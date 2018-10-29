Димон Тосканский пытается усмирить бензоцены одною яростью

Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. "Я хотел бы, чтобы министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке", - сказал Медведев на совещании по вопросам развития РЖД.

"Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", - подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что "несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин".

Медведев распорядился провести консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней. "Мне лично доложить на эту тему", - поручил премьер.

В 2019 году может вновь произойти резкий скачок розничных цен на бензин. К этому может привести повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года, предупредила Счетная палата.

В заключении ведомства на проект бюджета 2019—2021 годов также сказано, что «увеличение акциза в 1,5 раза может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», передает ТАСС. Кроме того, в Счетной палате отметили, что снижение акцизов с 1 июля привело лишь к незначительному уменьшению розничных цен на бензин этим летом (менее 1%).

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о запланированном повышении акцизов на топливо. С 1 января следующего года тарифы вырастут почти до 12 тысяч рублей за тонну дизельного топлива и почти до 8,3 тысячи рублей — за тонну бензина. Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, напоминает «Русская планета», выступил против такого финансового решения.

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