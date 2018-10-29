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Московский листок

Решено инициировать возврат Наурского и Шелковского районов из состава Чеченской республики в Ставрополье

Опубликовано 29.10.2018 автором Сергей Попов, атаман Кавказской казачьей линии, государственный советник РФ II класса в разделе комментариев 2

чечня казаки ставрополь
Решено инициировать возврат Наурского и Шелковского районов из состава Чеченской республики в Ставрополье

В Пятигорске собрался Круг Кавказской казачьей линии. На нем было решено инициировать возврат Наурского и Шелковского районов из состава Чеченской республики в состав Ставропольского края, исторически принадлежавших терским казакам.Что известно даже школьникам.

Абсолютно справедливый душевный порыв патриотической общественности края вызвали недавние волнения в Ингушетии, вызванные перекраиванием границы между двумя национальными республиками.

Но в отличии от внутреннего конфликта между Чечней и Ингушетией Ставропольский край никому ничего не должен. Наоборот, должны ему. Казачество лишь ставит вопрос о возврате неправомерно отнятого. Без решения территориального вопроса продолжится всё возрастающий отток русского населения с Северного Кавказа, в числе главных угроз стране названный в проекте Стратегии государственной национальной политики, на днях утвержденном президиумом Совета по межнациональным проблемам при Президенте РФ.

Очень хочется надеяться, что возврат в текст Стратегии положения о государствообразующей роли русского народа не окажется пустой декларацией, за которой не последует никаких реальных шагов. Потребовалась уйма времени и усилий, чтобы вписать в текст документа простые понятные слова "Российское государство складывалось, как единение народов, ядром которого выступал русский народ".

Собор Русского Народа ещё в 2010 году провел Форум, на котором возврат Ставрополью отрезанных у него русских районов был назван важнейшим условием обеспечения социальной стабильности в регионе. Сегодняшние события подтверждают справедливость прогнозов, дававшихся нашими экспертами в 2010 году.

Обращение Круга Кавказской казачьей линии к губернатору Ставропольского края В.В.Владимирову и председателю Краевой Думы Г.В.Якубову.

«…В последние двадцать лет произошел массовый исход индустриального русского и казачьего населения из городов и станиц республик Северного Кавказа. Остались только заброшенные православные кладбища и республиканские столицы, построенные руками русских солдат, казаков, переселенцев из внутренних регионов России. Численность славянского населения в регионе сократилась до критического уровня, уже угрожающего целостности Российской Федерации.

Этот исход привел не только к потере человеческого ресурса необходимого для возрождения и модернизации промышленности в республиках Северного Кавказа, но и к обострению межэтнических противоречий в самих республиках и межгосударственных отношений между ними. Закономерный результат того, что ныне каждая республика является государством в составе Российской Федерации со всеми атрибутами государственной власти вплоть до конституционных судов.

За время. прошедшее с мартовских выборов Президента РФ, мы наблюдаем резкий рост межэтнической напряженности в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и других субъектах РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Но особую остроту они достигли внутри вайнахского этнического анклава, состоящего практически из одного этноса, но имеющего два «государственных образования» — Республику Ингушетия и Чеченскую Республику.

Инициатива главы Чеченской республики Р.А. Кадырова по установлению новых границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой полностью поддержана руководством РФ в лице полномочного представителя Президента РФ в СКФО А. Матовникова, присутствовавшего 26 сентября при подписании соглашения между главами республик.

Созданный прецедент позволяет законодательной и исполнительной властям Ставропольского края проявить инициативу в восстановлении исторической справедливости.

Наурский и Шелковский районы, подаренные Н.С. Хрущёвым Чечено-Ингушетии в 1956 году, должны быть возвращены в состав Ставропольского края ради обеспечения безопасности и целостности Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что предметом земельных разногласий между Чечней и Ингушетией являются земли Сунженского и Надтеречного районов этих республик, где в течение нескольких столетий проживали терские казаки, являясь гарантом стабильности и спокойствия в регионе.

Ещё четверть века назад жители Наурского и Шелковского районов обращались к руководству Российской Федерации с просьбой остановить этноцид русского и казачьего населения на Северном Кавказе, что возможно лишь путем возвращения русских районов в русский край.

Если и сегодня голос народа не будет услышан Москвой, возможны любые непредсказуемые эксцессы.

Казаки Кавказской Линии и всего Юга России убеждены, что дальнейшая моноэтнизация на территориях северокавказских республик приведет к эскалации межэтнических конфликтов на Северном Кавказе. Только возвращение конституционных прав русским и казакам в регионе может обеспечить стабильность и экономический рост южных рубежей России.

Мы убеждены в том, что наше обращение поддержат все здравомыслящие люди страны.

Принято в Ставрополе 13 октября при участии нереестровых атаманов и казаков Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, Астраханской области, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

14 октября на заседании постоянно действующего совещания “Гражданский форум Ставрополья” обращение было поддержано 10 общественными и партийными организациями Ставропольского края.



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Всего комментариев к статье: 2
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А что нам по этому поводу может сказать Великий и Могучий Эмир всея Шишни?
Или он предпочитает помолчать? написал 29.10.2018 09:52
Правильно! Эмиры зазря не кукарекают.
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(без названия)
Штопор написал 29.10.2018 09:21
Никаких настоящих казаков в Рашкозоне сейчас нет. А есть только чекистские имитаторы.
Так что беспокоится не надо.
Вот когда Рашка распадется на 20 тысяч мелких княжеств, только тогда возможно и появятся настоящие казаки.
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