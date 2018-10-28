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Московский листок

Моджахеды поставили российским военспецам и пригожинским наёмникам в ЦАР ультиматум

Опубликовано 28.10.2018 в разделе комментариев 1

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Моджахеды поставили российским военспецам и пригожинским наёмникам в ЦАР ультиматум

Лидер военнизированой группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральноафриканской Республике Абдулай Хиссен выдвинул ультиматум войскам ЦАР и находящимся на подконтрольных группировке территориям российским военным. «У правительственных войск, дислоцированных в районах, оккупированных бывшими группами “Селеки”, есть 48 часов, чтобы покинуть эти районы»,— заявил он (цитата по AFP). 

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия согласовывает с ООН направление дополнительных 60 военных инструкторов в ЦАР. 

«Я не исключаю, что это так. Если нужно больше инструкторов — будет больше, если меньше — будет меньше»,— заявлял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов (цитата по «Интерфаксу»). 

Также в начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) о создании представительства Минобороны России при Министерстве национальной обороны и восстановления армии ЦАР. Таким образом, ЦАР будет оказано содействие в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе, в обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники. 

Страна с населением в 4,5 миллиона человек, богатая алмазами и ураном, считается одной из самых бедных в мире.

Путинская Россия тем временем заявила, что будет и дальше "расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами", используя не только политико-дипломатические методы, но и военно-техническое взаимодействие, то есть продолжит поставки военной продукции в Центральную Африку. 

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в ответ на вопрос агентства Reuters о действиях России в Африке и Центрально-Африканской республике (ЦАР), РФ развивает военно-техническое сотрудничество с ЦАР и другими странами Африки, помогает им в оснащении вооруженных сил современной боевой техникой, способствует созданию "боеспособных подразделений, которые могли бы эффективно противостоять имеющимся во многих регионах Африки террористическим группировкам". 

В МИД напомнили, что президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера обратился к России с просьбой укрепить национальные вооруженные силы и органы безопасности республики. Поэтому Москва оказал военно-техническую помощь "в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН". 

В январе-феврале 2018 года туда была отправлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. 

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Всего комментариев к статье: 1
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ЦАР
О написал 28.10.2018 18:52
Очень приятно, царь
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