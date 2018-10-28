Клубная жизнь чревата драками: Гуфа избили в Москве

Рэп-исполнитель Гуф избит в российской столице. Обстоятельства драки выясняются.

Согласно предварительным данным, музыкант, которого зовут Алексей Долматов, находится в дежурной части для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента.

По сведениям РЕН ТВ, 39-летний рэпер написал заявление в полицию о нападении.

К Гуфу в отделение приехала его подруга Кети Топурия.

Нападение на артиста совершено в московском клубе в ночь на 28 октября. Была ли у нападения личная или национальная подоплёка, выясняется.

Напомним, в феврале видео рэп-баттла между Гуфом и и Птахой (Давидом Нуриевым) набрало более 1,7 млн просмотров за два дня.