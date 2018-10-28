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Московский листок

Россиянам не светит жить долго и счастливо

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Россиянам не светит жить долго и счастливо

Эксперты назвали страны, в которых люди живут дольше всего. Результаты исследования были представлены в докладе Института оценки состояния здоровья и опубликованы The Sun. Первое место в рейтинге заняла Испания, к 2040 году испанцы будут жить в среднем 85,8 лет.

Япония заняла в рейтинге второе место, средний возраст жителя Японии — 85,7 лет. На третьем месте расположился Сингапур. Следом идут Швейцария, Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

В конце списка оказались Лесото (юг Африки), Центральноафриканская республика и Зимбабве.

России в рейтинге почему-то нет совсем...

***

Я бы обратил внимание, что самая высокая продолжительность жизни отмечается вовсе не в самых мощных и развитых странах - США, КНР, Германии, но в тех государствах, где наличествует высокий уровень жизни и хороший климат. Исключение, казалось бы, Япония - это сверхдержава, но идеальный климат и высочайший уровень развития, видимо, важней.

США лишь частично находится в зоне хорошего климата, и образ жизни большинства американцев далек от идеального. То же касается и КНР, вдобавок к тому уровень жизни там пока что явно не дотягивает до европейского. А вот Южная Корея, скорее всего, скоро войдет в клуб долгожителей. А вот для Северной Кореи и стран Карибского бассейна препятствие - бедность.

В списке на первых позициях нет и высокоразвитых скандинавских стран - тут явно подводит климат, по той же причине нет Канады и Великобритании. 

Вообще обратим внимание - половина стран из топа находятся в Средиземноморье. Но это не Греция или Черногория, не Турция и не страны севера Африки. Три страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, но опять же не США, не Китай, не Тайвань и не Филиппины. Явно приоритет за высокоразвитыми, высокотехнологичыми культурами. Ни одной страны третьего мира, хотя кандидатом на вступление является Куба, если б не технологическая отсталость.

***

И об аутсайдерах.

Про черную Африку и говорить нечего, но нет и стран постсоветского типа - России, Украины, Болгарии, Румынии, бывшей Югославии. И ответ ясен - бедность и отсталость, какое уж там долгожительство. К тому же большая часть населения России проживает в скверном климате - Крым, Северный Кавказ, Прикаспий и некоторые районы Дальнего Востока являются явным исключением, но и там - бедность и низкий уровень технологического развития, в первую очередь медицины.

Обидно, но в цивилизационном плане великая Россия проигрывает Португалии. И шансов на улучшение климата не много. Что до уровня развития... да тоже мало шансов при нынешнем руководcтве, которое такого рода проблему решает просто - покупкой виллы на Лазурном берегу и яхты вип-класса. А что там с прочими людишками - плевать.

Естественно, вопрос извечный - что делать?

6 лет наш уровень жизни, и без того не слишком высокий, падает непрерывно (а яисло миллиардеров растет). Это убивает нашу историческую перспективу раз и навсегда! В 21-м веке нации, отличающиеся низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем заболеваемости, не будут иметь исторического шанса. Вы никогда не преуспеете в конкуренции со странами, где инженер после получения диплома имеет в перспективе 50 лет продуктивной работы, если у вас - всего 30. А в течение 21-го века этот разрыв будет только нарастать.

Сегодня уже более-менее ясно, чем должен питаться человек для сохранения здоровья и долголетия. Но если в Италии или Испании средиземноморская диета доступна каждому, то в России только верхним слоям общества. Да какая там диета? Люди в РФ в массе своей питаются чем попало, лишь бы утолить голод. А ведь еще в конце ХХ века в СССР была принята Продовольственная программа, основной задачей которой было именно достижение полноценного, здорового и качественного питания для всех. Оно понятно, СССР рухнул, Продовольственная программа не была выполнена... Но сейчас не пора ли вернуться к этой национальной задаче? А пока только хлеб и сахар дорожают...

И искусственный климат. Нелепо думать, что большинство населения страны переселится из Москвы и других индустриально-культурных центров на Черноморское побережье. Но если гора не идет к Магомету... Как в той же Скандинавии, страна должна покрыться сетью аквапарков, где в условиях скверного климата должны поправлять самочувствие не отдельные слои населения, а все или практически все. Торгово-развлекательные центры должны иметь существенную составляющую, направленную на формирование здорового образа жизни - не только каток, но и бассейн, искусственный пляж, крытую зону для занятий спортом и подвижного отдыха... И это должна быть не инициатива отдельных "продвинутых" предпринимателей, а стать национальной программой по формированию здорового образа жизни. 

Всего-то три составляющих: всеобщее богатство, всеобщий доступ к здоровому питанию, формирование искусственной среды обитания там, где естественная малопригодна для жизни.

Ну и понятно, что этого можно добиться в какой-нибудь Норвегии, а в России - только мечтать. С риском огрести за "деструктивную пропаганду" - какое всеобщее богатство, когда должны быть толпы нищих для стимулирования рынка труда...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Быдло должно сдохнуть в стойлах?
Марина Мыльникова написал 28.10.2018 05:00
Зачем повышать продолжительность жизни, когда цель как раз обратная наверху? Все. кто помнит СССР и те, кому они рассказали, нежелательны. Споить, стравить наркотой, угробить неконтролируемым СПИДом. засадить в тюрьму, где привьется туберкулез и жажда убивать и насиловать.
Это в СССР была задача обратная капиталистической: дать всем образование и доказать, что крестьяне и рабочие ничем не хуже господ даже, кощунственно как, по мозгам, и в музыке, и в литературе и вообще. Сейчас нужно так развратить и извратить народ, чтобы оправдать политику геноцида.
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А HAXУЯ мне жить 85,8 лет?!
Это ж написал 28.10.2018 04:13
85,8 лет платить этому уебищу, называющему себя "государство", НАЛОГИ?!
XУЙBAM((с) Русская супернацидея)!!!
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