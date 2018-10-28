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Московский листок

Москва могла бы помирить Путина с жертвами "Норд-Оста"

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 2

путин выборы кирилл кремль
Москва могла бы помирить Путина с жертвами "Норд-Оста"

Письма градоначальнику

С.С.Собянину

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Когда 23-26 октября 2002 г. в Москве в Театральном центре на Дубровке разыгралась кровавая драма с гибелью 130 заложников, вы кайфовали в Тюменской области от своей незаслуженной победы на губернаторских выборах 2001 года.

Во всяком случае, так ее расценил проигравший вам матерый кадр ельцинского замеса Л.Рокецкий. Его мемуары меня в свое время попросило было отредактировать столичное издательство «Земля и человек. XXI век» как «знатока тюменской темы».

О трагедии «Норд-Оста» я начал писать случайно. Там погибла 21-летняя студента из нашего Красногорска Женя Усвалиева. Ее мама работала в одном полузакрытом учреждении. И его начальник сказал убитой горем сотруднице: «Раз вас стало меньше - новая квартира вам не положена. Мы вычеркиваем вас из списка очередников».

И вычеркнули. Пришлось написать ядовитую корреспонденцию о его подлом поступке. Ее напечатали несколько подмосковных изданий, в том числе и «Патриот».

Чем отличались власти той поры от нынешних? Они еще уважали прессу и считали, что на критические статьи надо реагировать. 

Хотя в независимой и оппозиционной прессе узурпировавший власть Ельцин носил непочетное звание «расстрельщика», ни одно «противное» издание он не закрыл. При нем не был посажен за заметку ни один газетчик.

Может, он в глазах Запада все еще хотел выглядеть демократом. Может, давали о себе знать «партийные гены». Как-никак в  партийной иерархии он дослужился до кандидата в члены Политбюро ЦК.

Во всяком случае, 6 июня 1996 г. он издал никем не отмененный  указ № 810 об обязанностях чиновников всех уровней рассматривать критические публикации в прессе и втечение двух недель сообщать редакциям о принятых мерах.

Это уже после его ухода журналисты на свои разоблачительные статьи начали получать пули и повестки. Репрессии за посты-репосты в соцсетях расцвели пышным цветом.

Пока же, расследуя трагедию «Норд-Оста», газеты задали московским властям и лично президенту Путину много неприятных и безответных вопросов.

А он почему-то воспылал враждебностью по отношению к оставшимся в живых зрителям патриотического мюзикла. Все их иски о возмещении морального вреда за потерю удушенных газом родных и близких московские суды отклоняли. Никаких, мол, моральных страданий вы от гибели своих детей, матерей, братьев и сестер не испытывали.

Из-за таких и других постыдных отказов начались обращения этих несчастных в ЕСПЧ. В 2011-м иск 64 человек был удовлетворен. В феврале с.г. туда последовал иск новой группы пострадавших.

Главная их претензия - отказ президента назвать состав газа, который нанес и по сей день наносит ущерб их здоровью. Без знания его формулы врачи не могут назначить им квалифицированное лечение. И вторая - никто за гибель 130 человек не ответил.

Об этом говорилось и в пятницу 26 октября на ежегодном траурном мероприятии  у мемориала погибшим у ТЦ на Дубровке.

Нет, там не ждали вашего приезда - чего не было, того не было. Вас, извините, Сергей Семенович, «полоскали» по совсем другому поводу.

С вашим приходом в град-столицу впритык к театру начали строить большую церковь с трапезную общежитием. Многие СМИ уверяли, что она возводится «в память о жертвах «Норд-Оста». Вот что, например, написала «Комсомолка» 17 декабря 2015 г:

«На днях в Москве прошло освящение храма Святых Кирилла и Мефодия на Дубровке. Храм был заложен еще в 2011 году в память о жертвах теракта «Норд-Оста» и вот наконец он действует в полную силу. Первую службу в официально открытом храме провел Патриарх Кирилл» (https://www.msk.kp.ru/daily/26472/3342183).

Но все вскоре убедились, что был изощренный обман. Потому что при входе в храм повесили табличку совсем другого содержания:

«Сей храм во имя равноапостольных Мефодия и Кирилла заложен 29 апреля 2011 года Святейшим патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Мэром города Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в ознаменование начала реализации программы строительства православных храмов в столице…». Освящен 13 декабря 2015 г. Блеск просто! О погибших ни слова.

Отношение журналистской общественности к этой «программе» было выражено в нашем Открытом письме 2 августа «Люди считают вашу затею «200 храмов» преступной. Что скажете?» (https://forum-msk.org/material/news/14886366.html).

Вы не сказали ничего. Но уж коли вы построили церковь в свою честь (а вашему примеру последовал С.Шойгу), участники пятничного траурного мероприятия высказали такое предложение.

Вы могли бы выступить своего рода примирителем между президентом Путиным - с одной стороны. Заложниками, родными и близкими убитых газом - с другой.  

Вы могли бы встретиться с представителями общества «Норд-Ост» и выработать совместные меры по реабилитации пострадавших от газа, их лечению, выплате компенсаций и др.

В 2010 г. тогдашний директор Склифа Анзор Хубутия в интервью мне недоумевал. Почему-то ни один впавший в кому от газа не был привезен для оказания срочной помощи в клиники и больницы федерального уровня, у которых было гораздо больше возможностей для их спасения.

Всех задохнувшихся повезли в московские лечебницы, а они порой оказались бессильны, хотя многих отравленных можно было спасти.

Отсюда простая мысль: у Москвы есть вина перед жертвами «Норд-Оста». И вы по христианскому милосердию могли бы постараться ее загладить.

Успехов в работе!

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот» 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1258 написал 28.10.2018 02:43
За что сожгли детей в Беслане?
Почему ограбили пенсионеров?
Почему русских в Сирии используют как пушечное мясо?
.
Главное, почему сортирный Карлик ненавидит русских?
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Родительская боль лечится вступлением в пЕДРо
Фудзики Рики Ф. написал 28.10.2018 02:36
Народ не сразу это понял, но уже после Холокоста детей в зимней вишне востриков сориентировался быстро.
Факт вступления родни жертв чеченского нордоста в Едро был бы символом оканчательного решения, кхм, примирения простолюдинов с Вованом.
И нечего стыдиться, все уже было.
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