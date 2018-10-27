Цену на газ для украинцев хунта будет повышать по методу гуманного отрубания хвоста

Украинские власти определились с тем, как в ближайший год будет расти цена на газ для жителей страны. Кабмин принял решение поднимать тарифы в три этапа, уже с 1 ноября украинцы будут платить за голубое топливо на 23,5% больше.

Стоимость газа для населения с середины следующей недели будет составлять 8550 гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров, следует из текста постановления, опубликованного на сайте правительства Украины.

Издание «Экономическая правда» предполагает, что к январю 2020 года киевские власти доведут цену на газ до 436 долларов за тысячу кубических метров. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнадежил соотечественников, намекнув, что до президентских выборов, которые состоятся в марте будущего года, цены на газ расти не будут.

Отметим, что единовременное повышение стоимости голубого топлива на 23,5%, которого так боятся на Украине, Гройсман попытался выдать за достижение. Глава правительства заявил, что кабмину, приложив «невероятные усилия», удалось выбить для страны «незначительный рост».

Тем временем с начала октября в Киеве рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС.

Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко.

Он отметил, что потеря тепла при транспортировке воды — значительное затруднение. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — подчеркнул мэр.

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