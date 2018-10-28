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Московский листок

Клубная жизнь чревата драками: Гуфа избили в Москве

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 2

Клубная жизнь чревата драками: Гуфа избили в Москве

Рэп-исполнитель Гуф избит в российской столице. Обстоятельства драки выясняются. 

Согласно предварительным данным, музыкант, которого зовут Алексей Долматов, находится в дежурной части для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента. 

По сведениям РЕН ТВ, 39-летний рэпер написал заявление в полицию о нападении. 

К Гуфу в отделение приехала его подруга Кети Топурия.

Нападение на артиста совершено в московском клубе в ночь на 28 октября. Была ли у нападения личная или национальная подоплёка, выясняется.

Напомним, в феврале видео рэп-баттла между Гуфом и и Птахой (Давидом Нуриевым) набрало более 1,7 млн просмотров за два дня.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Финни написал 28.10.2018 11:43
Только в клерикальной помойке дочь так называемого "вора в законе".которому даже по их "понятиям" запрещено иметь детей,может быть эстрадной "звездой".Все пост-Советское является сплошным криминальным фейком."Гуф","Птаха","Кети"...-обычные жлобские погоняла из питерских подворотен.Махровое было во главе "независимых" государств-это "круто"!
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Жаль,что его не замочили!
Додик Тупария написал 28.10.2018 11:16
Изводить надо этих бормотологов как сифилис!
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