На отпевании Караченцова агент Михайлов будет пиарить себя

Попасть на рок-оперу «Юнона и Авось» в Ленком с Николаем Караченцовым в главной роли даже мне - правдисту было нелегко.

Не было у нас никаких преференций. Но каким-то образом исхитрился достать два билетика в партер.

С тех пор, пожалуй, пересмотрел все фильмы с его участием. Ну, а его голос, его песни… Это его голос и его песни. Как и игра, голос и песни Андрея Миронова, умершего на рижской сцене 16 августа 1987 года.

Вот говорят: ушел Караченцов, и с ним ушла целая эпоха. Точно так же говорили:

- Ушел Муслим Магомаев, и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Эдуард Хиль, и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Михаил Задорнов (скоро год), и с ним ушла целая эпоха.

- Ушел Иосиф Кобзон, и с ним ушла целая эпоха.

А кто пришел на их место? Никто. Потому что знаменитыми их сделала советская система.

А нынешняя, рваческая, может только уродовать школяров с помощью американского ЕГЭ, «винтить» подростков на акциях протеста, гнобить их за лайки, посты-репосты и выдавливать из страны самых талантливых и неординарных.

Помните, как в Подмосковье в апреле покончил с собой 17-летний школьник, которого за увлечение химией называли юным гением? В предсмертной записке он написал, что его буквально затравили спецслужбы.

Вчера десятки порталов объявили со ссылкой на Telegram (!) «говорящей головы» РПЦ Легойды: «29 октября патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова».

Против ли я отпевания? Нет, конечно. Только вот не помню, чтобы кого-то из знаменитостей отпевал в последнее время «второразрядный агент советского КГБ Михайлов».

После того, как он в начале марта учинил в Болгарии международный скандал и поссорил с ней Россию, ему, как я полагаю, было велено залечь на дно. Долго же не высовывался.

Не в том беда, что он в молодости был сексотом КГБ. Эту РПЦ как мы знаем, начали создавать в тяжелейшем 1943 году по указанию генсека ВКП(б) Сталина.

Так что партия отбирала в настоятели открывающихся церквей самых лучших своих коммунистов и чекистов. А кого еще? Правда, меня однажды поправили: не сама партии отбирала, а НКВД.

Но уж если тебя публично разоблачили в глазах всей Европы - имей совесть скрыться с глаз. По неписанным чекистским законам, проваленный агент должен уйти в тень.

А этот не уходит, потому что сразу будет отлучен от государственной кормушки. «Мерседеса» из президентского гаража с «мигалкой», телохранителей, самолета.

Охрану своей персоны господу богу «агент Михайлов» не доверяет. Чем, конечно, оскорбляет религиозные чувства православных верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ).

К тому же министр обороны Шойгу, вопреки Уставу гарнизонной и караульной службы, распорядился, чтобы в регионах г-на Гундяева у трапа самолета встречал почетный воинский караул. Плюс прехорошенькие дамочки - выбор на усмотрение губернатора.

Не раз сообщали хорошо информированные источники, что Владимир Михайлович не женат. Живет без регистрации в грехе со своей сверстницей. Нам до этого какое дело?

Важно другое. Как писал немецкий поэт Гейне, «они тайком попивали вино, проповедуя воду публично». В этом вся суть двурушнической морали «табачного митрополита».

Вы не заметили, что в информации Легойды для СМИ насчет отпевания великого актера нет обычных человеческих слов: «С согласия жены и сына»?

А они там в Кремле и не считают нужным с ними что-то согласовывать. Их, я думаю, просто поставили перед фактом. Ибо сейчас нужно накручивать рейтинг и реноме оскандалившему патриарху. И для этого ищут любой повод, любую зацепку.

Так что в «актерской» церкви Вознесения Словущего в Брюсовском переулке этот «шоумен от РПЦ» будет не столько отпевать актера, сколько пиарить себя.

Да еще, не дай бог, ляпнет какую-нибудь чушь вроде «вины всего нашего народа за цареубийство».

Почему церковь называется «актерской»? Она находится в самом центре Москвы, за Центральным телеграфом и по просьбам советских актеров никогда не закрывалась.

В Политбюро чутко относились к капризам и пожеланиям артистической богемы. Это к вопросу о гонениях на религию и верующих в мрачные годы «тоталитаризма».

Как-то я уже недоумевал, почему в нелегитимной администрации президента под руководством эстонца Вайно собираются «начать обсуждение смягчения статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих» (https://forum-msk.org/material/region/14899364.html)

Ни законом, ни Конституцией ей такие полномочия не прописаны. Да мало ли что не прописано…

Меня всякий раз забавляет, когда после смерти знаменитости они там собираются и решают: где ее похоронить? На Троекуровском, Новодевичьем или на мемориальном кладбище в Мытищах?

Популярную актрису туда, а балерину - сюда. Поближе к ЕБН. Почему? Похоронную логику этих безбожников понять невозможно.

Не буду называть фамилий, но когда родные последнего советского главы Кабмина Валентина Павлова попросили похоронить его на том же Троекуровском - последовал категорический отказ. Недостоин.

Они там все молоды, бодры, веселы и считают, что будут жить вечно. А потому вправе решать, где какой знаменитый человек имеет право быть погребенным, а где нет.

Но, по мнению экспертов, эпоха орудийных лафетов неумолимо возвращается…