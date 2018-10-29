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Московский листок

Газпром на строительство железной дороги не наскрёб, зато наскрёб на небоскрёб

Опубликовано 29.10.2018 в разделе комментариев 1

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Газпром на строительство железной дороги не наскрёб, зато наскрёб на небоскрёб

Самую северную в России железную дорогу Бованенково — Сабетта (170 км) планируют передать на федеральный уровень, власти подпишут концессионное соглашение с «Газпромом» (или его «дочкой» «Газпромтрансом») и РЖД, проект подстрахуют из федерального бюджета, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника и троих участников переговоров. 

Предложение поучаствовать в проекте получил также НОВАТЭК, но согласие от компании пока не получено. В «Газпроме» отказались предоставить РБК комментарий.

По информации газеты, проект начали обсуждать в августе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, инициатива исходила из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В августе губернатор региона Дмитрий Артюхов действительно говорил, что проект железной дороги до Сабетты находится в высокой степени проработки. На встрече с президентом Владимиром Путиным он отмечал, что ЯНАО ведет «продуктивный диалог» с «Газпромом» и РЖД. 

«Вопрос, получит ли проект федеральные деньги; даже если в план магистральной инфраструктуры он не включен, его могут добавить», — цитирует газета источник, близкий к Минтрансу. Официальную заявку в правительство консорциум инвесторов может подать в первой половине 2019 года. 

Пропускная способность нового участка Северного широтного хода от станции Бованенково до порта Сабетта оценивается в 8–10 млн тонн грузов в год. По информации источника «Ведомостей», дорога обойдется в 113–115 млрд руб.

От редакции: Ну, вот и настали те благословенные времена, когда государство сняло с себя обязанности строить железные дороги. Об этом они, все эти эксперто-буржуи и неолибералы-инноваторы, кстати, недавно говорили во Владивостоке - мол, соинвестировать надо обновление инфраструктуры, ведь это нужно в первую очередь частным компаниям - в тех же портах, ведь это они будут перевозить тут грузы ради прибыли своей, нагружать и рельсы и краны... Казалось бы, логично - но давайте теперь взглянем на "государственно-частное" партнёрство нашими, общественными глазами.

Газпром - это не государство разве? Выходит, что нет - это иной экономический субект, акционерное общество, как и Роснефть, которое в принципе может продавать пакеты акций по решению Совета директоров - кому угодно. Сегодня - у государства контрольный пакет, а завтра - уже нет, к этому рубежу Роснефть почти подошла. Но Газпром - это как бы государство в государстве, потому что отнюдь не государство назначает баснословные бонусы топ-менеджеребцам, по две зарплаты на 8 марта сотрудникам... А вот на железную дорогу газпромовцам жалко деньжат!

Кстати, с чего Газпром такой богатый? Он продаёт наш с вами газ - нам же, и ещё иностранцам (Турецкий поток они скоро сдатут - сами хвастались), и на барыши вот "не может" строить железные дороги. А на "статусные" небоскрёбы в Ленинграде и Москве себе, любимым, и на личный Петергоф-на-Истре миллиардеру Миллеру - хватает! И вот эта самая часть государства будет с государством же заключать какие-то договоры о чуть ли не меценатской помощи?! Что за бред? "Получит ли федеральные деньги проект" - бредовый второй вопрос - а что, газпромовские деньги, которых якобы не хватает, это не федеральные деньги? Эти корзиночки всё же по-разному называются? Они там, силовигархи, не офонарели от капиталистического грабежа наших с вами недр?! При том что не строят даже самого необходимого, транспортной инфраструктуры, без которой никакая (не только социалистическая) страна развиваться не может...

Тем временем миллиардер, другой силовигарх - "отставленный, но не вполне отпущенный", - Якунин, нажившись в РЖД - теперь покупает немецкую недвижимость, какие-то фонды там открывает для комфортной "натурализации" себя - тоже ведь хватает капиталов! А что тут останется в виде РЖД (тоже ОАО - и его реформаторы мечтают перевести постепенно из подчинения государства в частные руки) - это уже не дело Якунина, для любого олигарха планида - тут "заработать", а жить за границей.

Будут-будут они строить - точнее, достраивать, и не одну железную дорогу на Ямале. Дорогу на Игарку, например, строили как раз идейно близкие им "политические" в ГУЛАГе, вот и для силовигархии и её газпромовских менеджеребцов после Второй социалистической революции найдётся там работка.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнОДроЧер написал 29.10.2018 14:24
В новостной ленте читая = "не наскрЁб"наскрЁб"небоскрЁб",- то
сразу понимаешь, что это ДOЛБAЁБ и обмудок мОтя ДроЧень = очередную свою хуергу выложил.
Взглянул и = ТОЧНО ОН!
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