Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Где в Москве взять качественную питьевую воду?

Опубликовано 29.10.2018 автором в разделе комментариев 3

выборы собянин вода
Где в Москве взять качественную питьевую воду?

Столичная вода, которую подает Мосводоканал, улучшилась в последние годы с точки зрения качества и не уступает по ключевым показателям лондонской и сиднейской. Соответствующее сообщение мэр Москвы Сергей Собянин разместил в своем Twitter.

***

Вот только Собянин не сказал, что вода в Лондоне и Сиднее - отвратительного качества. Как и в большинстве мегаполисов планеты. Практически не существует крупных городов, где воду из-под крана можно вот так вот брать и пить без дополнительной очистки, и при этом не иметь проблем со здоровьем.

Нет, Собянин не соврал. Во-первых, ему что написали, то он и озвучил - все-таки сам он не является крупным специалистом в области водоочистки и водно-солевого обмена. Во-вторых, вода в Москве действительно не хуже, чем в других местах - то есть если выпить воду из-под крана, то ничего не произойдет. И если помыть в этой воде резиновые сапоги, то они не растворятся тотчас же...

Вообще проблема очистки питьевой воды многим кажется надуманной. Ну вода и вода, червячки не плавают, и слава богу.

Но на самом деле долгосрочное здоровье и качество питьевой воды взаимосвязаны очень сильно. Тот, кто это понимает, покупает фильтры для воды, и, несмотря на заявления о качестве воды из-под крана, перед употреблением ее все же фильтрует. Это сразу заметно хотя бы по количеству накипи в чайнике - чем лучше (и дороже) фильтр, тем накипи меньше. 

Однако, конечно, хотелось бы получать воду питьевого качества без личных ухищрений, за счет налогов и прочего, которые мы платим в городской бюджет. Да и не станешь же бегать везде со своим фильтром? А в городских кафе воду для кофе и супчика, понятно, берут из-под крана - по стандартам проходит, и достаточно.

Что тут делать?

Есть опыт города Таганрога, где исторически так сложилось, что водозабор происходит ниже по течению Дона, чем слив из Ростова-на-Дону, находящегося километрах в 70 вверх по течению. То есть как ни крутись, а вода из-под крана для питья будет малопригодна. И что? По всему городу расположены автоматы водоочистки, в каждом магазине стоит аппарат для раздачи питьевой воды - стоит это около 1 рубля за литр, то есть по карману буквально каждому. Не идеальное решение, но все же хоть отдаленно напоминает заботу городских властей о гражданах.

Где в Москве взять питьевую воду?

Да, в каждом магазине стоят 5-литровые баллоны с водой, по цене от 50 до 70 рублей за штуку, то есть водичка стоит в 10 раз дороже, чем в Таганроге. Причем там и по 1 рублю за литр продавать очевидно выгодно. То есть в Москве 90% от цены питьевой воды в магазине - чистая обираловка. И, кстати, кроме торговой марки, нет никаких гарантий, что в баллоне именно качественная питьевая вода, а не та же водичка из-под крана...

Еще видел, как развозят баллоны с питьевой водой в городах Донбасса, где вода из крана традиционно очень плохая, и та течет не всегда. Там, кажется, питьевой водой снабжают граждан бесплатно или почти бесплатно - это в условиях войны, между прочим.

В Москве же пока только духоподъемные заявления мэра в Твиттере. Хотя чего проще? Дайте бизнесу развернуться, но жестко ограничьте отпускную цену на воду, рубль и ни копейкой больше! Или создайте городскую сеть распределения качественной питьевой воды - не дороже. 

Тогда и я, может быть, поверю, что кроме дрянного PR, столичная мэрия думает и о москвичах...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
чОбанову Муфлон Архарычу( ихтиандру хeрoву!
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁноБЯША написал 29.10.2018 14:59
Бляяять!
Какие все ,эти, йебаные = барано-ихтиологи,- вумные?!
Жуть!
Москва испокон веков стояла на известняковых плитах, от того и еЁ прозвали белокаменной = мел-известняк!
Вода в московской области, везде и всегда, была с большой концентрацией мела, который и образовывает налЁт в чайниках.
Ответить
(без названия)
йй написал 29.10.2018 14:50
А шо, в Москве нет будочек "ключ здоровья" (продажа воды в разлив)? У нас в Казани повсюду лет десять наверно уже стоят, 3 р за литр (начинали когда-то с с рубля вроде). Раньше были с продавцом, сейчас автоматические.
.
> А в городских кафе воду для кофе и супчика,
> понятно, берут из-под крана - по стандартам
> проходит, и достаточно.
_
А у вас что, реально можно заварить чай из воды из под крана -- и пить можно? Ну тогда в Москве действительно не такая уж плохая вода. Я по кафе не ходок, но если заварить чай из того, что у меня в водопроводе, то пить нереально. Даже если ее лишь немного долить в чайник к нормальной воде, то это ложка дегтя стопроцентная, т.е. понимаешь, что "больше никогда так не делать". Так что насчет кафе я сомневаюсь, что вот прямо из под крана.
Ответить
московская вода - вполне питьевая
Химик написал 29.10.2018 13:44
А зачем Баранову пить деминерализованную воду? Чтобы кости поломались?
И чем его так пугает обычная накипь в чайнике? Она там еще с советских времен, сколько себя помню.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рожденные революцией
Рожденные революцией
28.10.2018
Автокефалия УПЦ: о чем умолчал Шарий?
Автокефалия УПЦ: о чем умолчал Шарий?
27.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Убитый в посольстве Кашогги мог рассказать о применении Саудитами химического оружия в Йемене (0)
Журналистам НТВ всё неуютнее в профессии: поколение 90-х уходит само (0)
Где в Москве взять качественную питьевую воду? (3)
Газпром на строительство железной дороги не наскрёб, зато наскрёб на небоскрёб (1)
Кровь другоросски Ольги Шалиной покусилась на социальную группу "опричники" (2)
СОС. Идет выселение. Полиция бездействует (3)
Решено инициировать возврат Наурского и Шелковского районов из состава Чеченской республики в Ставрополье (17)
Разбился новенький Boeing 737 со 180 пассажирами на борту (3)
Куда ты катишься, Русь?.. (30)
Больше миллиона россиян лишены конституционного права на свободу передвижения (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если в кране нет воды, значит, нет там и дерьма
Максим Калашников Максим Калашников: Русский марш-2018: за национальную и социальную справедливость!
Максим Калашников Максим Калашников: А.Лапушкин (Партия Дела). Закат Вертикали. Она сама выталкивает людей на улицы
Максим Калашников Максим Калашников: Правила бана в моем ЖЖ
Дарья Митина Дарья Митина: Анoнс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss