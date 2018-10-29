Убитый в посольстве Кашогги мог рассказать о применении Саудитами химического оружия в Йемене

Британская разведка MI6 была осведомлена о плане похищения саудовского журналиста Джамаля Кашогги, и когда вероятность операции стала практически неоспоримой, попросила саудовских коллег отменить ее, однако не была услышана, пишет The Daily Express со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что приказ о похищении Кашогги исходил от члена "королевского круга", однако знал ли о ней непосредственно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, на данный момент неизвестно.

По словам источника, близкого Кашогги, он собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

MI6 узнала о вероятности похищении журналиста за три недели до того, как оно произошло. Когда 1 октября разведчики зафиксировали передвижение группы внешней разведки (GIP) из Саудовской Аравии в Стамбул, они попросили коллег отменить операцию, но те просьбу проигнорировали. На вопрос, почему MI6 не предупредила разведсообщество пяти стран, образующих группу "Пять глаз", источник ответил: "Было принято решение, что мы сделали все, что смогли".

Однако эксперт из аналитического центра Генри Джексона Том Уилсон предложил свое объяснение этому. По его словам, "обманчивый образ Джамаля Кашогги скрывает больше, чем показывает": он был "инсайдером саудовского режима" и был близок к бывшему главе разведки Саудовской Аравии. Кроме того, Кашогги был исламистом, членом радикальной организации "Братья мусульмане", а также личным другом главы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и выражал сочувствие его джихаду в Афганистане.

"Неправдоподобно, что он был убит просто за то, что был журналистом, критикующим режим. Правда гораздо сложнее", - заявил Уилсон.

Джамаль Кашогги пропал 2 октября, войдя на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Дипмиссию он должен был посетить, чтобы оформить документы для женитьбы на гражданке Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении. Турецкие СМИ писали, что Кашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, сообщалось, что в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Кашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне. Саудовские власти лишь 20 октября признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве.

Тем временем, свою полную лояльность Саудитам выразили как в США, так и в РФ. Агентство SPA сообщает, что король рассказал Путину о мерах, принятых для расследования обстоятельств смерти журналиста. В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность в прозрачности проводимых расследований.

Уверенность в непричастности к убийству глав Саудовской Аравии выразил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о том, что Кремль верит в непричастность королевской семьи к случившемуся, сообщает РИА "Новости".

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