Разбился новенький Boeing 737 со 180 пассажирами на борту

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает BBC. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Лайнер, выполнявший рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, из которых двое детей и младенец, а также восемь членов экипажа.

По информации Flightradar 24, рейс JT 610 выполнял самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP, лайнеру всего три месяца. Борт совершил первый полет 30 июля 2018 г., передан в компанию 13 августа.