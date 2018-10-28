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Московский листок

Пальто Путина работает ньюсмейкером у всего кремлёвского пула

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 0

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Пальто Путина работает ньюсмейкером у всего кремлёвского пула

Ангела Меркель в ходе саммита в Стамбуле на русском языке пошутила, что президент РФ Владимир Путин надел "сибирское пальто". Запись этой короткой беседы опубликовал телеканал RT. 

"Сибирское пальто", - сказала она, увидев российского лидера. Тот ответил отрицательно, но по-английски. 

После этого президент РФ также по-английски отметил, что ему нравится "сибирское". 

Путин, Меркель, президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Тайип Эрдоган в субботу встретились в Стамбуле, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

- От Сирии до Сибирии, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и вот этой откровенной, позорной ерундой забиты все новостные ленты, все радиоэфиры, мудрецы-политолухи уже сели трактовать беседу о пальто: прямо какая-то салтыков-щедринщина! И это, кажется, покойный Войнович иронизировал над ролью шапки в Союзе писателей? (произведение экранизировано даже) Ну, так теперь - бери выше: роль пальто в мировой политике на кону. Пальто у них - важнейшая новость, о которой надо сообщить всем согражданам. А Путин - о, великий, мудрейший! - ответил Меркель на английском! А она - да что вы? - на русском спросила... С ума сойти - мирового уровня новость, срочно в номер! А вот про пенсионеров, обворованных этим амым, представляемым Путиным правящим классом - им недосуг писать, ведь смирились же. Им и пальто приходится донашивать советские даже, пенсионерам - но это в новости не попадёт. Грабьте на здоровье!..



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