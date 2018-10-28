Любой жулик может лишить нас жилья

КАК ПРОКУРОР ПОМОГАЕТ ЖУЛИКАМ ВОРОВАТЬ

24 октября 2018 года чертановский межрайонный прокурор Чепи-ипа В. Р. посетил общежития ЗИЛа.Напоминаем, договорённость о том, что прокурор приедет на место, была достигнута во время коллективного визита жильцов общежитий в Прокуратуру, состоявшегося 23 октября. Прокурор порадовал жителей тем, что приехал. Более он их ничем особо не порадовал.

Чепи-ипа встретил жильцов, стоя на крыльце управляющей компании, плечом к плечу с Лукашенко ( управляющим ТСЖ, ди⁠ректором ЗИЛ СБО). Напоминаем, самого завода нынче нет, а жулики, захватившие ЗИЛ и обанкротившие его, в настоящее время пытаются выжить из единственного жилья бывших работников ЗИЛа.

Общение прокурор начал с того, что заявил: «Посмотрел я ваши требования (проверить законность приватизации) и они не основаны на законе. Приватизация проведена на законных основаниях!» Отметим, что ст. 18 закона «О приватизации жилищного фонда», Указ президента РФ от 10 января 1993 г. N 8 - однозначно говорят, что ведомственные общежития не могут быть приватизированы коммерческими структурами. Эти дома должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию.

На вопрос: «Как можно с людьми приватизировать дома?», прокурор ответил жителю дома: «Мы говорим постфактум - свершилось! У вас 150 тысяч задолженности! Вы сначала с долгами рассчитайтесь, а потом будете с людьми разговаривать!»

На все вопросы по поводу взвинченных тарифов, отключения квартир от коммуникаций прокурор отвечал жителям - "Он же собственник!", "У вас перед ним долги" (право ТСЖ драть с людей деньги по тарифам многократно превышающим муниципальные прокурора не волновало).

Установку заглушек в некоторых квартирах прокурор, а также бывший вместе с ним представитель собственника, отрицали, в духе - это жильцы сами установили. Вспоминаем бессмертную унтер-офицерскую вдову.

Точно также прокурор комментировал уплотнение комнат (ТСЖ, поставленное ЗИЛом, пытается перегонять жильцов из комнаты в комнату, ухудшая при этом не только жилищные условия, но и правовую защищённость жильцов. Чем меньше человек непрерывно жил на одном месте, тем юридически проще его выселить).

Ещё прокурор активно отправлял граждан на три буквы, то есть в суд.

Отметим, что вопросы на тему, как собственник в нарушении данных законов захватил общежитие, а также другие уточняющие вопросы, прокурора сильно раздражали. Следовали ответы в духе:

«Вы не юрист», «Вы мешаете говорить с людьми», «Вы устраиваете провокации», «Попрошу полицию вас забрать», «Лично у вас всё хорошо, чем вы недовольны»(очень стандартная позиция собственников и их лакеев, если вас пока не едят, вы не должны мешать есть вашего соседа!)

В принципе прокурор предложил людей с проблемами приходить к нему индивидуально, но, учитывая всё вышесказанное, оптимизма это не добавило.

Люди проводили Чепи-ипа ёмким словом - «Позор!» Естественно, жильцы не собираются успокаиваться и сворачивать борьбу за свои права!

КАК ПОЛИЦИЯ ПОМОГАЕТ ЖУЛИКАМ УБЕГАТЬ

Отметим, что совсем незадолго перед визитом прокурора в доме по Чертановской 43/2 (во дворе которого и происходил сход) были развешаны новые объявления о том, сколько граждане должны ТСЖ. Внимательно изучив его, люди обнаружили, что возникли долги о которых еще днём раньше никто не слышал (по чисто субъективному мнению автора материала таким образом собственник хочет заставить жильцов оплатить гонорар прокурору). Люди пошли к управляющему ТСЖ Лукашенко задать по данному поводу вопросы. Лукашенко заявил из машины, что не будет отвечать в нерабочее время. Люди встали вокруг машины. Лукашенко вызвал полицию. Полиция помогла ему скрыться с места общения с жильцами.

КАК ПРОКУРАТУРА ПОМОГАЕТ БАНДИТАМ НАПАДАТЬ

8 сентября 2018 г. дом на Ставропольской 17 подвергся атаке форменных бандитов. Одетые в форму судебных приставов молодчики, крушили вещи и избивали жильцов. Всех. Включая стариков и детей. Приехавшая полиция побоище не пресекала, меланхолично отвечала жильцам – "Это их профессия!»

Впрочем, защитить интересы нанимателя (некая контора «МИРЭА») налетчикам не удалось. Кадры «профессиональной» работы приставов были выложены в инет жильцами и группой поддержки в самом начале штурма. Скандал разрастался с каждой минутой. Внезапно кто-то наверху решил, что нельзя грабить народ так громко. Громилы получили приказ отступить. Жильцы провожали их, крича - «Фашисты!»

Жильцы написали жалобу на происходящее в правоохранительные органы. Последовал первый ответ из прокуратуры. Прокуратура отписала, что основания для принятия мер прокурорского реагирования к приставам не имеется (ну да, бить людей и лишать их имущества - это право, обязанность и способ прокормления г. приставов).

Также сообщалось, что один из приставов якобы получил легкие телесные повреждения и по этому поводу в ОМВД России по району Люблино подано заявление о возбуждении уголовного дела.

КАК В ПРЕФЕКТУРЕ ОБЕЩАЛИ ПРИНЯТЬ

25 октября 2018 года жильцы домов по Ставропольской 17, Судакова 25, 27; Люблинской 109, Белореченской 12 при поддержке активистов РРП, Рабочего компаса коллективно навестили префектуру ЮВАО.

Причины, которые заставили людей собраться и пойти побеспокоить чиновников, предельно просты.

В доме по Белореченской 12 жулики, захватившие придомовую территорию, строят почти вплотную к дому огромный торговый центр. В общежитие на Люблинской уже 4 года нет горячей воды и тепла. У жильцов по адресам Ставропольская 17, Судакова 25, Судакова 27 ситуация ещё хуже. Там жулики захватили жилые дома вместе с людьми и теперь пытаются выжить жильцов. Жильцов общежития на Ставропольской несколько раз избивали судебные приставы, а также другие бандиты, не имеющие формы и опознавательных знаков, силой пытаясь выкинуть из дома. Также несколько раз в доме происходили попытки отключения от коммуникаций.

«Мы, жильцы дома на Ставропольской 17, Люблинской 109 к 1. Сегодня мы пожаловали в префектуру с вопросом. Почему не выполнено распоряжение префекта номер 1495. Кто переводил наши дома в категорию нежилых помещений, не расселив жителей и когда остановится это безобразие?

- В нашем доме Судакова 27 уже более 15 лет происходит беззаконие со стороны управляющей компании, а также мнимых собственников дома, которые путем создания невыносимых условий вынуждают жильцов к выселению. Мы не можем оформить договора соцнайма и приватизацию жилья. Устанавливают турникеты, не пропускают родственников, раньше пропускали по паспортам, сейчас не пропускают вовсе. Установили в коридорах камеры видеонаблюдения, что нарушает нашу свободу частной жизни.

- Я живу по адресу Белореченская 12. У нас под окнами строят торговый комплекс «Счастье». Был прекрасный сквер – его снесли. Была детская площадка – её убрали. Мы не хотим торговый комплекс в 20 метрах от наших окон. Власти сказали - это общего назначения земля, поэтому, что хотим, то и делаем. Работы ведутся круглые сутки. Техника в 3 часа ночи. Трактора круглосуточно работают. Сейчас тишины вообще не существует. Полицию вызываешь, полиция не едет. На все обращения идут отписки. Вбивали сваи - у нас дом начал трещать по швам. Всем всё равно».

- Так протестующие говорят о свои проблемах.

На входе в префектуру завязалась дискуссия с ее сотрудниками: "Нельзя меня снимать, вы нарушаете моё личное пространство. У нас тут люди занимаются делом каждый день".Затем жильцам предложили сдать заявления с просьбой о приёме. Сотрудница, принимавшая обращение, обрадовала жильцов тем, что их примут где-то в ноябре, если приём утвердят. Людей это не устроило. Оживленная дискуссия началась по-новой.

В итоге была достигнута договоренность об организации префектурой встречи по проблемам жильцов в течении ближайшей недели. Люди надеются, что эта встреча, действительно, произойдет и им не придётся коллективно идти в префектуру снова.

КАК НАМ, НАКОНЕЦ, ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ?

Мы уже более 30 лет все страной болтаемся в каком-то дурном зазеркалье. Помните? - «Чтобы оставаться на месте нужно бежать со всех ног». Именно так. Чтобы остаться в собственном, честно заработанном жилье, людям приходиться со всех ног бегать по чиновникам, причем, с видеокамерой (в случае огласки чиновники иногда, через пень колоду, далеко не с первого раза, всё-таки, могут начать работать. Без огласки не работают вовсе). Приходится противостоять частным охранникам и приставам, организовывать акции протеста.

Причём, все это для того, чтобы защитить свое собственное жильё. Жильё, право на которое гарантировано и «Конституцией», и законом «О приватизации Жилищного фонда», и законом «О введении в действие Жилищного кодекса».

Если же люди по какой-то причине не смогли организовать публичные акции протеста – все оборачивается ещё хуже. Можно вспомнить Александра Блинцова, ведущего авиаконструктора завода им. Камова, нынче живущего напротив своего дома. Можно вспомнить жильцов дома по адресу посёлок Спартак 15, почти полностью выселенных на улицу. Можно вспомнить массовые зачистки и поджоги домов в Новом Уренгое. Можно много что вспомнить. Попытки выселения граждан - безуспешные, если люди смогли хорошо организоваться для коллективного отпора, и успешные - во всех иных случаях, происходят по всей стране.

Вы живёте не в общежитии, а в квартире? Вас это не касается? Нет! За вас просто ЕЩЁ не взялись. Не беспокойтесь. О том, что центр города не для обычных людей официальные лица и официозная пресса поговаривают всё чаще и чаще. Как будет процесс называться, реновация, рост коммунальных тарифов до неподъемных, снос аварийного жилья - как будет удобно, так и назовут. В Новом Уренгое массовые выселения на улицу назвали сносом аварийного жилья. Может, технологию обкатывали?

Впрочем, право на крышу над головой – это не единственное право, которое, с точки зрения властей у нас лишнее. Уже говорят и о новой реформе Трудового кодекса (после которой от уже урезанных прав работников вообще ничего не останется), да и возможность дожить до пенсии становится всё более призрачной, поскольку и пенсионный возраст удлиняют и медицину домучивают.

А на кривых зеркалах газет и экранов постоянно плавают какие-то странные слова. О каком-то там национальном единстве. (хорошее единство у людей, изо всех сил борющихся за единственное жильё, с владельцами дач размерами с дворец и яхт длиной с крейсер. О том, зачем нужно поддержать нашего национального лидера-президента (видимо, устал болезный из наших карманов в карманы олигархов перекладывать, зашатался, поддержка нужна).То о том, какие злые были безбожные коммунисты. (чем большего количества прав нас лишают, тем больше гундят про то, какие злые и преступные были коммунисты, которые эти права дали).

В общем, встаёт вопрос - не пора ли, наконец, выйти из зазеркалья. Перебить все эти кривые зеркала, убрать пакость, которая за ними скрывается, и наконец, зажить по человечески. Скоро праздник, напоминающий о том, что это возможно.