Израиль обвинил в обстрелах Газы Сирию и Иран

Армия обороны Израиля возложила ответственность за ракетный обстрел в секторе Газа на власти Сирии и Ирана. Об этом сообщается в аккаунте армии в Twitter.

«Режим Асада и иранские силы «Кудс» стоят за ракетным ударом «Исламского джихада» (запрещена в России) по Израилю. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе и исходит из нее и будет отвечать за последствия террора, который он стремится причинить израильским гражданским лицам», — говорится в сообщении.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Военные зафиксировали около 30 ракетных запусков с территории сектора Газа. Самолеты и вертолеты израильской армии поразили объекты в городах Хан-Юнис, Дир-эль-Балах, Тель-Заатар и Джабалия. Израильская армия также нанесла удары по объектам ХАМАС по производству оружия и учебному центру.

Отметим, что возмущение израильскими провокациями в среде прогрессивных сил всего мира растёт. На днях Всегреческий боевой рабочий фронт ПАМЕ выступил против использования воздушного пространства Греции для нужд израильской военщины:

"Классовое профсоюзное движение Греции осуждает жестокие, кровожадные планы Израиля, которые в последние несколько дней переходят к подготовке к новой широкой военной интервенции против народа Палестины.

Они готовят оружие, чтобы убить палестинских граждан, сопротивляющихся оккупации.

Ободренный провокационной поддержкой США и ЕС, после убийств сотен палестинских демонстрантов, даже маленьких детей, в последние месяцы Израиль провозглашает необходимость «сильного удара» в его давней войне против Газы..."

Материал по теме:

Нет - интервенции против палестинского народа!