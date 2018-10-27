Дядя Сэм нашёл главную ракетную угрозу для России в Китае

Американские власти хотели бы провести с Россией стратегические переговоры по поводу враждебных действий Китая, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это заявление он сделал в интервью Reuters в Тбилиси, куда он прибыл на переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками Грузии.

По словам Болтона, ракетный потенциал КНР представляет угрозу для РФ, поскольку "сердце России" находится в зоне досягаемости китайских ракет.

Также Болтон сообщил, что США передали президенту РФ Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон в 2019 году, но точная дата возможного визита российского лидера в американскую столицу пока не определена, передает АР.

При этом он назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого планируют выйти США, "реликтом времен холодной войны".

"У Китая ракет средней дальности больше, чем у всего остального мира, естественно, они угрожают России, - приводит РБК комментарий заместителя начальника Института политического и военного анализа Александра Храмчихина в связи с заявлениями Болтона. - Более-менее вся Россия находится в зоне поражения, собственно, против нас эти ракеты и создавались во времена Советского Союза. О количестве этого вида вооружения можно только догадываться".

При этом, по мнению эксперта, "будет очень хорошо, если США освободят нас от ДРСМД, именно из-за угроз со стороны Китая, а кроме того, еще и Пакистана и Саудовской Аравии", у которых есть ракеты средней и меньшей дальности, а у России нет.

В ходе визита в Москву 22-23 октября Болтон объяснил намерение США выйти из ДРСМД "новой стратегической реальностью". По его словам, сегодня существует ряд государств, в том числе Китай, Иран и КНДР, которые не участвуют в ДРСМД, но обладают возможностями использования баллистических ракет. При этом Болтон отметил, что половина ядерного арсенала КНР являлась бы нарушением данного договора, если бы Пекин был его участником, напоминает ТАСС.

Также во время визита в Россию Болтон заявил в интервью "Интерфаксу", что за визитом Путина в Вашингтон последует ответный визит президента США Дональда Трампа в Москву. Ближайшая встреча лидеров РФ и США намечена на 11 ноября в Париже. Впервые Путин и Трамп встретились один на один в Хельсинки в июле.

От редакции: Смешные они парни, у Трампа - сами только что разорвали договор, сдерживавший гонку вооружений, и тут же указуют на соседа. Конечно же, только из КНР исходит угроза - и для РФ она самая главная! Впрочем, расслабляться не только с таким соседом (которого РФ кормит и нефтью, и газом, и нужными технологиями), но и с таким правительством, как медведевское - для которого собственный народ главный враг, - точно не надо. Но и не США указывать, откуда ракеты в сердце России прилетят...

Д.Ч.

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