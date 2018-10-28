А не пора ли объявить войну Украине - вот и повод под рукой

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России, об этом она заявила в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".
"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол. При этом посетовала, что "никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло".
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Нет, я конечно не призываю всерьез обсуждать слова Черновол - депутаты, они как дети и умалишенные, за свои слова не отвечают.
Но представим себе, что кто-то из официальных лиц в РФ, депутат, да еще и советник главы силового ведомства, призвал бы взрывать украинские (польские, эстонские) воинские склады - на том основании, что у нас что-то часто взрываются боеприпасы в местах хранения?
А ведь официальные лица на Украине, включая и так называемого "президента" Порошенко, множество раз заявляли, что ведут с Россией войну! Ну так почему же не пойти навстречу братскому государству, и не объявить ему войну в ответ, в точном соответствии с международными нормами?
Конечно, в 2014-м году был совершен непростительный шаг - Путин и кремль признали Порошенко президентом Украины, и тем самым признали равным себе режим в Киеве. Вместо того, чтобы продолжать иметь дело с законным президентом Януковичем и прежним составом Верховной рады. Никто за эту ошибку не ответил, хотя она имела для Государства Российского поистине роковые последствия. Одно дело бороться с режимом, узурпировавшим власть в Киеве, и поддерживать власть законную, другое - выступать в качестве агрессора в отношении государства, которое ты сам же и признал.
Но вот - признали, и теперь официальный Киев постоянно говорит о "войне с Россией". Нате - конкретный призыв официального лица через средства массовой информации взрывать военные объекты на территории РФ. Мало?
В соотвествии с главой 7 Устава ООН, страны-члены имеют право на самооборону, в том числе и на превентивные меры в случае угрозы национальной безопасности.
В соответствии с III Гаагской конвенцией 1907 года, Россия имеет полное право объявить войну Украине - повод очевиден, речь идет об угрозе военным объектам на территории РФ со стороны государства-агерессора, каковым теперь является Украина. Это вовсе не означает, что нужно приводить в движение танковые колонны и бомбить Киев. Но ультиматум предъявить следует - ну хотя бы снять с депутата Черновол неприкосновенность и нижнее белье, и выдать ее в Ростов-на-Дону для показательной порки.
Но главное, конечно, не в телесном унижении гражданки Черновол, а в создании прецедента в отношениях с Киевом - в ответ на действия Украины должны следовать не пропорциональные, и куда более мощные ответные шаги. Да в общем-то и не только в отношении Украины...
Ну и, находясь в формальном состоянии войны с Россией, Киеву будет уже не столь уютно гадить по мелочи.
А.Б.
что за вопрос?! написал 28.10.2018 12:13
а воевать и подыхать должны обманутые ими придурки
Калашников ни разу на Донбассе не был, зато во влажных мечтах идиота
описывал как будут гореть под российским артогнем Киев, Днепр, Харьков, Львов
Он будет отстреливаться. написал 28.10.2018 12:10
Фаина написал 28.10.2018 12:01
Кукиш написал 28.10.2018 11:58
Финни. написал 28.10.2018 11:58
Фаина написал 28.10.2018 11:50
мухаха написал 28.10.2018 11:49
Кто такой жирик тебе объяснять надо, чучело?
стоик1256 написал 28.10.2018 11:23
Про жириков , вообще, можно не говорить , все и так знаю?
.
БАРАНов явно в тренде...военная истерия на Рублевке зашкаливает, не хотят ехать в Гаагу - лучше всех отправят в Рай ?
Вело написал 28.10.2018 11:18
Финни написал 28.10.2018 11:16
кулинарный критик написал 28.10.2018 11:14
Завидонов Никодиз написал 28.10.2018 11:09
У Украины нет возможности покрупному навредить бандитской Росфедерации, силы неравны.
Когда Рашка-гавняшка предательски отобрала Крым и начала войну в Донбассе , с убийствами десятков тысяч гражданского населения, все в Украине опешили и долго не знали - что делать конкретно.
Но и сейчас не понять "что делать", ведь на России в правительстве бандиты и воры, а им подпевают оболваненные скотомассы и быдлорвань.
стоик1257 написал 28.10.2018 11:05
Про жириков , вообще, можно не говорить , все и так знаю?
.
БАРАНов явно в тренде...военная истерия на Рублевке зашкаливает, не хотят ехать в Гаагу - лучше всех отправить в Рай ?
хаха написал 28.10.2018 11:03
хаха написал 28.10.2018 11:02
Кстати, насчет газовых камер и прочего - подкрепите ваш высер пруфлинком, плз.
вент написал 28.10.2018 11:02
изумленный и ошарашенный написал 28.10.2018 10:55
Сжечь в газовых камерах всех бандеровцев и хохлов
А как кричали еще пару лет назад, как кричали...
Вот Максимка Калашников описывал как надо уничтожать ВСУ, как надо бомбить украинцев
но это конечно же не повод Украине объявлять Россию агрессором
Финни написал 28.10.2018 10:50