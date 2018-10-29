Где в Москве взять качественную питьевую воду?

Столичная вода, которую подает Мосводоканал, улучшилась в последние годы с точки зрения качества и не уступает по ключевым показателям лондонской и сиднейской. Соответствующее сообщение мэр Москвы Сергей Собянин разместил в своем Twitter.

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Вот только Собянин не сказал, что вода в Лондоне и Сиднее - отвратительного качества. Как и в большинстве мегаполисов планеты. Практически не существует крупных городов, где воду из-под крана можно вот так вот брать и пить без дополнительной очистки, и при этом не иметь проблем со здоровьем.

Нет, Собянин не соврал. Во-первых, ему что написали, то он и озвучил - все-таки сам он не является крупным специалистом в области водоочистки и водно-солевого обмена. Во-вторых, вода в Москве действительно не хуже, чем в других местах - то есть если выпить воду из-под крана, то ничего не произойдет. И если помыть в этой воде резиновые сапоги, то они не растворятся тотчас же...

Вообще проблема очистки питьевой воды многим кажется надуманной. Ну вода и вода, червячки не плавают, и слава богу.

Но на самом деле долгосрочное здоровье и качество питьевой воды взаимосвязаны очень сильно. Тот, кто это понимает, покупает фильтры для воды, и, несмотря на заявления о качестве воды из-под крана, перед употреблением ее все же фильтрует. Это сразу заметно хотя бы по количеству накипи в чайнике - чем лучше (и дороже) фильтр, тем накипи меньше.

Однако, конечно, хотелось бы получать воду питьевого качества без личных ухищрений, за счет налогов и прочего, которые мы платим в городской бюджет. Да и не станешь же бегать везде со своим фильтром? А в городских кафе воду для кофе и супчика, понятно, берут из-под крана - по стандартам проходит, и достаточно.

Что тут делать?

Есть опыт города Таганрога, где исторически так сложилось, что водозабор происходит ниже по течению Дона, чем слив из Ростова-на-Дону, находящегося километрах в 70 вверх по течению. То есть как ни крутись, а вода из-под крана для питья будет малопригодна. И что? По всему городу расположены автоматы водоочистки, в каждом магазине стоит аппарат для раздачи питьевой воды - стоит это около 1 рубля за литр, то есть по карману буквально каждому. Не идеальное решение, но все же хоть отдаленно напоминает заботу городских властей о гражданах.

Где в Москве взять питьевую воду?

Да, в каждом магазине стоят 5-литровые баллоны с водой, по цене от 50 до 70 рублей за штуку, то есть водичка стоит в 10 раз дороже, чем в Таганроге. Причем там и по 1 рублю за литр продавать очевидно выгодно. То есть в Москве 90% от цены питьевой воды в магазине - чистая обираловка. И, кстати, кроме торговой марки, нет никаких гарантий, что в баллоне именно качественная питьевая вода, а не та же водичка из-под крана...

Еще видел, как развозят баллоны с питьевой водой в городах Донбасса, где вода из крана традиционно очень плохая, и та течет не всегда. Там, кажется, питьевой водой снабжают граждан бесплатно или почти бесплатно - это в условиях войны, между прочим.

В Москве же пока только духоподъемные заявления мэра в Твиттере. Хотя чего проще? Дайте бизнесу развернуться, но жестко ограничьте отпускную цену на воду, рубль и ни копейкой больше! Или создайте городскую сеть распределения качественной питьевой воды - не дороже.

Тогда и я, может быть, поверю, что кроме дрянного PR, столичная мэрия думает и о москвичах...