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Московский листок

Миллионеров не заинтересовала рок-клубная анкета Виктора Цоя

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 1

ссср ленинград рок
Миллионеров не заинтересовала рок-клубная анкета Виктора Цоя

Документ, заполненный Цоем для вступления в Городской рок-клуб, остался без покупателя. 

Анкета была выставлена на продажу за 950 тысяч – 1 миллион рублей. В документе Виктор Цой указал, какими инструментами владеет, где живет, свой номер телефона и любимые музыкальные группы: «Аквариум», «Зоопарк», «Странные игры», Dead Can Dance, Play Dead, Dead or Alive и Dead Cennedys. 

Цой заполнил анкету в 1981 году, когда группа еще называлась «Гарин и гиперболоиды», позже на документе дописали новое название группы – «Кино», сообщается на сайте аукциона. Книга «Детектив и политика» с автографом Виктора Цоя, за 20 тысяч рублей, также продана не была.

Напомним, владелец документов Виктора Цоя, который выставил их на продажу на сайте объявлений, рассказал, откуда у него паспорт музыканта и черновики песни группы «Кино». Об этом пишет «Бумага». 

Оказывается, петербуржец по имени Дмитрий лично был знаком с Цоем и много лет назад рок-музыкант, лидер группы «Кино» забыл ценные бумаги у него дома. 

В 1980-е годы Дмитрий жил на улице Рубинштейна, что недалеко от того места, где некогда находился знаменитый Ленинградский рок-клуб. Виктор Цой бывал у него дома и однажды забыл там рукописи и записную книжку. 

Дмитрий также добавил, что бумаги нашли только 7 лет спустя после смерти музыканта. 

В настоящее время петербуржец, устав от назойливых звонков, снял свое объявление. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». Дмитрий передал личные вещи Цоя аукционному дому «Литфонд». 

Теперь стартовая цена паспорта – 2,5 миллиона рублей, записной книжки с телефонами рок-музыкантов – 500 тысяч рублей, рукописи песен, среди которых знаменитая «Перемен!», оценили в 250 тысяч рублей.  

Новость по теме:

Паспорт и черновики Виктора Цоя уйдут с молотка



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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Георгиевич Казарян написал 28.10.2018 14:42
Скорблю по погибшим.
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