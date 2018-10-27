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Московский листок

Москва Собянинская преуспела в ловле "зайцев"

Опубликовано 27.10.2018 в разделе комментариев 3

москва транспорт собянин турникеты
Москва Собянинская преуспела в ловле "зайцев"

В Москве за неуплату проезда в наземном общественном транспорте оштрафовали 150 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок». 

«Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», — отметили в пресс-службе. 

В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты в наземном общественном транспорте. Решение вступило в силу 1 сентября. Отмечалось, что ликвидация турникетов позволит пассажирам сократить время в пути на 5–15 мин. В рамках эксперимента «Мосгортранс» убрал турникеты в 80 автобусах в начале июня.

От редакции: Новость "позитивная", наивно транслируемая столичными и федеральными СМИ, но она из оруэлловских миров - становится в один ряд с недавней выставкой нового оборудования ФСИН для обеспечения "безопасности России" - безопасности правящего класса от ограбляемых им масс, где автозак стал окроплённой кровью трибуной протеста. Может, Собянину тоже провести выставки с фотографиями контролёров-ударников?

Ведь кого волнуют падающие доходы дорогих россиян в Москве? Путин сказал, что зарплаты растут - значит, растут! А контролёрам, значит, надо тоже повышать "надои" - пора отчитываться перед правящими господами, порадовать их. Сто пятьдесят тысяч умножаем на полторы тысячи рублей - хорошие "налоги"! С какими новостями сдяут они за поминальный стол - на поминки ВЛКСМ сегодня в Кремле? И Собянин, и Путин пришли к 100-летию ВЛКСМ с прекрасными пказателями: и пенсионная реформа, и "зайцы" - так их, малоимущих, давите смелее, господа!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Бить контроллеров
Гнев написал 27.10.2018 13:18
Общественный транспорт должен быть бесплатный и точка, в контроллеры идут самые гнусные и тупые людишки, таких надо бить.
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Когда главного оленевода поймают?
очень любопытный написал 27.10.2018 12:58
Только штрафом он не отделается.
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(без названия)
зехеркпсс написал 27.10.2018 12:39
Русские рабы отказываются оплачивать проезд иностранных гастробайтеров?
Например из русских казахстана , украины, которая всегда была русской.
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