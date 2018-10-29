Журналистам НТВ всё неуютнее в профессии: поколение 90-х уходит само

Журналист НТВ Никита Развозжаев погиб в Москве в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала. "Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой, - сказали в пресс-службе. - Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось".

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, Развозжаев совершил самоубийство в понедельник утром в жилом доме на проезде Кадомцева. По одной из версий, это произошло из-за "сложных любовных отношений". Журналист оставил предсмертную записку на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", однако вскоре ее закрыли для посторонних.

В последнем посте Развозжаев извинился перед родителями и бабушками "Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите", - говорится в письме журналиста. Он также попросил прощения у других близких, а также у друзей и коллег на канале НТВ и в ГТРК "Саратов". "Я сам себя загнал в этот угол, из которого был всего лишь один выход", - говорится в письме.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете. Работал на ГТРК "Саратов". С конца 2016 года работал в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

От редакции: А нам-то видится тут не только личное, вот в чём дело. Свести всё к личной трагедии, "заблокировать" от ообщений - не удастся. Это ведь те самые "Газпром-медиа", которые успешно поработали в 2011-12-х годах, и позже на дискредитацию оппозиции и вообще на развал "болотной коалиции" - которая и без того была слаба. Вспомним, на каких сомнительных фактах и источниках основывали своё "расследование" журналисты НТВ в "Анатомии протеста" - как относились они и к самим георям сюжетов и к "общественным обвинителям"... Как к расходному материалу! Выпуская такие "одноразовые изделия" в защиту правящего класса, давая ему возможность и далее обогащаться на фоне кризиса, обнищания страны и её трудовой сердцевины - журналисты, а точнее руководство НТВ и создало крайне негативную атмосферу, из которой находится один лишь выход порой... Вот и злая ирония судьбы: НТВ, которая приложила профессиональные усилия к посадке Леонида Развозжаева в тюрьму, несёт небоевые потери под той же фамилией.

"Если б вы были рядом" - в предсмертном постЕ говорит родителям весьма молодой самоубийца. А что, коллеги - не помощь были? Значит, правда там цинизм и понимание продажности всего и вся стали рабочей атмосферой. Стыдно работать там - а ведь "выход в работу", в профессию из личных переживаний многих спасал и в СССР, и потом, когда ещё профессия была в чести и почёте, - Никита ведь уже уроженец "свободной России", хоть и не москвич. Работа в приницпе высокооплачиваемая - тут Газпром вынужден делиться тем, что ему даром достаётся из наших недр... И всё равно "счастья нету", вот хоть убейся! И других забрасывая грязью, телеканал НТВ давно снизил планку всего консорциума "Газпром-медиа" - что "Йеху Москвы", старые либерал-провокаторы, что прочие проекты - "хлеб да зрелища", никакой пищи для ума, никакой правды. И профессиональной гордости неоткуда взяться - потому и раскачивали разгневанные горожане так смело НТВ-мобиль в 2012-м, и нападали пьяные ВДВшники потом на тележурналистов - "вторая древнейшая" вернулась к истокам. Печально, но закономерно. Штамп НТВ, который в 90-х был знаком качества - теперь как позорное клеймо.

Д.Ч.

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