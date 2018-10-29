Где в Москве взять качественную питьевую воду?

Столичная вода, которую подает Мосводоканал, улучшилась в последние годы с точки зрения качества и не уступает по ключевым показателям лондонской и сиднейской. Соответствующее сообщение мэр Москвы Сергей Собянин разместил в своем Twitter.
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Вот только Собянин не сказал, что вода в Лондоне и Сиднее - отвратительного качества. Как и в большинстве мегаполисов планеты. Практически не существует крупных городов, где воду из-под крана можно вот так вот брать и пить без дополнительной очистки, и при этом не иметь проблем со здоровьем.
Нет, Собянин не соврал. Во-первых, ему что написали, то он и озвучил - все-таки сам он не является крупным специалистом в области водоочистки и водно-солевого обмена. Во-вторых, вода в Москве действительно не хуже, чем в других местах - то есть если выпить воду из-под крана, то ничего не произойдет. И если помыть в этой воде резиновые сапоги, то они не растворятся тотчас же...
Вообще проблема очистки питьевой воды многим кажется надуманной. Ну вода и вода, червячки не плавают, и слава богу.
Но на самом деле долгосрочное здоровье и качество питьевой воды взаимосвязаны очень сильно. Тот, кто это понимает, покупает фильтры для воды, и, несмотря на заявления о качестве воды из-под крана, перед употреблением ее все же фильтрует. Это сразу заметно хотя бы по количеству накипи в чайнике - чем лучше (и дороже) фильтр, тем накипи меньше.
Однако, конечно, хотелось бы получать воду питьевого качества без личных ухищрений, за счет налогов и прочего, которые мы платим в городской бюджет. Да и не станешь же бегать везде со своим фильтром? А в городских кафе воду для кофе и супчика, понятно, берут из-под крана - по стандартам проходит, и достаточно.
Что тут делать?
Есть опыт города Таганрога, где исторически так сложилось, что водозабор происходит ниже по течению Дона, чем слив из Ростова-на-Дону, находящегося километрах в 70 вверх по течению. То есть как ни крутись, а вода из-под крана для питья будет малопригодна. И что? По всему городу расположены автоматы водоочистки, в каждом магазине стоит аппарат для раздачи питьевой воды - стоит это около 1 рубля за литр, то есть по карману буквально каждому. Не идеальное решение, но все же хоть отдаленно напоминает заботу городских властей о гражданах.
Где в Москве взять питьевую воду?
Да, в каждом магазине стоят 5-литровые баллоны с водой, по цене от 50 до 70 рублей за штуку, то есть водичка стоит в 10 раз дороже, чем в Таганроге. Причем там и по 1 рублю за литр продавать очевидно выгодно. То есть в Москве 90% от цены питьевой воды в магазине - чистая обираловка. И, кстати, кроме торговой марки, нет никаких гарантий, что в баллоне именно качественная питьевая вода, а не та же водичка из-под крана...
Еще видел, как развозят баллоны с питьевой водой в городах Донбасса, где вода из крана традиционно очень плохая, и та течет не всегда. Там, кажется, питьевой водой снабжают граждан бесплатно или почти бесплатно - это в условиях войны, между прочим.
В Москве же пока только духоподъемные заявления мэра в Твиттере. Хотя чего проще? Дайте бизнесу развернуться, но жестко ограничьте отпускную цену на воду, рубль и ни копейкой больше! Или создайте городскую сеть распределения качественной питьевой воды - не дороже.
Тогда и я, может быть, поверю, что кроме дрянного PR, столичная мэрия думает и о москвичах...
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁноБЯША написал 29.10.2018 14:59
Какие все ,эти, йебаные = барано-ихтиологи,- вумные?!
Жуть!
Москва испокон веков стояла на известняковых плитах, от того и еЁ прозвали белокаменной = мел-известняк!
Вода в московской области, везде и всегда, была с большой концентрацией мела, который и образовывает налЁт в чайниках.
йй написал 29.10.2018 14:50
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> А в городских кафе воду для кофе и супчика,
> понятно, берут из-под крана - по стандартам
> проходит, и достаточно.
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А у вас что, реально можно заварить чай из воды из под крана -- и пить можно? Ну тогда в Москве действительно не такая уж плохая вода. Я по кафе не ходок, но если заварить чай из того, что у меня в водопроводе, то пить нереально. Даже если ее лишь немного долить в чайник к нормальной воде, то это ложка дегтя стопроцентная, т.е. понимаешь, что "больше никогда так не делать". Так что насчет кафе я сомневаюсь, что вот прямо из под крана.
Химик написал 29.10.2018 13:44
И чем его так пугает обычная накипь в чайнике? Она там еще с советских времен, сколько себя помню.