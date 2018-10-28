"Стена скорби" в Коммунарке воспевает заговор Тухачевского и его подельников

«Наконец-то мы сможем сегодня с вами увидеть эту Стену памяти, сможем ее открыть, сможем увидеть имена тех, кто здесь покоится, в этой земле», — сказал председатель Совета по правам человека Михаил Федотов.

Он предложил приводить сюда детей и внуков, чтобы рассказывать им о преступлениях, которые больше не должны повториться.

По данным агентства, после открытия памятника прошла акция поминовения жертв репрессий. В мероприятии приняли участие настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке иеромонах Ермоген, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, дети и внуки расстрелянных, активисты.

Расстрельный полигон «Коммунарка» — одно из пяти известных мест, где проводились массовые захоронения. С 1937 по 1941 годы здесь были похоронены 6609 человек, их имена помещены на Стену памяти. Большинство из захороненных здесь были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР с санкции И. В. Сталина как участники «правотроцкистского заговора».

От редакции: В вымирающей и без каких-либо репрессий стране открывать такие "памятники" - это что-то не просто мазохистское, но и фальшивое, лживое. Какое-то сектантство, не основанное на фактах: веруете ли вы во репрессии и Большой террор? Верующим рациональные подтверждения того, во что они веруют, не нужны - им нужны места поклонения, достаточно кладбища. Некрофилия какая-то... Тоже клинический случай, но уже не нацистский, а либеральный. Федотов предлагает поклоняться праху "жертв Большого террора", не уточняя, за что они осуждены, в чём заключался заговор. Либералы априори считают, что заговоров перед Великой Отечественной, и когда СССР (силами тех самых комсомольцев-добровольцев) уже вёл тайную войну (в Испании) - никаких быть не могло. А если не могло быть никаких заговоров, не работали никакие шпионы и агенты Абвера, то значит Сталин всё выдумал и расстрелял невинных. Целых шесть тысяч! Что это в масштабах СССР тогда?

Да нынешняя РФ насчитывает населения меньше, чем сталинский СССР тех, предвоенных лет. При капитализме так вымер советский народ - что понадобилось ему, вымирающему, успокоительно рассказывать об ужосах социализма. И "Федот, да не тот" предлагает нам, в стране-наследнице СССР поклоняться праху тех, кто хотел открыть ворота фашистской агрессии раньше на 4 года, когда страна была ещё не готова к войне? Да, сислибы в лице Федотова не только нас, многогрешных виктимизируют - они настаивают на том, чтобы мы ещё детей своих и внуков учили на примере расстрелянных заговорщиков. Да это же госпропаганда, которая направлена не просто на воспитание ненависти к социализму - это прямая пропаганда покорности буржуазии, потому что "никогда вновь" может гарантировать только её диктатура!

Правотроцкистский военный заговор (военно-фашистский, военно-троцкистский) Тухачевского - давно и стопроцентно раскрытое государственное преступление, которое было сорвано на стадии реализации. Сам Тухачевский написал признание, на 142 страницах описал все нюансы заговора (вот откуда взялись тысячи фамилий - причём, никто ни до Великой Отечественной, ни после, кроме конъюнктурщика и ревизиониста Хрущёва, не додумался всех их объявить невиновными, реабилитации такие преступления не подлежат) - тут и вопросов быть не может. Никаких следов крови или слёз на этом документе, на 142-страничном признании Тухачевского нет!

Вы представляете, чтобы 142 страницы "чистухи" писались под диктовку или же выдумывались из головы в течение кратчайшего времени? Потому-то на закрытом слушании в Военной коллегии на Никольской, где присутствовали и Ворошилов, и Будённый, Тухачевский был обвинён, осуждён и в тот же день расстрелян и кремирован на Донском кладбище. Нет, заговор был, заговор разветвлённый - а, значит, Федотов с попами, мемориальцами открыли памятник государственным преступникам. Да-да, такие нынче времена: государство воспевает государственных преступников.

Более того, Путин открывая недавно на проспекте Сахарова очередную "Стену скорби" подчеркнул, что все эти "жертвы" - люди, перед которыми нынешние приватизаторы социалистической собственности в неоплатном долгу, и им, борцам с социализмом, надо ставить всё новые памятники, ведь разрушение СССР без таких моральных опор, как "жертвы сталинских репрессий" было бы почти невозможно.

Последует ли наказание за воспевание государственного преступника Тухачевского и его подельников на государственном уровне? Нет, не надо забывать, что власть в стране антисоветская.

Почему же тогда была так стремительна и беспощадна Советская Фемида?

Так шла подготовка к войне СССР с Германией! И в Испании уже побеждал республиканцев точно такой же, как Тухачевский, военный заговорщик Франко. А при поддержке Троцким извне этого заговора - он имел над тем, что в Испании при поддержке фашистов и нацистов успешно провёл Франко (возвращение дворян и буржуазии к власти), явные преимущества. Заговор Троцкого и Тухачевского касался, однако, государства побольше площадью и с властью рабочего класса посильнее - потому так оперативно и были устранены все заговорщики (в виду особой опасности заговора, попавшие "под горячую руку" тоже имелись - но приоритет был конечно в сохранении всего СССР, вот и полетели щепки). И Троцкий был устранён позже именно по этому "делу", которое не оставляло никаких иных вариантов Сталину: это уже шпионаж и пособничество Гитлеру.

В деле с военно-троцкистским заговором нужно было действовать молниеносно, так как всякая затяжка его ликвидации ставила на карту «физическое» существование СССР: по тем стратегическим «коридорам», которые старательно создавались Тухачевским, Уборевичем, Путной, Гамарником, Примаковым и другими контрреволюционерами на западе и востоке страны, армии империалистических государств могли в любой момент и очень быстро прорваться к важнейшим центрам Советского Союза, разрезать страну на куски, уничтожить по частям верные остатки Красной Армии и НКВД, захватить промышленные районы, столицы, крупные города, пути сообщения и т. д.

Всё это в совокупности и означало бы быстрый и полный военный разгром СССР, уничтожение советского социализма, реставрацию капитализма с установлением крайних форм капиталистического рабовладения, разрыв единого государства на национальные куски.

Такова была прямая и непосредственная цель военно-троцкистского заговора. Такова же была и степень его опасности для рабочего класса и всех трудящихся СССР.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП