А не пора ли объявить войну Украине - вот и повод под рукой

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России, об этом она заявила в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол. При этом посетовала, что "никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло".

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Нет, я конечно не призываю всерьез обсуждать слова Черновол - депутаты, они как дети и умалишенные, за свои слова не отвечают.

Но представим себе, что кто-то из официальных лиц в РФ, депутат, да еще и советник главы силового ведомства, призвал бы взрывать украинские (польские, эстонские) воинские склады - на том основании, что у нас что-то часто взрываются боеприпасы в местах хранения?

А ведь официальные лица на Украине, включая и так называемого "президента" Порошенко, множество раз заявляли, что ведут с Россией войну! Ну так почему же не пойти навстречу братскому государству, и не объявить ему войну в ответ, в точном соответствии с международными нормами?

Конечно, в 2014-м году был совершен непростительный шаг - Путин и кремль признали Порошенко президентом Украины, и тем самым признали равным себе режим в Киеве. Вместо того, чтобы продолжать иметь дело с законным президентом Януковичем и прежним составом Верховной рады. Никто за эту ошибку не ответил, хотя она имела для Государства Российского поистине роковые последствия. Одно дело бороться с режимом, узурпировавшим власть в Киеве, и поддерживать власть законную, другое - выступать в качестве агрессора в отношении государства, которое ты сам же и признал.

Но вот - признали, и теперь официальный Киев постоянно говорит о "войне с Россией". Нате - конкретный призыв официального лица через средства массовой информации взрывать военные объекты на территории РФ. Мало?

В соотвествии с главой 7 Устава ООН, страны-члены имеют право на самооборону, в том числе и на превентивные меры в случае угрозы национальной безопасности.

В соответствии с III Гаагской конвенцией 1907 года, Россия имеет полное право объявить войну Украине - повод очевиден, речь идет об угрозе военным объектам на территории РФ со стороны государства-агерессора, каковым теперь является Украина. Это вовсе не означает, что нужно приводить в движение танковые колонны и бомбить Киев. Но ультиматум предъявить следует - ну хотя бы снять с депутата Черновол неприкосновенность и нижнее белье, и выдать ее в Ростов-на-Дону для показательной порки.

Но главное, конечно, не в телесном унижении гражданки Черновол, а в создании прецедента в отношениях с Киевом - в ответ на действия Украины должны следовать не пропорциональные, и куда более мощные ответные шаги. Да в общем-то и не только в отношении Украины...

Ну и, находясь в формальном состоянии войны с Россией, Киеву будет уже не столь уютно гадить по мелочи.

А.Б.