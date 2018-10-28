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Московский листок

А не пора ли объявить войну Украине - вот и повод под рукой

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 18

украина война киев
А не пора ли объявить войну Украине - вот и повод под рукой

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины и советник министра внутренних дел Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России, об этом она заявила в эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

"Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила Черновол. При этом посетовала, что "никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло".

***

Нет, я конечно не призываю всерьез обсуждать слова Черновол - депутаты, они как дети и умалишенные, за свои слова не отвечают.

Но представим себе, что кто-то из официальных лиц в РФ, депутат, да еще и советник главы силового ведомства, призвал бы взрывать украинские (польские, эстонские) воинские склады - на том основании, что у нас что-то часто взрываются боеприпасы в местах хранения?

А ведь официальные лица на Украине, включая и так называемого "президента" Порошенко, множество раз заявляли, что ведут с Россией войну! Ну так почему же не пойти навстречу братскому государству, и не объявить ему войну в ответ, в точном соответствии с международными нормами?

Конечно, в 2014-м году был совершен непростительный шаг - Путин и кремль признали Порошенко президентом Украины, и тем самым признали равным себе режим в Киеве. Вместо того, чтобы продолжать иметь дело с законным президентом Януковичем и прежним составом Верховной рады. Никто за эту ошибку не ответил, хотя она имела для Государства Российского поистине роковые последствия. Одно дело бороться с режимом, узурпировавшим власть в Киеве, и поддерживать власть законную, другое - выступать в качестве агрессора в отношении государства, которое ты сам же и признал.

Но вот - признали, и теперь официальный Киев постоянно говорит о "войне с Россией". Нате - конкретный призыв официального лица через средства массовой информации взрывать военные объекты на территории РФ. Мало?

В соотвествии с главой 7 Устава ООН, страны-члены имеют право на самооборону, в том числе и на превентивные меры в случае угрозы национальной безопасности.

В соответствии с III Гаагской конвенцией 1907 года, Россия имеет полное право объявить войну Украине - повод очевиден, речь идет об угрозе военным объектам на территории РФ со стороны государства-агерессора, каковым теперь является Украина. Это вовсе не означает, что нужно приводить в движение танковые колонны и бомбить Киев. Но ультиматум предъявить следует - ну хотя бы снять с депутата Черновол неприкосновенность и нижнее белье, и выдать ее в Ростов-на-Дону для показательной порки.

Но главное, конечно, не в телесном унижении гражданки Черновол, а в создании прецедента в отношениях с Киевом - в ответ на действия Украины должны следовать не пропорциональные, и куда более мощные ответные шаги. Да в общем-то и не только в отношении Украины... 

Ну и, находясь в формальном состоянии войны с Россией, Киеву будет уже не столь уютно гадить по мелочи. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
что за вопрос?! написал 28.10.2018 12:13
конечно все эти барановы-калашниковы будут отсиживаться в стороне, и детей своих за границу вывезут
а воевать и подыхать должны обманутые ими придурки
Калашников ни разу на Донбассе не был, зато во влажных мечтах идиота
описывал как будут гореть под российским артогнем Киев, Днепр, Харьков, Львов
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Дайте Баранову парабеллум!
Он будет отстреливаться. написал 28.10.2018 12:10
А будет ли?Или надеется отсидеться в сторонке?
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(без названия)
Фаина написал 28.10.2018 12:01
Умирающий старый ботоксный фюрер пытается затащить за собой в могилу всю Россию, а может и весь мир
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(без названия)
Кукиш написал 28.10.2018 11:58
Что на сайте такие дебилы, что готовы развязать захватническую войну с Украиной по больше?!Это, чтобы замазать внутренние проблемы РФ, ограбление и нищету, бесправие народа новым всплеском внешней враждебности( палочка -выручалочка?). Один Идиот уже предложил народу сгореть в "ядерном пламени". Никто больше цацкаться с бандитским режимом в Кремле не будет!
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Да здравствует Мировая Коммунистическая Революция!!!
Финни. написал 28.10.2018 11:58
Я только за.Я Советский коммунист."Наше отечество-все Человечество!".
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(без названия)
Фаина написал 28.10.2018 11:50
Вообще то война против Советской России была начата Ельциными.А где вообще находятся все отпрыски так называемой российской "элиты"?Детки Путина и Лаврова не хотят быть обычным пушечным мясом?Как нехорошо!В общем "...слава расистской фашистской помойке под названием "россия"!".
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(без названия)
мухаха написал 28.10.2018 11:49
А Крым захватила Россия или пяндосия? А повесить флаг России над Верховной Радой призывал Жирик.
Кто такой жирик тебе объяснять надо, чучело?
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(без названия)
стоик1256 написал 28.10.2018 11:23
сортирный Карлик призывает послать всех русских с детьми в Рай ради его процветания?
Про жириков , вообще, можно не говорить , все и так знаю?
.
БАРАНов явно в тренде...военная истерия на Рублевке зашкаливает, не хотят ехать в Гаагу - лучше всех отправят в Рай ?
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(без названия)
Вело написал 28.10.2018 11:18
Путинская РФ- это опасная пародия на "советскую империю зла"! Экономика примитивная, население вымирающее от политики кремлевских Упырей, но есть остатки ядерного оружия и воровские "Понты" питерской Шоблы! Гадят все кому могут и за это рано или поздно заплатят по полной!
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(без названия)
Финни написал 28.10.2018 11:16
Вообще то война против Советской Украины была начата Кравчуком.А где вообще находятся все отпрыски так называемой украинской "элиты"?Детки Черновол и Порошенко не хотят быть обычным пушечным мясом?Как нехорошо!В общем "...слава расистской иудейской помойке под названием "украина"!".
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НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ,СКОРО ОБЪЯВИТ
кулинарный критик написал 28.10.2018 11:14
Чем хуже будут идти дела в России(а они будут),тем более вероятен такой сценарий.Успехов в экономике нет и не предвидится,производство падает,доходы населения растут только по данным Росстата.а вот цены видит каждый.Доверие к власти стремительно падает.количество недовольных растет,брожение в обществе усиливается,а дальнейшее закручивание гаек может привести только к срыву резьбы.Эффект от крымнаш прошел,в Сирии завязли прочно и надолго.Что в таком случае может спасти Отца россиянской скреполежности?Правильно-маленькая победоносная война.Этот рецепт неоднократно применялся в мировой истории.Все в нем хорошо-ипатриотический подъем.и сплочение нации.и закрывание глаз на бытовые проблемы.Все,но у него есть один маленький,но существенный недостаток-это очень острое блюдо быстро вызывает изжогу и несварение желудка,а если повар еще и криворукий(как в нашем случае),то скорее всего у него не получится ни маленькой.ни победоносной.И вот тогда рвотный инстинкт проявится в полной мере.Вместе со всеми этими ингредиентами(ложью,пропагандой.запугивание.насилием.одурачиванием...)сметет все,в том числе и Повара с его поварятами(из ольгино).Но вот деда,чем острее блюдо и чем дольше заставляют его есть.тем большую ответную реакцию оно вызове.Вот тогда может вынести не тольео кулинаров,но и всю страну вместе с потребителями этого блюда,да зоодно может прихватить с собой весь мир,о чем Главный Повар в последнее время неоднократно заявлял.
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В соответствии с III Гаагской конвенцией 1907 года
Завидонов Никодиз написал 28.10.2018 11:09
В 1907 годе Рашки-гавняшки еще не было, была другая срана на этом самом месте.
У Украины нет возможности покрупному навредить бандитской Росфедерации, силы неравны.
Когда Рашка-гавняшка предательски отобрала Крым и начала войну в Донбассе , с убийствами десятков тысяч гражданского населения, все в Украине опешили и долго не знали - что делать конкретно.
Но и сейчас не понять "что делать", ведь на России в правительстве бандиты и воры, а им подпевают оболваненные скотомассы и быдлорвань.
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(без названия)
стоик1257 написал 28.10.2018 11:05
сортирный Карлик призывает послать всех русских с детьми в Рай ради его процветания?
Про жириков , вообще, можно не говорить , все и так знаю?
.
БАРАНов явно в тренде...военная истерия на Рублевке зашкаливает, не хотят ехать в Гаагу - лучше всех отправить в Рай ?
Ответить
Re: Войска россии находятся на территории украины-Да!
хаха написал 28.10.2018 11:03
И где же войска России находятся на территории Украины? Если вы имеете в виду российский Крым, то такая дешевка не прокатывает даже в Житомире.
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Re: это конечно же не повод Украине объявлять Россию агрессором
хаха написал 28.10.2018 11:02
А Максим Калашников уже депутат и советник министра?
Кстати, насчет газовых камер и прочего - подкрепите ваш высер пруфлинком, плз.
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(без названия)
вент написал 28.10.2018 11:02
Скажите-войска украины находяться на территории россии? Нет! Войска россии находятся на территории украины-Да! Так кто кому гадит? Подлые вы подонки,вот что я вам скажу!И это правда,весь мир знает...
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(без названия)
изумленный и ошарашенный написал 28.10.2018 10:55
Что?! Уже нет призывов идти на Киев и на Львов?! Взять Львов и Киев за две недели
Сжечь в газовых камерах всех бандеровцев и хохлов
А как кричали еще пару лет назад, как кричали...
Вот Максимка Калашников описывал как надо уничтожать ВСУ, как надо бомбить украинцев
но это конечно же не повод Украине объявлять Россию агрессором
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(без названия)
Финни написал 28.10.2018 10:50
Начало войны между двумя расистскими клерикальными помойками-Рашкой и Украиной_это начало Мировой Коммунистической революции.
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