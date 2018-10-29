Больше миллиона россиян лишены конституционного права на свободу передвижения

Более 1 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России. "Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации", - сообщили в ФССП. На 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 млн кредитных должников.

По данным службы, на 1 сентября этого года приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на 1,7 трлн рублей (средняя сумма долга составила 377 тыс. рублей).

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Понятно, что если 6 лет подряд россияне нищают и нищают, то число неплатежеспособных должников будет расти и расти.

Но скажите, какая связь между долгом по кредиту и выездом за границу? Особенно если человек намерен поправить свое финансовое положение за счет работы за рубежом...

По существу, ФССП подменяет процесс взыскания долгов - поиском должников и ограничением их конституционного права на свободу передвижения. Понятно, долги взыскивать трудно, а подгадить ближнему - легко и просто!

А что толку? Толку никакого, но зато все при деле.

А.Б.