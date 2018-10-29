Куда ты катишься, Русь?..

Ведь была же нормальная страна, которая называлась Союз Советских Социалистических республик. Народ трудился и жил не задавая лишних вопросов власти. Для народа главное иметь работу чтобы содержать семью иногда поехать отдохнуть на море, в санаторий, дом отдыха и в конце концов полежать в профилактории. Была в стране и медицина для народа. Крупные предприятия имели свои поликлиники и больницы. И всё это за копейки для рабочего человека и членов его семьи. Профсоюз работал на человека. Все дети без исключения в летний период отдыхали посменно в пионерских лагерях. Конечно не всё было гладко, но оно было. И что - то случилось в головах наших чиновников самого высокого ранга, которые не захотели так жить. Теперь живём по - новому. Ни работы, ни отдыха ни себе, ни детворе. Ликвидировали и медицину. Работа, отдых теперь только чиновникам и просто воровской элите. Вся эта мразь теперь лечится за бугром, а потом проходит реабилитацию на золотых яхтах по несколько месяцев в году. Подсаливается организм от морского экологически чистого воздуха на столетний период. Выходят на землю и от обилия чувств обнимаются со своими "товарищами" по воровскому бизнесу. Вот так живёт верх нашего государства.

Раньше Москва была на передовых позициях по социальному положению народа. И магазины были побогаче, и медицина на передовых позиция того времени. Тысячи иностранцев приезжали поправить здоровье. Всё изменилось с точностью наоборот. В магазинах всё есть, но цены кусаются и уже простой народ не едет за продуктами и за здоровьем, да и продукты стали не пригодными для употребления. Москвичам мы не нужны. В столице собирается криминал, хотя С - Петербург считается криминальной столицей.

На днях в столице против здания министерства здравоохранения состоялась акция "За достойную и доступную медицину". Дожили в столице митингуют против развала здравоохранения. И кто от правительства озаботился этой проблемой? Власть вообще не слышит народ. Но мы сами ничего не делаем, чтобы нас услышали.

Яблочник из Пскова Лев Шлосберг пишет: "Путин живёт в своей реальности и ультимативно требует от российских и зарубежных политиков и от граждан страны, чтобы они разделяли его реальности, эту систему ценностей, эту систему координат. Он говорит, что люди все понимают необходимость пенсионной реформы. От понимания до поддержки, на самом деле, огромная дистанция. Деньги от экономии на реформе пойдут на силовые структуры, на поддержку олигархов, которые держат эту власть. Путин сделал вещь абсолютно чудовищную, вернул страну в средневековье в 21 - м веке, он перевёл всю систему власти и бизнеса на систему кормления".

Меня и моих земляков гложет один единственный вопрос на который мы не можем найти ответ. Неужели наш президент не понимает, что страна валится, экономика топчется на одном месте и даже падает. Нищенские зарплаты и пенсии заморожены, а в некоторых регионах даже стали меньше. Отменены доплаты и переработка, на бумаге сокращён рабочий день. Не произошло импортозамещения, просто поменяли государства. Предприятий новых нет и нет новых технологий.

Россия покрыта метастазами провалов правительства. Повсюду развал и противоречия. Ответственность власти перед народом отсутствует. Власть не может предложить никакой государственной идеи, кроме одной - сохранить себя, накопленное, а может наворованное имущество и деньги. Путин взялся за старое, привычное дело - совать в горло России свой милитаризм. России никто не угрожает, но президент заявляет об ответном ядерном ударе, говорит об уничтожении мира. У народа другие проблемы - пенсионная реформа, развал медицины, повышение налоговой нагрузки, рост тарифов ЖКХ, цен, нищенские зарплаты, отсутствие нормальной работы, фантастическое обогащение небольшой группы людей. Это самые важные темы. Разговоры президента о войне - отвлекающий маневр. И люди действительно мирятся с политикой президента, говорят лишь бы не было войны. Ядерной войны не будет. Это понимает и Трамп. Он вместе с Западом хотит разорить Россию экономическими средствами. Вогнать страну в новую гонку вооружений. Может случиться война технологий. США расчленили Югославию без наземных сил. А почему это нельзя применить к России? Погибнут миллионы и Россия перестанет существовать. Может этого добивается нынешняя власть? У всех у них есть запасные аэродромы нафаршированные миллиардами. Мир останется, сдохнет народ, а власть перебежит в подготовленные объекты в других странах. Не хотелось бы иметь такую перспективу.

Пишет экономист Юрий Болдырев, которого съезд КПРФ и патриотических сил предлагал на выборы президента. "Путин планирует помочь Египту. Деньги в 25 миллиардов долларов возьмут из фонда национального благосостояния, который создавался для поддержки пенсионной системы". Для Египта деньги нашли, а для собственного народа нет. При этом наши компании имеют за рубежом около 500 миллиардов долларов. Почему бы не позаимствовать 25 миллиардов на Египет. Наверное власть не уверена, что эти миллиарды вернутся. Если не вернутся народные средства, то власть об этом даже не вспомнит. А вот компании потребуют ответа и возврата средств. В современных фильмах что делают "авторитеты" если им не возвращают долги ? Берут в заложники родственников, зачастую убивают. Убивают и должника. Наша власть всё предусматривает, чтобы остаться вне разборок.

Улучшения жизни народа до 2024 год не планируется. Но мы не знаем что будет после официального конца срока долгожителя. Эксперты говорят, что Путин останется в политике, которая будет влиять на дальнейшее скатывание страны в тар - тарары. Однако чиновники живут и уже давно на широкую ногу, и при этом советуют народу:

-Депутат Илья Гаффнер. "Если у вас не хватает денег даже на еду, то нужно меньше питаться, это полезно для здоровья".

- Мэр Вологды - Евгений Шулепов. "В тяжёлые времена можно собирать и готовить крапиву".

- Депутат Госдумы Петя Толстой. "Россиянам не нужно импортные лекарства и в качестве аналога предложить лечение корой дуба и настойкой боярышника".

-Сенатор Сергей Лисовский. "Зачем вам качественные лекарства, если можно лечиться аскарбинками, марганцовкой.

-Валентина Матвиенко. "Студентам стоит купить себе по квартире площадью не менее 50 метров".

-Дмитрий Медведев. "Если вы учитель или кто - нибудь ещё и хотите денег, тогда просто идите в бизнес". Там их ждут с распростёртыми руками. И это говорят и пишут чиновники российского правительства и государственные служащие. Это хамло представляет сообщество депутатов, мэров, сенаторов, правительства. А люди ждут от них изменений в улучшении жизни. Такого хамства от руководства страны мир ещё не знал, а мы утирая слёзы, заливаем горе палёной водкой и боимся собраться на Красной площади и потребовать отстранения от власти президента. Ведь всё делается с его согласия.

Писатель и фронтовик В.Бушин пишет так: "В фундаменте нынешней политической системы России заложены ограбление народа, ложь, бесстыдство, безответственность, презрение к народу и клевета на его историю. Медведев способен только мурлыкать о взаимопонимании, о единодушии, о консенсусе с товарищем Путиным". Чуть дальше фронтовик В.Бушин пишет: "То он явится на телеэкранах полуголым - смотри, народ возлюбленный, какие я бицепсы накачал на галерах; то нырнёт в море и с первого нырка вытащит две амфоры времён Александра Македонского; то лобзание вот этой щуки покажет в надежде, что мы забудем о только что сгоревшем "Протоне" ценою в несколько миллиардов. Когда показали спектакль со щукой, журналист В.Кондратьев, внушал нам: "Не подумайте, ради Бога, что там на дне кто - то сидит в скафандре уже наготове со щукой. Нет, нет просто наш президент так удачлив во всём". Думаю комментарии излишни. Удачливость президента народ чувствует своей шкурой. Погосты даже в деревнях цветут. Гектары свежих могил. Возможно для власти это тоже удача. Меньше ртов и медицинского персонала.

В Совете Федерации министр труда М.Топилин докладывал: "Зарплаты растут беспрецедентными темпами. Этому способствует увеличение МРОТ. За год рост составит 11 %. В первом полугодии 2017 года на 1,1 миллион человек сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума и составило 20 миллионов человек". Ну как можно держать в правительстве такого министра? На самом деле они все такие. И мы ведь точно такие же. Как бы нас ни грабили чиновники мы согласны. А что же с нами будет дальше? Что Топилин знает о жизни народа, получая больше миллиона зарплаты и премиальные возможно каждый месяц.

А вот что пишет депутат от "Единой России" А.Исаев: "При явном избытке денег в госбюджете российские власти (в стране одна власть) требуют снижения всех реальных зарплат, которые так или иначе привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Госдума одобрила правительственный законопроект, по которому с января 2019 года МРОТ увеличится на 117 рублей, или на 1 %, при ожидаемом росте цен на 4,5 - 5,5 %. Такое повышение МРОТ означает автоматическое снижение зарплат". И это пишет депутат правящей партии.

24.10.2018 президент проводит Государственный Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Он обратился к главам госкомпаний и корпораций с требованием предоставить предложения по возможному вкладу в нацпроекты. Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались. В этой связи все мы ждём от руководителей ВЭБа, "Гзпрома", "Ростеха", "Ростелекома","Роснефти", "Росатома" и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва. Мне впервые показалось, что президент впадает в детство. Пресс - секретарь "Роснефти" М.Леонтьев комментировать сроки представления не стал. Однако 18 - го октября стало известно о проблемах с подготовкой нацпроектов. Силуанов заявил, что профильные ведомства так и не представили предложения о финансировании всех нацпроектов. Значит президент обратился к компаниям с госучастием. А что с теми компаниями, которые полностью принадлежат частным лицам? В стране нет государственной дисциплины. Более того названные президентом компании не могут и не должны представлять национальные проекты. Это не их обязанность. Они при давлении могут представить программы и финансы в урезанном варианте. Кто захочет себя нагружать по полной? Путин за 19 лет сосем потерял ориентиры. В СССР этими вопросами занималось специальная организация - "Госплан". Никуда вы о этого не уйдёте если действительно хотите развивать экономику. Конкретный пример вашего бестолкового руководства экономикой страны - майские указы 2012 года не выполнены. Более того как пишет один профессор они нанесли огромный урон развитию страны. Закрыты тысячи предприятий, развалена окончательно медицина. Зарплата подросла примерно на 10 % вместо 200% как отмечено в указах. То же самое будет и в нынешней шестилетке.

Кто видел национальный проект или национальные проекты? Силуанов произносит фразу -"всех национальных проектов". Их что много? Но ведь в нормальном государстве проект должен быть один, который увязывает все финансы и на этой основе разрабатываются проекты для регионов и министерств с учётом необходимости в ближайшие годы. Президент проекты прорыва обосновывает на басне Крылова "лебедь, рак да щука", очевидна та которую он демонстрировал на отдыхе.

Президент нашёл 630 миллиардов рублей на увеличение содержания чиновников. Нашёл ещё 1,7 миллиардов рублей на поддержание своей администрации, а для народа денег нет. Но ведь денег нет и на развитие экономики. Об Этом говорит, Т,Голикова, А.Кудрин. Об этом говорят многие учёные, например, профессор Л.Ольштынский. Вот так мы и живём перебиваясь с хлеба на воду и никто толком не скажет о том, что надо делать. Жаль очень жаль. А Русь катится в пропасть.