На недавно открытом ленинградском ЗСД - крупное ДТП, есть жертвы

Восемь человек погибли в результате столкновения трех автомобилей на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 18:00 на 36-м километре ЗСД. Грузовик Iveco столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Scania, который выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex. Оба автомобиля загорелись.

Погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии, третий водитель не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, Россию Путинскую всё чаще сотрясают инфраструктурные проблемы, коллапсы, особенно в районе дорог. Зато, встречаясь с иностранными "лидерами" наш "лидер" признаётся в любви к Сибири - той самой, где тоже рушатся мосты, гибнут на дорогах тысячи за год...

26 октября, например, один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Михайловском районе Приморского края. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская. "По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - сказал собеседник агентства.

Она добавила, что следствие проводит проверку по факту обрушения.

В администрации Михайловского района агентству сообщили, что большегрузный автомобиль во время обрушения придавил ехавший по мосту легковой автомобиль.

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