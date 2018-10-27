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Московский листок

Небоевые потери "сбройлеров" чаще - самоубийства и болезни: за 4 года почти 3 тысячи

Опубликовано 27.10.2018 в разделе комментариев 1

днр лнр всу
Небоевые потери "сбройлеров" чаще - самоубийства и болезни: за 4 года почти 3 тысячи

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за четыре года боевых действий небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2700 человек, включая погибших и пострадавших. Об этом он сказал в интервью «Зеркалу Украины». 

«За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — сказал Матиос. 

При этом Матиос отметил, что только треть самоубийств была совершена в зоне боевых действий. Остальные, по его данным, были совершены после отхода солдат в пункты постоянной дислокации военных на восстановление. Он подчеркнул, что это «страшная проблема и большая трагедия». 

Во многом, считает прокурор, проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. украинских военнослужащих приходится только 632 психолога, многие из которых при этом находятся в Главном штабе армии.

Отметим, что даже такой "показательный" член "Правого сектора", как Пашинин приблизился через "чудовищные удовольствия" к суициду...

В Службе безопасности Украины (СБУ) в начале октября ответили российскому актеру Алексею Пашинину, пригрозившему рассказать о произволе украинских спецслужб. Артист воюет в Донбассе. Украинские военные действуют в рамках закона, никогда не угрожали Пашинину и не прослушивали его телефон, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская изданию «Обозреватель». Заявления актера, воюющего в Донбассе, она назвала «странными». 

Ранее Пашинин заявил о том, что за ним следит СБУ, в том числе прослушивая его телефон. Киевские спецслужбы, по словам актера, предлагали ему покончить с собой. На самоубийство ему якобы намекал «гомосексуального вида юноша с мерзкой походкой», уточняют «Дни.ру». На что Пашинин согласился с одним условием — унести с собой жизни сотрудников СБУ. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1249 написал 27.10.2018 15:27
сионист-преступник Порошенко уже несколько лет истребляет патриотично настроенных украинцев?
В СССР сионисты-преступники истребляли славян десятками миллионов, сионист-преступник Порошенко только тысячами - измельчал Сионизм ?
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