподъемные для многодетной матери: как оказалось, дешевле снять жилье в Москве, чем отапливать дом сжиженным газом. Как рассказала Наталья, из-за изменившейся ситуации на рынке с ценами на газ ей придется продавать дом.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 2
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А про валежник уже забыли? Чем вам не Экспортозамещение ?
С,П,Вдиван написал 27.10.2018 13:39
После Нового года собирайте и протапливайте хижины свои.
А углеводородами, если осподь дал, то нужно делиться с соседями.
Пусть они напрягаются, развивают высокотехнологичные направления и поставляют нам наукоемкие товары в ответ.
А мы поживем пока расслаблено под твердой дланью Царя Гороха.
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Мотя опять все перепутал.
опять? написал 27.10.2018 12:56
газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, чтобы снабжать газом НЕ соцлагерь,а капиталистов,НЕ ГДР,а ФРГ.Даже в так любимых пламенным рэволюционером газете Правда и программе Время эта сделка называлась-"Газ в обмен на трубы".Они нам трубы.мы им газ. Ну погугли,улыбчивый ты наш,открой Википедию,а уж потом строчи классово выверенный комментарий.
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