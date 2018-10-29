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Московский листок

Разбился новенький Boeing 737 со 180 пассажирами на борту

Опубликовано 29.10.2018 в разделе комментариев 1

Разбился новенький Boeing 737 со 180 пассажирами на борту

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает BBC. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява. 

Лайнер, выполнявший рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, из которых двое детей и младенец, а также восемь членов экипажа.  

По информации Flightradar 24, рейс JT 610 выполнял самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP, лайнеру всего три месяца. Борт совершил первый полет 30 июля 2018 г., передан в компанию 13 августа.



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Всего комментариев к статье: 1
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На картинке нос от 747
забаненный зануда написал 29.10.2018 09:23
Совсем другая машина.
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