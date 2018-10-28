Празднование столетия Комсомола - идеологическая диверсия буржуазии, попытка фашизировать молодежь

В России готовятся праздновать столетие Комсомола. Российская власть решила отметить эту дату повсеместными торжествами.

Вот, как об этом сообщается в официальной прессе:

«организуются праздничные концерты, разнообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы, квесты и флешмобы. А в школах проходят классные часы, на которых подрастающему поколению рассказывают о Всесоюзном Ленинском коммунистическом союзе молодежи и его истории. Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с представителями общественных и молодежных организаций.

И конечно же, 29 октября первые лица государства и руководители регионов по традиции выступают с торжественными речами.

Кстати, в связи с тем, что в 2018 году комсомол отмечает свое 100-летие, праздничная программа будем особенно насыщенной».

Некоторые сторонники советского строя по этому поводу очень радуются, воспринимают это как некую победу. Они в бодром, торжествующем тоне пишут публикации-рапорты о готовящихся мероприятиях в разных регионах страны. И даже хвалят российскую власть – вот, мол, все-таки признали заслуги Комсомола, отдают дань уважения! Наша взяла! Словом - они впали в эйфорию.

Эти наивные граждане зря радуются. Они просто не понимают, какие мотивы движут нашей властью, и с какой целью она это совершает.

Как к этому должны относится мы, коммунисты, сознательные представители рабочего класса? Должны ли мы этому радоваться? Есть ли у нас основания для радости?

Ответ однозначен - нет! Никаких оснований для радости у нас нет.

Наоборот. Все эти широкомасштабные празднования – очень тревожный сигнал. Это – новый виток идеологической борьбы наших классовых врагов против нас, против пролетариата.

Да - мы очень хорошо знаем, что Ленинский Комсомол сыграл великую и славную роль в истории нашей страны. И что он как нельзя больше заслужил торжественное празднование своего столетнего юбилея.

Все это мы знаем. Но мы знаем и другое. Мы знаем, что власть в стране теперь принадлежит классу капиталистов - буржуазии.

Зададим себе вопрос – зачем буржуазии праздновать столетие Комсомола?

Что такое Комсомол? Это – молодежная КОММУНИСТИЧЕСКАЯ организация. Это организация молодых КОММУНИСТОВ. Коммунисты борются за коммунизм. То есть – они борются против капитализма. Они борются за то, чтобы свергнуть власть буржуазии, все награбленные ею богатства отдать всему народу, отнять у нее возможность эксплуатировать трудящихся, лишить ее привилегированного положения в обществе.

Из этого следует, что для буржуазии коммунисты – самые заклятые враги. Она не может испытывать к ним ничего другого, кроме самой лютой, животной ненависти. А комсомольцы – это молодые коммунисты. Значит, буржуазия точно также относится и к комсомольцам – с лютой, животной ненавистью, как к своим классовым врагам.

Примеры этой ненависти мы видели и в Гражданскую войну, и в коллективизацию, и в Великую Отечественную. Мы знаем, как в Гражданскую страшно зверствовали над пленными комсомольцами белогвардейцы - контрреволюционная буржуазия, которая пыталась вернуть себе власть и снова поработить трудящихся. Мы знаем, как в коллективизацию свирепо расправлялись с комсомольцами кулаки – последние представители буржуазии, сопротивляющиеся строительству социализма. И мы знаем, что в Великую Отечественную делали с комсомольцами фашисты – представители самой реакционной, империалистической буржуазии, которая поставила себе цель путем войны уничтожить первое в мире рабочее государство и покончить с социализмом.

И белогвардейцы, и кулаки, и фашисты поступали с комсомольцами безжалостно и свирепо, как с самыми ненавистными врагами. Над пленными комсомольцами издевались, чудовищно пытали, их трупы подвергали глумлению и надругательству. Комсомольцу Виталию Бонивуру белогвардейцы сломали суставы и вырвали сердце. Павлику Морозову (который был даже не комсомолец, а пионер) – кулаки вспороли живот и обнажили внутренности. Комсомолке Зое Космодемьянской фашисты вырвали ногти и отрезали грудь. И таких, как они – сотни тысяч. Это все – проявления той самой лютой классовой ненависти буржуазии к комсомольцам – молодым борцам за коммунизм.

Что же мы видим теперь? Буржуазия комсомольцев во все времена люто ненавидела, в Гражданскую, в коллективизацию и в Великую Отечественную их зверски мучала и свирепо убивала – а вот теперь она решила их чествовать? Теперь она будет торжественно отмечать юбилей комсомольской организации?

Что же произошло? Неужели буржуазия вдруг полюбила комсомольцев? Но с какой стати? С какой стати ей полюбить своих классовых врагов, которые борются за то, чтобы уничтожить ее порядок, лишить ее власти и собственности?

Ясно, что это невозможно. Не может буржуазия любить тех, кто роет могилу ей и ее строю. Правда такова - современная российская буржуазия также ненавидит комсомольцев, как и ее предшественники – белогвардейцы, кулаки и фашисты. И все это празднование столетия Комсомола, которое она затеяла – сплошная ложь и лицемерие. Все это она делает не из любви к комсомольцам и не из уважения к ним – а исключительно в своих интересах. А главный интерес у нее один – сохранить свой строй, укрепить свою власть над трудящимися, продолжать жить эксплуатацией.

С этой целью она и решила использовать образ Комсомола и его столетний юбилей.

Буржуазия стремится так обработать сознание трудящихся, чтобы они превратились в послушных, безропотных рабов. В мирное время эти рабы должны бездумно работать и создавать ей прибыль. А во время войны – также бездумно воевать и жертвовать жизнью за эту самую прибыль (за то, чтобы буржуазия могла ее получать в гигантском размере).

Особенно же буржуазия стремится воспитать в таком духе молодежь. И вот для этой цели ей и понадобился образ советских комсомольцев.

Уже ясно, как она это будет делать. Она будет это делать точно также, как она использует в своих интересах образ Сталина, образ Великой Отечественной войны и образ Победы – заостряя внимание на внешние обстоятельства и скрывая классовую суть этих явлений.

Например, Сталина она изображает создателем великой и могучей державы. Но при этом она умалчивает тот факт, что Сталин создавал не какую-то абстрактную, бесклассовую «державу» с непонятно каким строем – а он создавал именно СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕРЖАВУ, великое и могучее государство РАБОЧЕГО КЛАССА. Таким образом буржуазия использует образ коммуниста Сталина - чтобы внушать нам идеи буржуазной великодержавности и имперства.

Великую Отечественную войну наша буржуазия подает просто как освободительную битву нашего народа против иноземных захватчиков. Но она при этом умалчивает, что это была война КЛАССОВАЯ, что в этой войне с одной стороны сражался советский рабочий класс, который защищал свою власть и свой строй – социализм, а с другой стороны - враждебный класс, фашистская буржуазия, которая поставила своей целью уничтожение социализма. Это была по сути война двух общественных систем – социализма и капитализма. И Победа Советского Союза в этой войне означала победу социализма – как экономическую, так и нравственную. Она показала, что советская экономика превосходит капиталистическую экономику гитлеровской Германии, которая в течение двух десятилетий всю свою промышленность ориентировала на завоевательную войну – но так и не смогла одолеть Советский Союз. Победа советского народа также показала, что нравственный дух советского общества был неизмеримо выше, чем дух буржуазных обществ. Никогда до этого в истории человечества не было такого массового героизма, какой проявил советский народ при защите своего отечества. И ни в одной из буржуазных стран, сопротивлявшихся фашисткой Германии, не было ничего подобного.

Однако Победу буржуазные идеологи тоже представляют просто как «подвиг нашего народа», не говоря ни слова о ее классовой сути и о ее подлинном историческом значении.

Таким образом буржуазия нам внушает – в случае войны мы должны пойти воевать, не задумываясь о классовой сути нашего государства и о том, какой у нас строй.

То же самое буржуазия делает с образом комсомольцев. Она выставляет напоказ внешние черты комсомольцев, и ни слова не говорит об их классовой сути. В ее трактовке комсомольцы – это просто хорошие ребята, которые уважали старших, славно работали, храбро воевали, умели повеселиться, любили петь. Вот, собственно, и все. И стороной обходится вопрос, что комсомольцы – это молодые коммунисты, борцы за дело рабочего класса, враги буржуазного строя.

Таким образом буржуазия использует образ комсомольцев, чтобы внушать российским гражданам, и прежде всего, российской молодежи – то что выгодно ей, буржуазии.

Например, она рассказывает о трудовом героизме комсомольцев. И тем самым внушает молодежи – берите пример с комсомольцев, работайте также хорошо, как они! Но только вот одна «деталь»: комсомольцы работали на благо всего народа – а нынешнюю молодежь призывают работать на обогащение грабителей и паразитов.

Или – буржуазия рассказывает о подвигах комсомольцев во время Великой Отечественной войны. И опять-таки дает посыл молодежи – и вы должны воевать также храбро, как комсомольцы! Если случится война - принести себя в жертву, отдать жизнь за свою родину – ведь комсомольцы так делали! Но тут опять-таки есть одна «деталь». Комсомольцы защищали свое, советское государство, государство трудящихся. Они жертвовали жизнью, чтобы отстоять справедливый строй - социализм. А нынешней молодежи придется защищать государство капиталистов – угнетателей трудового народа. Ей велят пойти на убой, чтобы сохранить несправедливый, враждебный большинству народа – капитализм. За миллиарды олигархов, за их острова и яхты, дворцы и курорты, за их роскошь и кутежи - вот за что заставят теперь умирать нашу молодежь.

Но это-то как раз буржуазия замалчивает, обходит стороной. Она делает вид, что нет разницы, за какой строй воевать - что нужно воевать «просто за родину».

То же самое и со всем остальным. Буржуазия рассказывает, что комсомольцы уважали старших. Значит – и наша молодежь должна уважать старших. А кто такие эти «старшие»? А это – буржуазные холуи, преподаватели и учителя, которые внушают молодежи те же самые идеи – в мирное время работай на буржуя, в случае войны – воюй за него.

Или – рассказывают, что комсомольцы были веселые. Значит – и наша молодежь должна веселиться. И - не задумываться о том, какой у нас общественный строй, в чьих он интересах, и так далее. Молодежь не должна об этом думать, она должна просто веселиться. Вместо изучения марксизма – пускай танцует и поет! Вместо решения политических вопросов – пускай флиртует! Пускай что угодно делает - лишь бы не пришла к идеям коммунизма, к борьбе за социализм.

***

Так буржуазия теперь использует образ комсомольцев – чтобы обрабатывать сознание молодежи в нужном для себя ключе. Она стремится сделать из наших юношей и девушек бездумных холуев капитала – так, как Гитлер сделал бездумных холуев капитала из германской молодежи. Потом из этих холуев можно будет сформировать армии, дать им оружие - и их руками подавлять восстания российских трудящихся или же тягаться за мировое влияние с иностранной буржуазией.

Поэтому нечего радоваться, что у нас собираются праздновать юбилей комсомола. Это празднование – очередная идеологическая диверсия буржуазии, попытка фашизировать нашу молодежь.

Коммунистам надо мобилизоваться и начать контрпропаганду. Во-первых – показывать истинные цели буржуазии, которые она вкладывает в это празднование. А во-вторых – говорить то, о чем молчит буржуазия. Подчеркивать классовую суть комсомольцев. Снова и снова показывать: комсомольцы – это не просто «хорошие ребята», которые работают, воюют и поют. Это прежде всего – убежденные борцы за коммунизм, идейные враги буржуазного строя. И в наше время, в буржуазной России, у настоящих комсомольцев может быть только одна главная цель – бороться с властью капитала, покончить с капиталистическим строем.