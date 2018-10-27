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Московский листок

Израиль обвинил в обстрелах Газы Сирию и Иран

Опубликовано 27.10.2018 в разделе комментариев 2

израиль греция палестина газа
Израиль обвинил в обстрелах Газы Сирию и Иран

Армия обороны Израиля возложила ответственность за ракетный обстрел в секторе Газа на власти Сирии и Ирана. Об этом сообщается в аккаунте армии в Twitter. 

«Режим Асада и иранские силы «Кудс» стоят за ракетным ударом «Исламского джихада» (запрещена в России) по Израилю. ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в Газе и исходит из нее и будет отвечать за последствия террора, который он стремится причинить израильским гражданским лицам», — говорится в сообщении. 

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Военные зафиксировали около 30 ракетных запусков с территории сектора Газа. Самолеты и вертолеты израильской армии поразили объекты в городах Хан-Юнис, Дир-эль-Балах, Тель-Заатар и Джабалия. Израильская армия также нанесла удары по объектам ХАМАС по производству оружия и учебному центру.

Отметим, что возмущение израильскими провокациями в среде прогрессивных сил всего мира растёт. На днях Всегреческий боевой рабочий фронт ПАМЕ выступил против использования воздушного пространства Греции для нужд израильской военщины:

"Классовое профсоюзное движение Греции осуждает жестокие, кровожадные планы Израиля, которые в последние несколько дней переходят к подготовке к новой широкой военной интервенции против народа Палестины.

Они готовят оружие, чтобы убить палестинских граждан, сопротивляющихся оккупации. 

Ободренный провокационной поддержкой США и ЕС, после убийств сотен палестинских демонстрантов, даже маленьких детей, в последние месяцы Израиль провозглашает необходимость «сильного удара» в его давней войне против Газы..." 

Материал по теме:

Нет - интервенции против палестинского народа!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1248 написал 27.10.2018 15:22
Израиль , как заноза в заднице ближневосточных стран, обходится неадекватно дорого?
Израиль , как государство не состоялось, превратилось в сборище преступников - пора с этой малиной расстаться?
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Отметим, что возмущение израильскими провокациями в среде прогрессивных сил всего мира растет.
вопрос? написал 27.10.2018 14:58
Сколько себя помню.они все время растет.Когда же наконец вырастет?
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