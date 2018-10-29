Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На отпевании Караченцова агент Михайлов будет пиарить себя

Опубликовано 29.10.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

гундяев караченцов
На отпевании Караченцова агент Михайлов будет пиарить себя

Попасть на рок-оперу «Юнона и Авось» в Ленком с Николаем Караченцовым в главной роли даже мне - правдисту было нелегко.

Не было у нас никаких преференций. Но каким-то образом исхитрился достать два билетика в партер.

С тех пор, пожалуй, пересмотрел все фильмы с его участием. Ну, а его голос, его песни… Это его голос и его песни. Как и игра, голос и песни Андрея Миронова, умершего на рижской сцене 16 августа 1987 года.

Вот говорят: ушел Караченцов, и с ним ушла целая эпоха. Точно так же говорили:

- Ушел Муслим Магомаев, и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Эдуард Хиль, и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Михаил Задорнов (скоро год), и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Иосиф Кобзон, и с ним ушла целая эпоха.

А кто пришел на их место? Никто. Потому что знаменитыми их сделала советская система.

А нынешняя, рваческая, может только уродовать школяров с помощью американского ЕГЭ, «винтить» подростков на акциях протеста, гнобить их за лайки, посты-репосты и выдавливать из страны самых талантливых и неординарных.

Помните, как в Подмосковье в апреле покончил с собой 17-летний школьник, которого за увлечение химией называли юным гением? В предсмертной записке он написал, что его буквально затравили спецслужбы.

Вчера десятки порталов объявили со ссылкой на Telegram (!) «говорящей головы» РПЦ Легойды: «29 октября патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова».

Против ли я отпевания? Нет, конечно. Только вот не помню, чтобы кого-то из знаменитостей отпевал в последнее время «второразрядный агент советского КГБ Михайлов».

После того, как он в начале марта учинил в Болгарии международный скандал и поссорил с ней Россию, ему, как я полагаю, было велено залечь на дно. Долго же не высовывался.

Не в том беда, что он в молодости был сексотом КГБ. Эту РПЦ как мы знаем, начали создавать в тяжелейшем 1943 году по указанию генсека ВКП(б) Сталина.

Так что партия отбирала в настоятели открывающихся церквей самых лучших своих коммунистов и чекистов. А кого еще? Правда, меня однажды поправили: не сама партии отбирала, а НКВД.

Но уж если тебя публично разоблачили в глазах всей Европы - имей совесть скрыться с глаз. По неписанным чекистским законам, проваленный агент должен уйти в тень.

А этот не уходит, потому что сразу будет отлучен от государственной кормушки. «Мерседеса» из президентского гаража с «мигалкой», телохранителей, самолета.

Охрану своей персоны господу богу «агент Михайлов» не доверяет. Чем, конечно, оскорбляет религиозные чувства православных верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ).

 К тому же министр обороны Шойгу, вопреки Уставу гарнизонной и караульной службы, распорядился, чтобы в регионах г-на Гундяева у трапа самолета встречал почетный воинский караул. Плюс прехорошенькие дамочки - выбор  на усмотрение губернатора.

Не раз сообщали хорошо информированные источники, что Владимир Михайлович не женат. Живет без регистрации в грехе со своей сверстницей. Нам до этого какое дело?

Важно другое. Как писал немецкий поэт Гейне, «они тайком попивали вино, проповедуя воду публично». В этом вся суть двурушнической морали «табачного митрополита».

Вы не заметили, что в информации Легойды для СМИ насчет отпевания великого актера нет обычных человеческих слов: «С согласия жены и сына»?

А они там в Кремле и не считают нужным с ними что-то согласовывать. Их, я думаю, просто поставили перед фактом. Ибо сейчас нужно накручивать рейтинг и реноме оскандалившему патриарху. И для этого ищут любой повод, любую зацепку.

Так что в «актерской» церкви Вознесения Словущего в Брюсовском переулке этот «шоумен от РПЦ» будет не столько отпевать актера, сколько пиарить себя.

Да еще, не дай бог, ляпнет какую-нибудь чушь вроде «вины всего нашего народа за цареубийство».

Почему церковь называется «актерской»? Она находится в самом центре Москвы, за Центральным телеграфом и по просьбам советских актеров никогда не закрывалась.

В Политбюро чутко относились к капризам и пожеланиям артистической богемы. Это к вопросу о гонениях на религию и верующих в мрачные годы «тоталитаризма».

Как-то я уже недоумевал, почему в нелегитимной администрации президента под руководством эстонца Вайно собираются «начать обсуждение смягчения статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих» (https://forum-msk.org/material/region/14899364.html)

Ни законом, ни Конституцией ей такие полномочия не прописаны. Да мало ли что не прописано…

Меня всякий раз забавляет, когда после смерти знаменитости они там собираются и решают: где ее похоронить? На Троекуровском, Новодевичьем или на мемориальном кладбище в Мытищах?

Популярную актрису туда, а балерину - сюда. Поближе к ЕБН. Почему? Похоронную логику этих безбожников понять невозможно.

Не буду называть фамилий, но когда родные последнего советского главы Кабмина Валентина Павлова попросили похоронить его на том же Троекуровском - последовал категорический отказ. Недостоин.

Они там все молоды, бодры, веселы и считают, что будут жить вечно. А потому вправе решать, где какой знаменитый человек имеет право быть погребенным, а где нет.

Но, по мнению экспертов, эпоха орудийных лафетов неумолимо возвращается…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Путин вечен!
Sarkofag написал 29.10.2018 01:42
Фишка в том, что Путина не примет ни рай, ни ад. У чертей своего такого добра хватает. Значит жить ему и править нами вечно
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рожденные революцией
Рожденные революцией
28.10.2018
Автокефалия УПЦ: о чем умолчал Шарий?
Автокефалия УПЦ: о чем умолчал Шарий?
27.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Куда ты катишься, Русь?.. (2)
Больше миллиона россиян лишены конституционного права на свободу передвижения (0)
На отпевании Караченцова агент Михайлов будет пиарить себя (1)
Моджахеды поставили российским военспецам и пригожинским наёмникам в ЦАР ультиматум (8)
Миллионеров не заинтересовала рок-клубная анкета Виктора Цоя (8)
Скончался создатель "Бурана", соратник Королёва Вахтанг Вачнадзе (19)
Пальто Путина работает ньюсмейкером у всего кремлёвского пула (6)
"Стена скорби" в Коммунарке воспевает заговор Тухачевского и его подельников (43)
Клубная жизнь чревата драками: Гуфа избили в Москве (13)
А не пора ли объявить войну Украине - вот и повод под рукой (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: АПН Северо-Запад: что украли у Бельянинова?
Дарья Митина Дарья Митина: Праздник везде и всюду
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать
Максим Калашников Максим Калашников: На следующей неделе Рой ТВ едет в Выксу. И еще раз о совещании в "Президент-отеле"
Максим Калашников Максим Калашников: Быть ли Партии Поклонской?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss