Москва Собянинская преуспела в ловле "зайцев"

В Москве за неуплату проезда в наземном общественном транспорте оштрафовали 150 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».
«Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», — отметили в пресс-службе.
В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты в наземном общественном транспорте. Решение вступило в силу 1 сентября. Отмечалось, что ликвидация турникетов позволит пассажирам сократить время в пути на 5–15 мин. В рамках эксперимента «Мосгортранс» убрал турникеты в 80 автобусах в начале июня.
От редакции: Новость "позитивная", наивно транслируемая столичными и федеральными СМИ, но она из оруэлловских миров - становится в один ряд с недавней выставкой нового оборудования ФСИН для обеспечения "безопасности России" - безопасности правящего класса от ограбляемых им масс, где автозак стал окроплённой кровью трибуной протеста. Может, Собянину тоже провести выставки с фотографиями контролёров-ударников?
Ведь кого волнуют падающие доходы дорогих россиян в Москве? Путин сказал, что зарплаты растут - значит, растут! А контролёрам, значит, надо тоже повышать "надои" - пора отчитываться перед правящими господами, порадовать их. Сто пятьдесят тысяч умножаем на полторы тысячи рублей - хорошие "налоги"! С какими новостями сдяут они за поминальный стол - на поминки ВЛКСМ сегодня в Кремле? И Собянин, и Путин пришли к 100-летию ВЛКСМ с прекрасными пказателями: и пенсионная реформа, и "зайцы" - так их, малоимущих, давите смелее, господа!
Д.Ч.
Материалы по теме:
Собянин искренне рад снижению потребления газа в Москве
Другоросска Шалина "обновила" автозак на выставке - своей кровью...
Трудовое законодательство РФ оставляет прав рабочему даже меньше, чем в Российской империи
Административный надзор, под которым Мосгорсуд оставил Удальцова, есть запрет политической работы
Гнев написал 27.10.2018 13:18
очень любопытный написал 27.10.2018 12:58
зехеркпсс написал 27.10.2018 12:39
Например из русских казахстана , украины, которая всегда была русской.