Клубная жизнь чревата драками: Гуфа избили в Москве

Рэп-исполнитель Гуф избит в российской столице. Обстоятельства драки выясняются.
Согласно предварительным данным, музыкант, которого зовут Алексей Долматов, находится в дежурной части для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента.
По сведениям РЕН ТВ, 39-летний рэпер написал заявление в полицию о нападении.
К Гуфу в отделение приехала его подруга Кети Топурия.
Нападение на артиста совершено в московском клубе в ночь на 28 октября. Была ли у нападения личная или национальная подоплёка, выясняется.
Напомним, в феврале видео рэп-баттла между Гуфом и и Птахой (Давидом Нуриевым) набрало более 1,7 млн просмотров за два дня.
Финни написал 28.10.2018 11:43
Додик Тупария написал 28.10.2018 11:16