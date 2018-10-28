Скончался создатель "Бурана", соратник Королёва Вахтанг Вачнадзе

Караченцова, о котором твердят все СМИ, конечно, жаль. Но почти никто не упомянул об ещё одном ушедшем в эти дни человеке, менее известном в силу своей профессии, но принёсшем значительно больше пользы стране. Три дня назад, 25 октября, на 90-м году жизни умер создатель советского многоразового космического корабля «Буран» Вахтанг Вачнадзе.

«Буран» создавался как конкурент американским «Шаттлам», но на тот момент превзошёл соперников. Стоит отметить один только факт — «Шаттлы» до сих пор не умеют садиться в автоматическом режиме, при приземлении кораблём управляет астронавт. Наш «Буран» летал вообще без пилота и приземлился самостоятельно. Более того, при заходе на посадку бортовой компьютер с учётом метеоусловий дал команду на выполнение манёвра, который на Земле не просчитывали. Лишь потом при расшифровке записей стало ясно, что электроника на борту просчитала лучший вариант, чем изначально планировавшийся.

Да и при старте компьютер спас «Буран» от возможной катастрофы. Изначально запуск в космос планировался на день 70-летия Комсомола, 29 октября 1988 года. Но менее чем за минуту до старта компьютер дал команду на отмену. В причинах разобрались, посмотрев записи — от корабля не отошла ферма, удерживающая конструкцию до старта.

В результате запуск был перенесён, корабль слетал в космос свой единственный раз 15 ноября 1988 года. Все мы видели по советскому телевидению его взлёт и успешное приземление...

Открывалась новая эра пилотируемой и компьютеризированной космонавтики - но продлилась недолго, социальный регресс из СССР в "Россию, которую потеряли", "самостийную Украину" и далее на части - ставил совсем иные задачи перед обществом - задачи выживания...

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