Скончался создатель "Бурана", соратник Королёва Вахтанг Вачнадзе

Караченцова, о котором твердят все СМИ, конечно, жаль. Но почти никто не упомянул об ещё одном ушедшем в эти дни человеке, менее известном в силу своей профессии, но принёсшем значительно больше пользы стране. Три дня назад, 25 октября, на 90-м году жизни умер создатель советского многоразового космического корабля «Буран» Вахтанг Вачнадзе.
«Буран» создавался как конкурент американским «Шаттлам», но на тот момент превзошёл соперников. Стоит отметить один только факт — «Шаттлы» до сих пор не умеют садиться в автоматическом режиме, при приземлении кораблём управляет астронавт. Наш «Буран» летал вообще без пилота и приземлился самостоятельно. Более того, при заходе на посадку бортовой компьютер с учётом метеоусловий дал команду на выполнение манёвра, который на Земле не просчитывали. Лишь потом при расшифровке записей стало ясно, что электроника на борту просчитала лучший вариант, чем изначально планировавшийся.
Да и при старте компьютер спас «Буран» от возможной катастрофы. Изначально запуск в космос планировался на день 70-летия Комсомола, 29 октября 1988 года. Но менее чем за минуту до старта компьютер дал команду на отмену. В причинах разобрались, посмотрев записи — от корабля не отошла ферма, удерживающая конструкцию до старта.
В результате запуск был перенесён, корабль слетал в космос свой единственный раз 15 ноября 1988 года. Все мы видели по советскому телевидению его взлёт и успешное приземление...
Открывалась новая эра пилотируемой и компьютеризированной космонавтики - но продлилась недолго, социальный регресс из СССР в "Россию, которую потеряли", "самостийную Украину" и далее на части - ставил совсем иные задачи перед обществом - задачи выживания...
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Ильин И. написал 28.10.2018 15:25
А Ваха, хто такой этот Ваха, гвоздиками торговал или барсетки отжимал, кто помнит?
Братан написал 28.10.2018 15:21
Это про бандеро-усраину? Да, это в точку!
Добрый написал 28.10.2018 15:10
Совки-с. Ватники-с.
И с какого бодуна Ванчадзе "создатель "Бурана"? Вообще-то Лозино-Лозинский. Украинец, ессно. Как и Королев. Как и Глушко. Как и Челомей. Все это представители нации "бывших братьев" - ну те, которых вы подло и цинично обманули - ядерное оружие в обмен на гарантии территориальной целостности, договор о дружбе с признанием границ - а вышло ядерное оружие в обмен на отъем Крыма и войну на Донбассе.
Боковые блоки, кстати, к "Энергии" делала Украина. Систему управления - Украина. И "Сатану" - тоже Украина. А это основа ваших ядерных сил. Теперь - "сама-сама-сама". У вас же есть глава "Роскосмоса" журналист Рогозин - справитесь)
Вообще уровень подлости и глупости просто запредельный. С такими качествами долго не живут.
Ильин И. написал 28.10.2018 14:27
Дмитрий г.Запорожье.-+,,,, написал 28.10.2018 14:02
Финни написал 28.10.2018 13:55