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Московский листок

Скончался создатель "Бурана", соратник Королёва Вахтанг Вачнадзе

Опубликовано 28.10.2018 автором Виталий Чубатый в разделе комментариев 6

ссср космос in memoriam буран
Скончался создатель "Бурана", соратник Королёва Вахтанг Вачнадзе

Караченцова, о котором твердят все СМИ, конечно, жаль. Но почти никто не упомянул об ещё одном ушедшем в эти дни человеке, менее известном в силу своей профессии, но принёсшем значительно больше пользы стране. Три дня назад, 25 октября, на 90-м году жизни умер создатель советского многоразового космического корабля «Буран» Вахтанг Вачнадзе. 

«Буран» создавался как конкурент американским «Шаттлам», но на тот момент превзошёл соперников. Стоит отметить один только факт — «Шаттлы» до сих пор не умеют садиться в автоматическом режиме, при приземлении кораблём управляет астронавт. Наш «Буран» летал вообще без пилота и приземлился самостоятельно. Более того, при заходе на посадку бортовой компьютер с учётом метеоусловий дал команду на выполнение манёвра, который на Земле не просчитывали. Лишь потом при расшифровке записей стало ясно, что электроника на борту просчитала лучший вариант, чем изначально планировавшийся. 

Да и при старте компьютер спас «Буран» от возможной катастрофы. Изначально запуск в космос планировался на день 70-летия Комсомола, 29 октября 1988 года. Но менее чем за минуту до старта компьютер дал команду на отмену. В причинах разобрались, посмотрев записи — от корабля не отошла ферма, удерживающая конструкцию до старта. 

В результате запуск был перенесён, корабль слетал в космос свой единственный раз 15 ноября 1988 года. Все мы видели по советскому телевидению его взлёт и успешное приземление...

Открывалась новая эра пилотируемой и компьютеризированной космонавтики - но продлилась недолго, социальный регресс из СССР в "Россию, которую потеряли", "самостийную Украину" и далее на части - ставил совсем иные задачи перед обществом - задачи выживания...

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Всего комментариев к статье: 6
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Пашку Корчагина помним, грузина Ваху - нэт!
Ильин И. написал 28.10.2018 15:25
Прекрасные роли Карачевцева бессмертны. Воспитывают молодежь по уму.
А Ваха, хто такой этот Ваха, гвоздиками торговал или барсетки отжимал, кто помнит?
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Re: Ничего "Буран" не "превзошел"
Братан написал 28.10.2018 15:21
"С такими качествами долго не живут."
Это про бандеро-усраину? Да, это в точку!
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Ничего "Буран" не "превзошел"
Добрый написал 28.10.2018 15:10
Мало того, что полностью слизали с "Шаттла" схему, технические решения - так и не смогли сделать маршевые движки. Пришлось клепать отдельно ракету - "Энергию", на которую "Буран" присобачивался в качестве нашлепки. Идея многоразвости убивалась насмерть... А вы все продолжаете ***** на совок...
Совки-с. Ватники-с.
И с какого бодуна Ванчадзе "создатель "Бурана"? Вообще-то Лозино-Лозинский. Украинец, ессно. Как и Королев. Как и Глушко. Как и Челомей. Все это представители нации "бывших братьев" - ну те, которых вы подло и цинично обманули - ядерное оружие в обмен на гарантии территориальной целостности, договор о дружбе с признанием границ - а вышло ядерное оружие в обмен на отъем Крыма и войну на Донбассе.
Боковые блоки, кстати, к "Энергии" делала Украина. Систему управления - Украина. И "Сатану" - тоже Украина. А это основа ваших ядерных сил. Теперь - "сама-сама-сама". У вас же есть глава "Роскосмоса" журналист Рогозин - справитесь)
Вообще уровень подлости и глупости просто запредельный. С такими качествами долго не живут.
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Карачевцев важнее Вахи
Ильин И. написал 28.10.2018 14:27
Для народа эти личности несопоставимы. С Карачевцевым ушла эпоха.
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.-+,,,, написал 28.10.2018 14:02
Ну жалко конечно,но 90 лет это возраст дожив до которого можно считать свой жизненный путь законченным.
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(без названия)
Финни написал 28.10.2018 13:55
А Вы просто представьте себе каков был размер реального страха богатых психопатов из "цивилизованного" Запада перед Советским народом,который начал осваивать Космос.Война богатых психопатов против всего прогрессивного Человечества никогда не прекращалась.
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