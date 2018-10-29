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Московский листок

Кровь другоросски Ольги Шалиной покусилась на социальную группу "опричники"

Опубликовано 29.10.2018 в разделе комментариев 2

другая россия фсин
Кровь другоросски Ольги Шалиной покусилась на социальную группу "опричники"

В отношении активистки незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, вскрывшей себе вены на выставке полицейской и военной техники "Интерполитех", возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники ФСИН" (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). 

О возбуждении дела рассказала "Медиазоне" участница Pussy Riot Мария Алехина. По ее словам, сегодня, 29 октября, Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского, а завтра доставят на допрос. Подробностей уголовного дела Алехина не сообщила. 

Ольга Шалина устроила акцию на московской выставке "Интерполитеха" 25 октября. Активистка залезла на выставленный на экспозиции автозак и раскидала листовки с критикой системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Шалина также заявила о пытках в тюрьмах и низкой оплате труда осужденных. 

"Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных", - говорилось в листовке. Шалину задержали и доставили в НИИ имени Склифосовского. 

В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы условно - ее признали виновной по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Речь шла о стычке между участниками движений «Местные» и «Наши» и Эдуардом Лимоновым с его сторонниками у здания Таганского суда еще в 2006 году. Позднее наказание заменили на три года колонии. Активистка вышла на свободу в апреле 2015 года.

Отметим, что скандальная слава ФСИН "усилилась" после попадания в Сеть видеозаписи пыток в Ярославской колонии номер один... Но ФСИН не удосужилась даже извиниться. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
РЛМ написал 29.10.2018 12:51
Не смотря ни на что (их зверства и издевательства) любови и уважения к сотрудникам ФСИН от "подопечных" хочется.
Тем более что за примером далеко ходить не нужно: президент Путин и российские пенсионеры. Их в гроб раньше времени загоняют, а они его продолжают любить до последнего вздоха.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 29.10.2018 12:34
"В отношении активистки незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной ... возбудили уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники ФСИН""
- - - - - - -
Нет такой социальной группы. ФСИН - это государственное учреждение, что прямо указано в названии: "федеральная служба". Сотрудников ФСИН называть социальной группой равнозначно тому, чтобы называть ФСИН бандой или шайкой.
.
Впрочем, нужно помнить, что дискурс "преступлений ненависти" привнесли Либералы.
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