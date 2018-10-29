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Московский листок

Димон Тосканский пытается усмирить бензоцены одною яростью

Опубликовано 29.10.2018 в разделе комментариев 4

силовигархия бензин
Димон Тосканский пытается усмирить бензоцены одною яростью

Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. "Я хотел бы, чтобы министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке", - сказал Медведев на совещании по вопросам развития РЖД. 

"Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", - подчеркнул он. 

Премьер подчеркнул, что "несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин". 

Медведев распорядился провести консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней. "Мне лично доложить на эту тему", - поручил премьер.

В 2019 году может вновь произойти резкий скачок розничных цен на бензин. К этому может привести повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года, предупредила Счетная палата. 

В заключении ведомства на проект бюджета 2019—2021 годов также сказано, что «увеличение акциза в 1,5 раза может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», передает ТАСС. Кроме того, в Счетной палате отметили, что снижение акцизов с 1 июля привело лишь к незначительному уменьшению розничных цен на бензин этим летом (менее 1%). 

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о запланированном повышении акцизов на топливо. С 1 января следующего года тарифы вырастут почти до 12 тысяч рублей за тонну дизельного топлива и почти до 8,3 тысячи рублей — за тонну бензина. Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, напоминает «Русская планета», выступил против такого финансового решения. 

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Всего комментариев к статье: 4
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с автором согласен
Фудзики Рик написал 29.10.2018 18:00
Даешь народовластие!
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Я так думаю
Старче написал 29.10.2018 17:38
Или я ничего не понимаю в экономике,или нам просто е.6ут мозги...
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(без названия)
Чингачгук написал 29.10.2018 17:30
"Прижать олигархов",это-совсем не то же самое,что "забвбахать пенсионную реформу"что у г-на Медведева получилось весьма "успешно".Но,ведь олигархи-не народ и безнаказанно их никак не "кинешь",тем более,что они "близкие однокорытники правительства".Тут уж надо "выбирать",либо Российская власть в самом деле что-то из себя представляет и тогда олигархов давно уже пора "окоротить",начав с "прогрессивного налога",либо,правительство и олигархи-одна "шайка-лейка"и тогда такие "заявления"-обычные дешевые понты,с выходом "на публику"...
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(без названия)
киргуду написал 29.10.2018 16:44
Димон как заорет:"если не снизите цены я лягу на рельсы"....
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