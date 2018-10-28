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Московский листок

"Стена скорби" в Коммунарке воспевает заговор Тухачевского и его подельников

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 12

вов нквд правозащита сислибы тройкий коммунарка
"Стена скорби" в Коммунарке воспевает заговор Тухачевского и его подельников

«Наконец-то мы сможем сегодня с вами увидеть эту Стену памяти, сможем ее открыть, сможем увидеть имена тех, кто здесь покоится, в этой земле», — сказал председатель Совета по правам человека Михаил Федотов. 

Он предложил приводить сюда детей и внуков, чтобы рассказывать им о преступлениях, которые больше не должны повториться.

По данным агентства, после открытия памятника прошла акция поминовения жертв репрессий. В мероприятии приняли участие настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке иеромонах Ермоген, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, дети и внуки расстрелянных, активисты. 

Расстрельный полигон «Коммунарка» — одно из пяти известных мест, где проводились массовые захоронения. С 1937 по 1941 годы здесь были похоронены 6609 человек, их имена помещены на Стену памяти. Большинство из захороненных здесь были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР с санкции И. В. Сталина как участники «правотроцкистского заговора».

От редакции: В вымирающей и без каких-либо репрессий стране открывать такие "памятники" - это что-то не просто мазохистское, но и фальшивое, лживое. Какое-то сектантство, не основанное на фактах: веруете ли вы во репрессии и Большой террор? Верующим рациональные подтверждения того, во что они веруют, не нужны - им нужны места поклонения, достаточно кладбища. Некрофилия какая-то... Тоже клинический случай, но уже не нацистский, а либеральный. Федотов предлагает поклоняться праху "жертв Большого террора", не уточняя, за что они осуждены, в чём заключался заговор. Либералы априори считают, что заговоров перед Великой Отечественной, и когда СССР (силами тех самых комсомольцев-добровольцев) уже вёл тайную войну (в Испании) - никаких быть не могло. А если не могло быть никаких заговоров, не работали никакие шпионы и агенты Абвера, то значит Сталин всё выдумал и расстрелял невинных. Целых шесть тысяч! Что это в масштабах СССР тогда?

Да нынешняя РФ насчитывает населения меньше, чем сталинский СССР тех, предвоенных лет. При капитализме так вымер советский народ - что понадобилось ему, вымирающему, успокоительно рассказывать об ужосах социализма. И "Федот, да не тот" предлагает нам, в стране-наследнице СССР поклоняться праху тех, кто хотел открыть ворота фашистской агрессии раньше на 4 года, когда страна была ещё не готова к войне? Да, сислибы в лице Федотова не только нас, многогрешных виктимизируют - они настаивают на том, чтобы мы ещё детей своих и внуков учили на примере расстрелянных заговорщиков. Да это же госпропаганда, которая направлена не просто на воспитание ненависти к социализму - это прямая пропаганда покорности буржуазии, потому что "никогда вновь" может гарантировать только её диктатура!

Правотроцкистский военный заговор (военно-фашистский, военно-троцкистский) Тухачевского - давно и стопроцентно раскрытое государственное преступление, которое было сорвано на стадии реализации. Сам Тухачевский написал признание, на 142 страницах описал все нюансы заговора (вот откуда взялись тысячи фамилий - причём, никто ни до Великой Отечественной, ни после, кроме конъюнктурщика и ревизиониста Хрущёва, не додумался всех их объявить невиновными, реабилитации такие преступления не подлежат) - тут и вопросов быть не может. Никаких следов крови или слёз на этом документе, на 142-страничном признании Тухачевского нет!

Вы представляете, чтобы 142 страницы "чистухи" писались под диктовку или же выдумывались из головы в течение кратчайшего времени? Потому-то на закрытом слушании в Военной коллегии на Никольской, где присутствовали и Ворошилов, и Будённый, Тухачевский был обвинён, осуждён и в тот же день расстрелян и кремирован на Донском кладбище. Нет, заговор был, заговор разветвлённый - а, значит, Федотов с попами, мемориальцами открыли памятник государственным преступникам. Да-да, такие нынче времена: государство воспевает государственных преступников.

Более того, Путин открывая недавно на проспекте Сахарова очередную "Стену скорби" подчеркнул, что все эти "жертвы" - люди, перед которыми нынешние приватизаторы социалистической собственности в неоплатном долгу, и им, борцам с социализмом, надо ставить всё новые памятники, ведь разрушение СССР без таких моральных опор, как "жертвы сталинских репрессий" было бы почти невозможно.

Последует ли наказание за воспевание государственного преступника Тухачевского и его подельников на государственном уровне? Нет, не надо забывать, что власть в стране антисоветская.

Почему же тогда была так стремительна и беспощадна Советская Фемида?

Так шла подготовка к войне СССР с Германией! И в Испании уже побеждал республиканцев точно такой же, как Тухачевский, военный заговорщик Франко. А при поддержке Троцким извне этого заговора - он имел над тем, что в Испании при поддержке фашистов и нацистов успешно провёл Франко (возвращение дворян и буржуазии к власти), явные преимущества. Заговор Троцкого и Тухачевского касался, однако, государства побольше площадью и с властью рабочего класса посильнее - потому так оперативно и были устранены все заговорщики (в виду особой опасности заговора, попавшие "под горячую руку" тоже имелись - но приоритет был конечно в сохранении всего СССР, вот и полетели щепки). И Троцкий был устранён позже именно по этому "делу", которое не оставляло никаких иных вариантов Сталину: это уже шпионаж и пособничество Гитлеру.

В деле с военно-троцкистским заговором нужно было действовать молниеносно, так как всякая затяжка его ликвидации ставила на карту «физическое» существование СССР: по тем стратегическим «коридорам», которые старательно создавались Тухачевским, Уборевичем, Путной, Гамарником, Примаковым и другими контрреволюционерами на западе и востоке страны, армии империалистических государств могли в любой момент и очень быстро прорваться к важнейшим центрам Советского Союза, разрезать страну на куски, уничтожить по частям верные остатки Красной Армии и НКВД, захватить промышленные районы, столицы, крупные города, пути сообщения и т. д.

Всё это в совокупности и означало бы быстрый и полный военный разгром СССР, уничтожение советского социализма, реставрацию капитализма с установлением крайних форм капиталистического рабовладения, разрыв единого государства на национальные куски.

Такова была прямая и непосредственная цель военно-троцкистского заговора. Такова же была и степень его опасности для рабочего класса и всех трудящихся СССР.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 12
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Памятник либералам-реформаторам
Георгий написал 28.10.2018 13:38
Единственный памятник всей этой перестроечной и пост-перестроечной швали - это Стена, в которую все они замурованы до единого!
А можно и - по типу каменного войска Цинь Шихуана: цементом залить, и установить на красивом пьедестале!
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История повторяется в виде фарша
Viktoria написал 28.10.2018 13:29
И, уважаемые друзья, засадить Навального в зону перед проектировавшейся революцией 1 марта 2015 года, означало то же самое, что и радикальные меры по Тухачевскому. Все эти "кандидаты", без всякого сомнения, готовы открыть ворота настежь реальной бандеровщине. Однако сегодня, спустя три года, режим Путина, антикоммунистический режим, начал сомневаться, может быть стоит самим отдать власть таким, как проамериканский. пробандеровский Навальный? Ведь это гораздо безопаснее, чем победа коммунистов, а? Поэтому история начала повторяться в виде пережеванного фарша. Навального припугнули, но и не очень. Тут же издается пенсионная реформа, нужда в которой надумана. Вернее, Госдума вдруг увидела, что на Украине уничтожили коммунистов. Цель пенсионной реформы - провокация народного мятежа. Тут можно очень много вариантов обдумать. Будет восстание - наконец-то окажутся нужны все внутренние войска, а то нахрен они жрут столько. Не будет восстания - состоится передача власти пробандеровцу Навальному или еще кому из его аналогов.
Вот где собака в пенсионной реформой зарыта. Весь финансовый дефицит бюджета может покрыть за короткий срок государственная
монополизация алкогольного бизнеса. Коммунисты получали 40% бюджета. А еще давайте подумаем. не загубили ли души насмерть начальство ООО РЖД, Газпрома и многие еще захватчики недр и государственных предприятий России...
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А репрессии против ВКПб, целый съезд расстрелянных
безыдейный написал 28.10.2018 13:27
Черный: "Хрущ использовал начатую Сталиным реабилитацию в своих субъективных целях - создавал свою социальную базу"
--
Допустим. А репрессии против ВКПб, целый съезд расстрелянным оказался - это 17-й (1934 года). Они тоже какой-то заговор плели?
Поясните, Черный, свою позицию в отношении репрессий против компартии. На чьей вы стороне, на стороне компартии, или на стороне Сталина?
"Хрущ" восстановил нормы в компартии. Она стала свободно собираться на съезды. При Сталине она была фактически запрещена - с 1939 по 1952 ни съездов ни пленумов. Это для вас нормально?
Так вы вообще кто? Коммунист или оборотень? Как и ваша Митина, которая поперлась на прием в Кремль по поводу 100-летия комсомола.
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Re: Определитесь,товарищ Черный
Д.Ч. написал 28.10.2018 13:18
во-первых никаких решений съезда о тухачевском и подельниках быть не могло - не того уровня дело. во-вторых, Хрущ использовал начатую Сталиным реабилитацию в своих субъективных целях - создавал свою социальную базу, а дети репрессированных - огромная сила, ведь никто и никогда не признает родителей виновными. фактически Хрущ разработал формулу будущей контрреволюции 1991-го ,Которой воспользовался Ельцин, переворот в Москве силами интеллигенции. только тогда это делалось "при поддержке" - НИКАКОЙ ПОДДРЖКИ НЕ БЫЛО. посмотрите фильм "рабочий поселок", как удивленно в цехах рабочие слушали этот внесъездовский доклад - и шли работать дальше. доклад Хруща был вне ХХ съезда, повторю! все остальное- решения съездов, коллегий и так далее - принцип домино, к фактам не относящийся, реабилитировали не глядя, так и оказались среди реабилитированных даже бандеровцы - и много! требовалось врать, чтобы убедить в масштабах "сталинских репрессий" и вымарать из них свою вину, но надолго Хруща не хватило - его и свалили те самые, кто понимал, что "сталинские репрессии" ложь сиюминутная, долго у власти не продержит его, ибо суть ее - разлагающая общество, покаяние, которое в итоге и обернулось перестройкой, контрреволюцией. да, это была уже АНТИсоветская власть внутри Советской - вы тут "Большинством" не пытайтесь убеждать, не выйдет
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(без названия)
Финни написал 28.10.2018 13:12
Советская власть времен "золотого стандарта"(...до 1976 года)-это диктатура пролетариата и военный коммунизм с элементами международной кооперации.Оставался всего один но такой нужный шаг-упразднение ведущей роли КПСС, этатических иерархий,передача реальной власти от Политбюро к Верховному Совету СССР и тотальное обобществление всех экономических,политических и социальных благ...Предательство Советского народа всеми силовыми структурами бывшего СССР было неизбежно.Как и неизбежен крах всего "элитарного"общества,агонию которого мы сейчас и наблюдаем.
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давайте посмотрим на карту 1941 года, как быстро дошел Гитлер до Москвы
безыдейный написал 28.10.2018 13:08
"по тем стратегическим &#171;коридорам&#187;, которые старательно создавались Тухачевским, Уборевичем, Путной, Гамарником, Примаковым и другими контрреволюционерами на западе и востоке страны, армии империалистических государств могли в любой момент и очень быстро прорваться к важнейшим центрам Советского Союза, разрезать страну на куски, уничтожить по частям верные остатки Красной Армии и НКВД, захватить промышленные районы, столицы, крупные города, пути сообщения и т. д."
--
Так, а теперь давайте посмотрим на карту 1941 года, как быстро - за пол года - дошел Гитлер до Москвы. Как он "очень быстро прорвался к важнейшим центрам Советского Союза, разрезал страну на куски, уничтожил по частям верные остатки Красной Армии и НКВД, захватил промышленные районы, столицы, крупные города, пути сообщения и т. д."
.
Так что, заговор осуществился, несмотря на то, что Тухачевского и других обвинили и расстреляли?
Осуществился.
А кто там у нас стоял во главе СССР в 1941?
Сталин, наш любимо обожаемый Джугашвили!
Так кто был реально заговорщиком, Черный, а?
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Слушайте песню Харчикова "Сталинские репрессии".
-Что это? написал 28.10.2018 13:07
И будет все понятно,почему были эти,т.н.,"сталинские репрессии", очистившие страну от га дья.
Да. И прошедшие 27 лет не доказывают ли необходимость чисток от бандитского ворья,изменников и прочих тв арей?
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Определитесь,товарищ Черный
вопросы? написал 28.10.2018 12:54
Решения Съезда КПСС,постановления Верховного Совета СССР и Президиума,Постановления Верховного Суда СССР и КГБ СССР,заявления Первого секретаря КПСС и Политбюро ЦК КПСС,поддержанные единогласно многомиллионной партией и примкнувшими к ним беспартийными для вас,это не Советская власть?Тогда постарайтесь уточнить в каком году в этой стране была Советская власть,когда она закончилась.в результате каких революционных событий и госпереворотов?Также уточните,куда смотрел самый передовой многомиллионный авангард всего прогрессивного человечества и почему он допустил такое?Постарайтесь написать точную дату случившегося события и если,как я полагаю,эта дата 5 марта 1953 года,то что же за строй был в этой стране все оставшееся до 1991 года время?Чем же занимались все эти Советы и Обкомы,коммунисты и комсомольцы?Искусно претворялись?
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Re: Мотя теперь и историком заделался.
Д.Ч. написал 28.10.2018 12:32
какой Советско Фемидой?))) Хрущевской, ради сиюминутной поддержки его как нового вождя? не смешите мои тапочки
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(без названия)
Бывалый написал 28.10.2018 12:26
Садисты и убийцы со всех сторон! "Красные" приходят к власти,грабят, насилуют , убивают миллионы народа,а выросшие из советского режима Воро-чекисты Путлера делают то же самое, но больше социально -экономическими методами! Вывод- только реальная демократия и "Варяги" могут что то изменить в России в лучшую сторону!
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РПЦ-это краденый хлеб!!!
Финни написал 28.10.2018 12:25
Это все продолжение войны иудейской Инквизиции против Советского народа.Альбигойские войны,истребление катаров,кровавое взятие Монсегюра, сознательный развал СССР...Долой диктатуру богатых психопатов!!!Рожденные под Красной звездой не сдаются!!!
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Мотя теперь и историком заделался.
...зафиксировали нас написал 28.10.2018 12:25
"Последует ли наказание за воспевание государственного преступника Тухачевского и его подельников на государственном уровне?
Почему же тогда была так стремительна и беспощадна Советская Фемида?"
----------
Революционный ты наш,Тухачевский и все остальные участники так называемого "заговора" были реабилитированы СОВЕТСКОЙ Фемидой еще в 1957 году!Понимаешь,советской?!Не Горбачевым и Ельциным и даже не Путиным,а в эпоху построения "развитого социализма",при "руководящей и направляющей"!Ну сколько тебе говорить-прежде чем стучать по клаве в революционном порыве,погугли тему,почитай хоть что-то из нормальных источников.а не из своего воспаленного мировой революцией и классовым сознанием мозга.Да.и кстати,именно Троцкий был ярым сторонником этой Мировой революции в чем несколько разошелся с так любимым тобой Сталиным.
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